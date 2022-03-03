3 задачки на концентрацию, только самые внимательные дадут правильные ответы!

В повседневной жизни мы часто бываем рассеянными. Мы не внимательны к тому, что происходит вокруг, часто пропускаем важное и с трудом концентрируемся на простых задачах.

Внимательность и наблюдательность нужно тренировать, и мы подготовили для вас несколько отличных загадок, которые помогут сосредоточиться и поупражнять свой мозг.

Заодно проверите, насколько вы собраны!

Итак, попробуйте среди этих колб найти пустые! Сколько их вы сможете насчитать?



Ну как, удалось справиться с заданием? Сколько у вас получилось? Правильный ответ вы сможете найти внизу этого поста.

Предлагаем вам решить еще несколько аналогичных задач.

Здесь необходимо сосчитать количество букв N, которые спрятались между М. Смотрите внимательно, это не так просто, как кажется!

А в этой задачке сосчитайте все буквы M, которые сумеете найти. Сколько у вас получится?

Ответы