Исторические личности, страдавшие ужасными болезнями

История порой постыдна. Отвратительна. Особенно когда речь заходит о болезнях. Все наслышаны о «гадостях», которые подстерегали наших предков в прошлом. Однако не все знают, что от этих «гадостей» страдали многие исторические личности. В стародавние времена жизнь знаменитостей изобиловала сложностями и… Впрочем, судите сами.

Царь Ирод болел препостыднейшим недугом

Ирод дожил до преклонного возраста — до семидесяти лет

За своё царствование Ирод Великий сделал очень много. Например, построил крупнейшую искусственную гавань в Средиземном море. Правда, сегодня Ирода в основном помнят как человека, отдавшего приказ убить вифлеемских детей младше двухлетнего возраста. Он хотел уничтожить младенца Иисуса, но не знал, где его найти, поэтому уничтожал всех детей подряд. Сейчас, кстати, многие сомневаются, что пресловутое избиение младенцев действительно имело место. Бог явно не внял предупреждению. Когда пришло время оборвать земное существование Ирода, Господь сделал это при помощи весьма постыдного средства.

Древний историк Иосиф Флавий (он жил почти на сто лет позже смерти Ирода) писал, что царя лихорадило — но не от ярости; у него нестерпимо зудело всё тело, постоянно болели внутренности, на ступнях вспухали водянки, в животе жгло и пылало, а половые органы разлагались от гангрены.

Кроме того, Ирод страдал судорогами конечностей и имел дурное, зловонное дыхание, от которого сворачивались краски. Однако страшнее всего — последние пять слов приведённой цитаты: половые органы разлагались от гангрены. «Мужское достоинство» Ирода настолько кишело бактериями, что начало отмирать, ещё будучи присоединённым к нему.

Сегодня этот недуг известен как гангрена Фурнье. Более мучительного и мерзкого способа умереть, пожалуй, не придумаешь. Правда, Ирода она не убила, хотя и стала последним, весьма болезненным осложнением. Есть предположение, что библейского царя прикончила хроническая почечная болезнь. Может, и так, но в голове уже навсегда запечатлелась отвратительная картинка: гниющие, все в язвах половые органы Ирода разваливаются на куски.

Да, жизнь (и смерть) исторических личностей была далеко не сахаром… Интересно, а что наши потомки станут через века говорить о болезнях и здоровье нынешних прославленных людей?

Аменхотеп, вероятно, страдал гормональным расстройством

Он был знаменит религиозными реформами

Египетский фараон Аменхотеп (с шестого года правления он стал зваться Эхнатоном) происходил из той же династии, что и Тутанхамон. Вы ведь помните, на кого походил Тутанхамон? И думаете, будто с Эхнатоном тоже что-то было не так? Правильно думаете. Эхнатона, как и его более известного потомка, тоже отличала слишком вытянутая голова.

Однако имелись у него и кое-какие «личные» странности во внешности. В 2009 году Ирвин Браверман, профессор дерматологии и эксперт визуальной диагностики медфакультета Йельского университета, предложил собственную теорию. Аменхотеп, вероятно, страдал гормональным расстройством, поэтому имел женственное тело.

На древних рисунках Аменхотепа часто изображали с широкими бёдрами, узкой талией и женской грудью. Однако фараон был мужчиной, это установлено доподлинно. Выходит, художники ошибались? Или историки? Необязательно. В династии процветало кровосмешение, дети нередко рождались с генетическими дефектами. У Аменхотепа вполне мог быть сильный гормональный дисбаланс. В частности, избыточный синтез такого фермента, как ароматаза, с детских лет «перекармливал» бы будущего фараона эстрогеном.

Это объяснило бы тайну: почему тот, кто вроде бы мужчина, на высеченных рисунках выглядит подозрительно женственно. Однако мумия Аменхотепа до сих пор не найдена. Пока её не обнаружат, нам остаётся только гадать, как было на самом деле.

У Юлия Цезаря были многочисленные инсульты

Знаменитейший древнеримский император был великим политиком, талантливым полководцем, лаконичным литератором и любвеобильным мужчиной

Вы, возможно, слышали о том, что Юлий Цезарь страдал эпилепсией. Именно так считалось веками. Если вспомнить его симптомы — судороги с конвульсиями, — это кажется весьма правдоподобным. Однако исследование 2015 года высказывает другую версию. Его автор с высокой вероятностью предполагает у Цезаря череду мини-инсультов.

На научном языке это называется серией транзиторных ишемических атак, но суть всё та же. Правитель Рима вполне мог страдать не от того же недуга, что Иэн Кёртис и Грэм Грин, а от вереницы изнурительных инсультов. Если это правда, то Цезарю повезло, что его убили именно тогда, когда убили. Настоящий инсульт мог сделать императора полным инвалидом, оставленным во власти врагов. Такая участь куда хуже, чем быстрый, безжалостный удар кинжала, оборвавший жизнь великого человека.

Жизнь Дарвина была сплошной рвотой

Уже во время плавания на «Бигле» Дарвин страдал от морской болезни. Возможно, это спровоцировало последующие недомогания?

Спустя примерно год после длительного кругосветного путешествия на «Бигле» Чарльз Дарвин заболел диковинным недугом, который терзал учёного до конца его дней. Часа через три после еды у него начиналась сильнейшая боль в животе, которая переходила в кошмарную тошноту. Через мгновенье Дарвин мощным фонтаном извергал из себя содержимое желудка, после чего совершенно лишался сил. Временами болезнь обострялась настолько, что знаменитый натуралист становился практически инвалидом.

Причина хвори непонятна и по сей день, хотя многие ученые это состояние Дарвина связывают с его весьма оригинальными пищевыми пристрастиями. Во время кругосветного путешествия на экспедиционном судне Чарлз Дарвин не только наблюдал за разнообразием животного мира, но и с аппетитом поедал каждую встреченную им живность, не брезгуя и насекомыми.Дарвин даже входил в Клуб обжор (The Glutton Club), члены которого каждую неделю встречались и обсуждали, что экзотичного им удалось попробовать.

Кроме того, друзья считали Дарвина мнительным ипохондриком, современные врачи впоследствии диагностировали у него синдром циклической рвоты (СЦР). Беда в том, что его причины не выяснены до сих пор. В наше время Дарвину (будь он сегодня жив) поставили бы точный диагноз, но даже в 2016 году доктора вряд ли сумели бы помочь несчастному больному. Неужели недуг спровоцировало морское путешествие? Бог его знает.

Бетховен родился с сифилисом

Глухой композитор вел беседы с друзьями письменно, при помощи «разговорных тетрадей»

Невероятный, потрясающий факт — легендарный композитор Бетховен, автор, быть может, лучшей музыки в истории человечества, был глухим. С середины 1790-х годов его мучал постоянный звон в ушах. К своему тридцатилетию Бетховен практически потерял слух. Многие из его величайших творений были написаны уже после.

Рассказывая об этом, часто не упоминают один пикантный момент. Несколько лет назад на ежегодной конференции в университете Мэриленда, посвящённой исторической клинико-патологии, участники решили поразмышлять над тем, что могло вызвать глухоту Бетховена. С тех пор прошло много времени, поэтому трудно сказать со стопроцентной уверенностью. Однако один вариант ответа на конференции всё же предложили – сифилис.

Глухота может быть симптомом сифилиса, а во времена Бетховена эта хворь была весьма распространена. Ею предположительно болел отец композитора, что объясняет, каким образом заразился сам Бетховен. Сифилис, подобно ВИЧ, может передаваться внутриутробно от матери к младенцу. Если отец Бетховена заразил его маму, это привело к болезни великого композитора и, в конце концов, разрушило его слух.

Мозг Ленина превращался в камень

Этот недуг неизлечим и сегодня

Когда пламенный революционер Владимир Ленин окончательно умер, ему было всего пятьдесят три года. Смерти предшествовала череда инсультов, после которых его передали под личное попечение Сталина. Никто не мог понять, что за хворь напала на вождя пролетариата. Сначала русские доктора предположили душевное истощение. Затем — отравление свинцом. В конце концов, они додумались до сифилиса: мол, в давние времена этой ужасной «французской болезнью» страдали чуть ли не все подряд.

После смерти Ленина произвели вскрытие тела, и только тогда обнаружили страшную правду. Мозг вождя медленно превращался в камень.

Медицинское название этого заболевания — цереброваскулярный атеросклероз. Жуткая хворь. Отложения кальция в мозговых артериях Ленина закостенели настолько, что стали практически твёрдыми. Когда гробовщики простукивали пинцетом поражённые участки, звук получался, как от стука по камню. Врачи столкнулись с чем-то непонятным и оказались беспомощны. Самое страшное, что так было не только в двадцатые годы прошлого столетья. Даже сегодня человек с таким заболеванием вряд ли сумел бы пережить Ленина.

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