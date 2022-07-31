Что означает сигнальный жилет, висящий на зеркале машины? Это должен знать каждый водитель

Среди водителей существует своеобразная система обмена информацией. Все знают о том, что мигание дальнего света встречного автомобиля призывает снизить скорость.

Часто водители благодарят друг друга, включая аварийную сигнализацию. Основная часть таких своеобразных "знаков" известна всем автолюбителям со стажем.

С появлением сигнальных жилетов появился еще один метод донести информацию до автомобилистов, проезжающих мимо. К сожалению, знают об этом не все.

Если у припаркованного на обочине автомобиля на зеркале висит сигнальный жилет, это просьба о помощи. Инициатива пошла от дальнобойщиков.

Аварийной сигнализацией при парковке на обочине дороги пользуются очень часто. Как правило, ее включают для того, чтобы другие водители просто увидели машину.

По этой причине на "аварийку" остальные участники движения не реагируют. А вот жилет явно говорит о том, что водителю требуется помощь.

Особенно популярен это метод в холодное время года, когда невозможно долго стоять возле машины. Жилет вешают при поломке ТС, плохом самочувствии, нехватке горючего других проблемах.

Заметив такой знак, необходимо остановиться, чтобы помочь человеку в сложной ситуации.

Примечательно, что активные автолюбители пытались узаконить подобную систему обмена информацией, но представители ГИБДД инициативу не поддержали.

Важно помнить о том, что на дорогах есть и мошенники. Поэтому в случае остановки необходимо выйдя из машины, проявить бдительность. Автомобиль необходимо запереть во избежание неприятностей.

Все же, увидев на обочине машину с жилетом, висящим на зеркале, рекомендуется остановиться. Возможно, этим вы спасете чью-то жизнь. От неприятностей в пути не застрахован никто. Теперь вы знаете, как попросить о помощи других участников движения.

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А вы знали об этом?

Иногда люди сталкиваются с таким явлением, когда гусеницы, выстроившись в шеренгу, послушно идут друг за другом. Для чего они это делают? Всё просто — так насекомые борются за выживание. Такая схема передвижения позволяет безопасно перебраться от одного источника еды к другому, ведь хищники воспринимают такой «поезд», как одно большое существо.

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