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Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Имя бравого малого на фотографии — сержант Стабби. Этот крепыш не просто пес, а заслуживший множество регалий военный. Его история началась в 1917 году, когда бездомного щенка, блуждавшего возле Йельского кампуса, подобрал человек по имени Дж. Роберт Конрой, впоследствии получивший должность рядового американской армии.‎

 

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Пес по кличке Стабби (что означает «коротышка») во время Первой мировой войны стал талисманом эскадры Конроя, входившей в 102‑ю пехоту 26‑й дивизии Янки. ‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Со своей должностью четвероногий «сын полка» справлялся на отлично, с легкостью поднимая боевой дух солдат. Во время строевой подготовки пес красовался рядом с хозяином, поражая публику разученным воинским салютованием. С общим любимцем была связана лишь одна проблема — присутствие собак в рядах армии не допускалось. Описанное здесь звучит как настоящий киносюжет, однако всё это — реальная история малыша Стабби.‎

Когда воинскому подразделению хозяина пса пришла пора отправляться в Европу для участия в боевых действиях, Стабби был секретно доставлен на борт военного корабля. Командиру судна отнюдь не пришелся по душе открывшийся факт подобной «контрабанды», однако он немедленно изменил свое мнение, увидев патриотичное «воинское приветствие» в исполнении ‎Стабби.

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

С тех пор пес всегда сопровождал 102‑й батальон на передовой. Первоначально роль Стабби заключалась лишь в моральной поддержке солдат, однако со временем он оказался настоящим спасителем многих человеческих жизней.‎

Как утверждают источники, на этой фотографии изображен именно 102‑й батальон. Достаточно сложно однозначно утверждать об истинности этого заявления, однако на сумках с противогазами каждого военного различаются очертания собаки, напоминающие силуэт Стабби. А ведь именно этот пес был талисманом подразделения.‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

В самом начале своей службы Стабби пострадал от газовой атаки. После того, как собаку выходили и помогли полностью восстановить здоровье, она приобрела невероятно острое чутье на запах газа. Впоследствии, ощущая начало нападения врага с применением оружия такого рода, пес немедленно начинал метаться по окопу, оповещая солдат об угрозе. Подобная помощь обеспечивала военным достаточно времени, чтобы надеть противогазы и приладить защитную маску Стабби.‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

На этой фотографии изображена другая собака, но ее вид дает представление о том, как выглядел Стабби в своей защитной экипировке. Как можно заметить, образ получался симпатичный.‎

Умница Стабби мог легко распознать неприятеля по языку, на котором разговаривал человек. Он был способен отыскивать раненых солдат и оповещать медиков. Однажды пес даже поймал немецкого шпиона, рыскавшего между окопов армии союзников. ‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Задержав шпиона, Стабби вошел в историю как первая собака, получившая звание сержанта в условиях боевых действий. Ему даже был вручен орден Железного креста, который он носил на своем собачьем мундирчике вместе с остальными знаками отличия.

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

На этом фото героический пес получает награду из рук генерала Джона Першинга. Новоиспеченный сержант выглядит очень солидно.‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Здесь мы можем видеть уважаемого сержанта в компании со своим подчиненным (и одновременно — хозяином) капралом Дж. Робертом Конроем. Да, это вовсе не оговорка: Стабби перерос человека по званию.‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Ко времени завершения войны на счету Стабби числилось 17 различных сражений, в которых бравый пес успел поучаствовать. В какой-то момент он даже был тяжело ранен осколком гранаты. За дар уникального чутья жизнь порой требует весьма высокую цену…‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Неудивительно, что вскоре после войны Стабби превратился во вполне известную и популярную персону. После заключения перемирия, ожидая во Франции своего отправления домой, пес-сержант встретился с президентом Вудро Вильсоном. Как было сказано о встрече впоследствии: ‎‎«Эти двое пожали друг другу руки».‎

В 1920 году Стабби лично присутствовал на заседании Национального съезда Республиканской партии, а в 1921 году даже был приглашен президентом США Уорреном ‎Гардингом посетить Белый дом. Несколько лет спустя сержант Стабби снова побывал в президентской резиденции на встрече с Калвином Кулиджем, следующим руководителем страны.‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

На фото — Стабби и его хозяин/подчиненный Дж. Роберт Конрой. ‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

В Америку пес вернулся национальным героем. Вот он возглавляет военный парад.‎

Сержант Стабби — героический пес Первой мировой войны

Стабби удостоился звания пожизненного члена Американского легиона и Национального военно-морского флота. Когда Дж. Роберт Конрой приступил к учебе на юридическом факультете Университета Джорджтауна, его пес получил статус талисмана и этого заведения. В настоящее время талисманом университета выступает некий пес по имени Джек.

Стабби умер от старости в 1926 году. Его заслуги были признаны столь грандиозными, что тело пса было решено увековечить. В настоящий момент «Стабби» является частью экспозиции Государственного музея истории Америки.‎

Источник : https://bigpicture.ru/serzhant-stabbi-geroicheskij-pes-pervo...

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