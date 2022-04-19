Как стать уверенной в себе женщиной: 7 основных правил

Открытый взгляд без намека на заискивание, приятная улыбка, мигом располагающая к себе, прямая спина и легкая раскованная походка, несмотря на туфли на высоких каблуках и узкую юбку. Она привлекательна и успешна. Мужчины провожают её восхищенным взглядом, а женщины – завистливым. Кажется, что ей всё дается легко: минимум усилий – и вот уже цветы падают к ногам, апартаменты ломятся от подарков, и даже патрульные останавливают её исключительно для того, чтобы пожелать хорошего дня. Уверенная женщина это может с лёгкостью.

Хоть мы так и представляем, на самом деле, всё не так легко, как кажется. Мужчины не падают штабелями, деньги не сыплются с неба, а дети бывают такими же капризными. Но как вы думаете, почему об этом мечтают многие из нас? Почему постоянно ищут способ, как стать уверенной в себе?

Потому что жить в этом амплуа гораздо проще. Такая женщина умеет строить отношения, потому что уважает себя и других и умеет идти на компромиссы. Она быстрее добивается успеха, потому что инициативна, энергична и с легкостью принимает решения. Она уверена в своих силах, потому что пробует себя в разных ролях. Она счастлива и получает от жизни самое лучшее, потому что знает, что достойна этого.

Неуверенным в себе женщинам остается только молча вздыхать в сторонке. Или нет?

Уверенность в себе и высокая самооценка – это не дар богов избранным героям. Она не закладывается в человека раз и навсегда. В ваших силах всё изменить. Нужно только знать, как стать уверенней в себе.

Быть уверенной или неуверенной в себе – это выбор. Или вы продолжаете слушать заложенный в детстве или обстоятельствами голос, утверждающий, что у вас руки-крюки и вы ни на что не годны. Или выбираете любить себя, верить в себя и быть счастливой.

Если второй вариант вам больше по душе, читайте дальше – вы найдете 7 основных правил, как стать уверенной в себе девушкой.

Используйте их как руководство к действию: составьте план, распишите что и когда сможете сделать. Работа над собой должна быть комплексной и единовременной по разным направлениям. Только тогда эффект не заставит себя ждать.

7 основных правил, как стать уверенной девушкой

1. Заведите банк похвалы

Чтобы поверить в себя, нужно точно знать, на что вы способны. Для этого создайте список своих достижений, даже самых, казалось бы, несерьёзных. Пишите вы научные труды или великолепно готовите борщ — это всё ваши достижения, и вы должны ими гордиться.

Накапливая достижения, двигайтесь от очевидных «успешно окончила школу, поступила в университет» до менее заметных и обыденных «рассказываю самые весёлые анекдоты» или «страстно пою в душе».

Возможно не сразу, но вы соберёте свой банк похвалы. Ежедневно перечитывайте перечень своих успехов — так вы заложите фундамент веры в себя и свои способности.

Если же вы слишком самокритичны и вам сложно понять, что из сделанного можно считать достижением, заведите личного хвалителя. Попросите подругу или близкого человека хвалить вас ежедневно в течение месяца за всё, что бы вы ни сделали.

Ежедневная похвала действует как психотерапевтическое средство: она поможет вам стать уверенной в себе девушкой и поднять самооценку.С самого детства нам крайне важно, что о нас говорят – это формирует наше мнение о себе.

Соберите банк похвалы или заведите личного хвалителя – и вы сформируете новое видение себя уверенной и успешной.

2. Делайте себе комплименты

Ещё один секрет, как быть уверенной в себе — не ждите, пока вам сделают комплимент, сделайте его себе сами. Идеальный вариант, если вы будете раздавать себе комплименты каждое утро перед зеркалом. Сначала будет неловко и даже немного стыдно, но со временем комплименты превратятся в приятный утренний ритуал, заряжающий энергией и уверенностью на весь день.

Особую роль в этом ритуале играет улыбка. Обязательно улыбайтесь себе тепло и искренне, когда делаете комплимент. Так вы убьёте двух зайцев — полюбите себя еще больше и привыкнете улыбаться открыто и уверенно, что ёще не раз сослужит вам прекрасную службу в общении с людьми (детали в пункте 5).

3. Перепишите историю о себе

Какую историю о себе вы рассказываете? «Я не смогу», «я неудачница», «я пытаюсь, но у меня ничего не выходит»? Если да, то срочно переписывайте. Недаром наши предки считали, что слова сильнее меча – всё сказанное себе влияет на самооценку.

Лучше задумайтесь, как вам стать самоуверенной девушкой и напишите новую историю о себе – о том, как вы учитесь и овладеваете навыками, как у вас что-то получается лучше, чем у других, как вы умеете радоваться малейшим успехам и находить повод для счастья в каждом дне. То, что вы рассказываете о себе, становится вашей правдой жизни, поэтому вычеркните все «не» из романа о себе – пусть это будет позитивная и весёлая история.

4. Ухаживайте за собой

Первое, что бросается в глаза при виде уверенной в себе женщины – это внешняя привлекательность. Как бы долго мы не рассуждали о внутреннем мире человека, нас встречают по одежке. Поэтому переберите свой гардероб и оставьте в нем только вещи по фигуре. Всё мешковатое и невнятно серое отправьте на свалку, затем возьмите подружку или стилиста и отправляйтесь в магазин за новым образом. Специалист подскажет вам, как стать уверенной в себе девушкой хотя бы в части внешнего вида.

Это касается не только вещей на выход. Перестаньте донашивать дома старые футболки и ходить всё время в халате. Домашняя одежда должна быть не только удобной, но и стильной, чтобы вы чувствовали себя королевой, даже когда никто не видит.

Уход за собой и специальные косметические процедуры также обязательны. Аккуратный маникюр, легкий макияж, сияющая кожа — непременные атрибуты уверенной в себе женщины. Тем более, что обеспечить себе их сегодня не так уж и затратно.

5. Развивайте навыки коммуникации

Один из лучших способов, как стать уверенной в себе женщиной и повысить самооценку – овладеть навыками общения. Учитесь выражать свои мысли правильно и красиво, при этом не забывайте о мимике, жестах, осанке и взгляде.

Прямой взгляд в глаза поможет завоевать доверие собеседника. Мимика и жесты дополнят слова, а осанка продемонстрирует твердость вашей позиции. Завершит образ открытая улыбка, которая поможет сгладить острые углы в разговоре.

6. Займитесь спортом

Любое начинание требует дисциплины. Поэтому совместите работу над самооценкой с занятиями спортом.

Спорт приучит к регулярности, ритмичности, твердому распорядку дня и правильному питанию. Не обязательно сразу бежать в зал и поднимать тяжеленную штангу. Пусть это будет йога, танцы или гимнастика.

Найдите свой спорт, который будет одновременно вдохновлять, заряжать энергией, поддерживать фигуру и радовать достижениями.

7. Станьте примером для подражания

Лучше всего мы запоминаем, как что делать, когда пытаемся научить этому других. Как быть уверенной в себе? Создайте клуб таких же женщин, станьте наставницей по женственности для школьниц или просто дайте несколько советов подругам — так вы поможете не только другим, но и себе.

Став примером для подражания, волей-неволей вы будете стремиться ему соответствовать.

В какой-то момент вы настолько вживётесь в этот образ, что действительно станете той уверенной и успешной женщиной, какой всегда мечтали быть.

Кроме того, любой мужчина задумается, как быть уверенным в себе рядом с такой девушкой. Ведь ему захочется соответствовать ее высоким стандартам. Это вызов, на который откликнутся лишь достойные кандидаты.

Чего не делать, чтобы стать уверенней в себе?

Следуя указанным 7 советам, вы каждый день будете делать шаг к своему идеалу уверенности и привлекательности. Осталось только запомнить несколько пунктов, которые делать ни в коем случае не стоит:

Не отказывайтесь принимать комплименты и подарки. Никогда не превращайте свои слабые стороны в основную тему для разговора. Не придумывайте оправдания чужим поступкам, которые вас задели. Не говорите «да» там, где следовало категорически отказать. Не принижайте себя сами, даже в шутку, и не позволяйте этого другим.

Всё. Теперь вы знаете, что и как нужно делать, и как стать уверенной девушкой. Вооружайтесь основными правилами и делайте первые шаги навстречу высокой самооценке.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2459459092027017280/

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