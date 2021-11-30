Война с русскими стала единственным смыслом его жизни. История Байсангура Беноевского.

Байсангура прозвали Беноевским по месту рождения – аулу Беной. Байсангур дольше всех сопротивлялся русским в Чечне. Уже после пленения Шамиля он два года вёл борьбу, пока не попал в плен. Байсангур стал одним из самых знаменитых национальных героев Чечни и Дагестана.

Яростный духом джигит-инвалид

О молодых годах Байсангура, кроме места и года его рождения (1794), сведений не сохранилось. С 1825 года он принимал участие в восстаниях против российского господства и сразу примкнул к набиравшему силу Имамату. У Шамиля Байсангур стал одним из преданных и лучших наибов – военачальников.

В боях с царскими войсками Байсангур потерял руку и глаз. В 1847 году в сражении под Гергебилем ему оторвало ядром ногу, и Байсангур в первый раз попал в русский плен. По версии чеченского историка Юши Айдаева, Байсангуру не сразу оторвало ногу. Её сильно искалечило, спасти её было невозможно. Уже в плену ногу Байсангуру ампутировал знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов.

Проверить эту версию нельзя. Документов об операции не имеется. Но, учитывая, что Пирогов действительно возглавлял медицинскую службу на театре Кавказской войны, нет ничего невозможного в том, что он лично провёл операцию над знаменитым врагом, попавшим в плен.

Вскоре, при транспортировке Байсангура в крепость Грозный, его нукеры напали на русский конвой и освободили своего предводителя. Одноногий, однорукий, одноглазый, державшийся в седле только потому, что его к нему привязывали, неукротимый духом Байсангур продолжал бороться. Война с русскими стала единственным смыслом его жизни. Он поклялся Аллаху, что умрёт на этой войне.

Оборона Гуниба

Существует легенда, что Байсангур, когда русские войска в 1859 году предложили осаждённому Шамилю сдаться в плен, категорически отверг возможность капитуляции. Он предлагал Шамилю прорваться, оставить Гуниб и продолжать борьбу в другом месте. Шамиль предпочёл сдаться, когда царские солдаты пошли на штурм. Один лишь Байсангур с немногими верными людьми сумел прорвать русское кольцо окружения и уйти в родной аул Беной.

Однако эта красивая легенда не подтверждается документами. Нет свидетельств о том, что Байсангур действительно находился в тот момент вместе с Шамилем в Гунибе. Русские военные отчёты не говорят о том, что кто-то из врагов с боем прорвался из Гуниба и ушёл от пленения. По мнению чеченского историка Патимат Тахнаевой, факты говорят о том, что Байсангур находился далеко от Гуниба, в Беное и потому смог продолжить сопротивление.

Один против России

Пленения избежали ещё два ближайших сподвижника Шамиля – Ума Дуев и Атабай Атаев, а также ряд вождей рангом поменьше. Весной 1860 года они подняли против русских новое восстание, центром которого стал Беной. Старец-инвалид Байсангур одним своим видом и поведением вдохновлял джигитов на смертельную борьбу.

Кольцо царских войск постепенно сжималось вокруг Беноя. Генерал Кемпферт неоднократно присылал Байсангуру предложения сдаться с почётом. «Поговорите с могилами моих предков – может быть, они услышат вас», – ответил раз Байсангур. Для русского командования было почётно не просто убить такого упорного наиба в бою, а взять его в плен и прилюдно казнить.

Казнь Байсангура

«Марта 20-го дня 1861 года, – гласил приказ Главнокомандующего Русской армией на Кавказе генерал-фельдмаршала князя Александра Барятинского. – Беноевский житель Байсунгур по суду, проведённому на основании полевых уголовных законов, оказался виновным: в измене русскому правительству, произведении возмущения между ичкерийцами и другими горцами с целью отложиться от подданства России, и в упорном сопротивлении с оружием в руках при взятии его нашими войсками; а потому я конфирмовал: подсудимого Байсангура казнить смертью – повесить, о чём и объявляю по войскам Кавказской Армии».

Казнь через повешение состоялась в Хасавюрте. Не дожидаясь палача, Байсангур сам спрыгнул с табурета…

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

И разве народ, который вырастил и воспитал такого героя мог быть предптельским и заслуживал в свое время депортации палачом народов Сталиным?А может напомнить и о бесстрашной женщине-патриотке чеченке Таймасхе Гехинской, возглавившей в 1817г. сопротивление чеченцев против царского самодержавия, или «сына эскадрона» 14-летнего Ваху Алиева, героически сражавшегося в ВОВ! Ведь именно Ваха Алиев в этом возрасте отважился и не побоялся мести палача народов Сталина и написал ему дерзкое письмо, в котором заявил, что пока чеченцы и ингуши проливали кровь за родину, вождь расправился с их матерями, сестрами, детьми, стариками, оставшимися дома! «Мой народ никогда не простит Вам этого!» – пообещал Алиев (только смерть тирана спасла малолетнего героя, отбывающего длительное наказание в Магадане) !

Что касается Таймасху Гехинскую, то именно ее, отважно воюющую в течение 10 лет против самодержавия , царь Николай I, воодушевленный ее патриотизмом и преданностью своему народу, помиловал и щедро наградил! И это при том, что на его вопрос – будет ли она после этого воевать против него, Таймасха бесстрашно ответила: «Войну развернул сам государь, и если тот продолжит ее вести,то и она обязательно продолжит сопротивляться, даже если он ее освободит»!

И разве народ , который всегда славился своей доблестью, великодушием и ценил мужественных воинов мог быть предательским. В этом отношении заслуживает внимания история с героем Отечественной войны 1812 года князем Багратиони. Далеко не все знают, что будущий знаменитый воин родился в дагестанском городе Кизляре и первый военный опыт в возрасте двадцати лет получил в Чечне, где и был пленен при подавлении восстания шейха Мансура против царских войск. И хотя в сражении пал родной брат Мансура, мстить высокопоставленному пленному лидер горцев строго-настрого запретил. Пораженные храбростью Багратиона, его воинской доблестью, чеченцы решили без малейшего выкупа освободить достойного воина !

Хотелось бы вспомнить еще одного достойного сына вайнахского народа героя Отечественной войны 1812 года Александра Чеченского, которому за его мужество, преданность и героическое прошлое Пушкин посвятил стихотворение «Демон». Пушкина, который близко дружил с Александром, привлекала мудрость Чеченского, его мужество и понимание жизни, отношение к религии, к свободе и т. д..

Не надо также забывать, что многие чеченцы и ингуши доблестно воевали в составе Красной армии и 2300 чеченцев и ингушей героически погибли на фронте. Одним из защитников Брестской крепости был Магомед Узуев, которому в 1996 году посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Особого внимания заслуживает героическая история полковника советской армии Мавлида Висаитова . В мае 1945 года Висаитов был представлен к одной из самых почетных наград Соединенных штатов – ордену Легион Почета.Кроме того, Висаитов был первым из советских офицеров, пожавших руку американскому генералу. Именно это приветствие затем в газетах окрестили «рукопожатием века». Однако именно из-за этого «рукопожатия века» и своего мстительного отношения к вайнахам Сталин в 1946 году, несмотря на горячее желание 32-летнего командира остаться в рядах Красной Армии, отправил его в запас.

Безусловно, все народы Кавказа показали свое мужество и патриотизм в борьбе с немецкими захватчиками!Не надо также забывать, что знаменитую фразу «Русские не сдаются!» крикнул, подрывая себя гранатой, герой Великой Отечественной войны представитель именно депортируемого народа – адыгский поэт Хусейн Андрухаев!Именно героизм кавказцев в первую очередь не позволил Гитлеру захватить Кавказ!

И разве после всего вышесказанного можно оправдать депортацию и геноцид Сталиным многих кавказских народов , виной которых якобы было сотрудничество с врагом! В этом отношении заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, беларусов и представителей малых народов. Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

И разве чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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