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Как определить, свободна таджикская девушка, или замужем

Как определить, свободна таджикская девушка, или замужем

Об этом мы узнали совершенно случайно, когда мы поздним вечером отдыхали с пиалами чая в дастархане в гостевом доме где-то на Памирском тракте.

Позади было много часов бесконечной тряской дороги, которая оставила на машинах чуть ли не сантиметровый слой пыли, поэтому не хотелось уже ничего, кроме чая.

В отличии от предыдущих дней не было сил даже на разговоры. Но, всё же, без них не обошлось. И «раскачала» на очередные интересные рассказы о местных особенностях хозяйка гостевого дома. Принеся плов на ужин, она слово за слово, сначала поинтересовалась, откуда мы и куда держим путь, затем что видели по дороге и что уже успели увидеть в её стране, что понравилось, что удивило...

Постепенно разговор завязался и, как-то сам собой, зашел в сторону местных обычаев, особенностей отношений мужчин и женщин, свадебных обычаев и так далее.

Тема интереснейшая, тем более хозяйка очень подробно и с удовольствием поведала много любопытных фактов.

И об одном из них я как раз и хочу рассказать. 

Как определить, свободна таджикская девушка, или замужем

Как не сложно догадаться, таджикские девушки отличаются присущей всем среднеазиатским народам скромностью: они не ведут себя вызывающе, не одеваются откровенно, не провоцируют на флирт или знакомство.

Так они воспитаны и так принято в обществе.

Но и мужчины, хоть у них и горячая кровь, и в каких-то других ситуациях они могут быть довольно напористыми, даже нагловатыми, в общении со «своими» девушками (таджичками) отличаются аккуратностью и с ходу на рожон не лезут. Ведь может оказаться, что девушка замужем или обручена, и тогда возникнет конфликт.

Но ведь как-то же ему нужно понять, что она «свободна» и с ней можно попробовать познакомиться? Она то в силу скромности тоже прямо об этом не скажет и не будет показывать каких-то знаков для привлечения внимания.

Как определить, свободна таджикская девушка, или замужем

И вот хозяйка гостевого дома рассказала, что парни в таком случае обращают внимание на брови девушек.

Дело в том, что от природы у таджичек они очень густые и часто даже почти соединяются над переносицей. Разумеется, как и во многих других странах, местные девушки свои брови выщипывают, делая их аккуратными и красивыми.

НО!

Им нельзя этого делать, пока они … не выйдут замуж! Вот только тогда, когда ее заберет из дома муж, мать перестает запрещать выщипывать брови. А до того парни могут обращать на нетронутые брови внимание и претендовать на её руку и сердце.

Не знаю, насколько рассказанное справедливо для Душанбе или живущих в Москве молодых таджикских девушек, но в кишлаках и глубинке, по словам моей собеседницы, все так до сих пор...

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А вы знали об  этом?

Комары чаще кусают беременных, что обусловлено тем, что в период пребывания в интересном положении, особенно на поздних сроках, женщины выдыхают на 21% больше углекислого газа. А самки комаров как раз быстрее реагируют на углекислый газ.К тому же температура тела у беременных на несколько градусов выше нормы. Плюс к этому насекомые выбирают свою жертву по химическим веществам, которые выделяются кожей человека.

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