Интересные факты о волосах

Волосы могут рассказать о человеке очень многое, например, откуда он родом и о вредных привычках человека и предсказать болезни.

1.

Покров

Волосяной покров человека по плотности на квадратный сантиметр практически ничем не отличается от «одежды» шимпанзе. «Если вы возьмете лупу и посмотрите на свое тело, то обнаружите множество едва различимых бледных волосков, поясняет врач дерматолог из Вашингтона д-р Эрик Каморски, именно поэтому создается визуальный обман, что наша кожа чиста. Между тем подсчет показывает, что мы волосаты, как приматы».

Что касается видимых волос на голове, то наибольшую плотность имеют блондинки и блондины – в среднем 146 тысяч, за ними следуют жгучие брюнетки и брюнеты – примерно по 110 тысяч, далее идут люди с каштановыми волосами, имеющие в среднем меньше ста тысяч прядей.

Впрочем, все эти подсчеты имеют весьма приблизительный характер, так как при одной и той же генетической основе люди могут проживать в разных условиях, которые в свою очередь, влияют на скорость выпадения волос.



3%

Природный цвет прядей зависит от меланина (пигмента), содержащегося в волосах. Он встречается в двух типах – это эумеланин и феомеланин. Доминирующим является эумеланин. Благодаря ему, люди имеют волосы от темно-русого до иссиня черного цвета.

Если эумеланина совсем мало, то кудри являются светлыми, а их обладателей называют блондинистыми.

Феомеланин доминирует в рыжих волосах и встречается редко. В публикациях из формата теории заговора рыжеволосых людей причисляют к гибриду гуманоидов, пришедших в наш мир извне, чтобы править человечеством. Авторы таких статей ссылаются на то, что в процентном соотношении «рыжих» очень мало, порядка 3%, но они занимают ключевые позиции в политике и экономике.

Кофе с молоком

Светлый тон волос обычно встречается у англичан, немцев, поляков, русских и шведов, то есть у представителей европеоидной расы. А в Африке и вообще в южном полушарии встретить среди аборигенов светловолосых людей практически невозможно. Исключение составляют туземцы Новой Гвинеи и жители некоторых островов Тихого океана.

Вьющиеся волосы соломенного цвета красноватого оттенка у них связаны с другим геном, чем у европейцев. Точнее речь идет генетической мутации, которая затрагивает модели аминокислот. О таких людях говорят, что они подвержены руфос-синдрому и являются альбиносами. Да и глаза у них не голубые, а карие.



Седые украшения

Человек с годами седеет. Принято считать, что это происходит из-за старости или переживаний. Между тем, основной причиной седины является накопление перекиси водорода в связи с износом волосяных фолликулов и ослабление пигментации. Рыжие волосы с возрастом, как правило, приобретают песчаный цвет, и только потом быстро белеют.

У многих народов седые волосы ассоциировались с жизненным опытом. Именно поэтому в Викторианскую эпоху молодые английские женщины носили украшения, сделанные из седых волос умерших матерей и бабушек, «дабы защитится от глупости и наивности».

Цвет волос с точки зрения врачей

Считается, что блондинки воспринимаются большинством мужчин сексуально привлекательными. И доля истины в этом присутствует, так как светловолосые женщины имеют более высокие уровни эстрогена, чем другие представительницы прекрасного пола. В то же время блондинки по сравнению с рыжеволосыми или брюнетками более восприимчивы к макулодистрофии, приводящей к поражению зрения. Именно поэтому они часто носят очки.

В свою очередь рыжеволосые женщины менее чувствительны к обезболивающим препаратам. Так, исследования английских стоматологов, опубликованные в British Medical Journal, показывают, что анестезия для них требует на 20% больше медикаментозных средств. Что касается брюнеток, то те более склонны к опухолевому заболеванию – неходжкинской лимфоме. Кроме того, их печень более эффективно метаболизирует никотин, поэтому среди них чаще всего встречаются табакозависмые .

Источник :https://udivitelnoe.temaretik.com/2550877767701105030/

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Живущая в Лос-Анджелесе 27-летняя итальянская модель Паола Саулино в конце 2016-го обещала оральный секс всем, кто проголосует против конституционной реформы, которую собирались принять на территории Аппенинского полуострова. Женщина удовлетворила около 400 счастливых итальянцев, сообщает Daily Star.

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