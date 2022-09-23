По какому пути пошла бы история, если бы пакт Молотова-Риббентропа не был заключен

Пакт Молотова-Риббентропа – ключевой документ мировой политики середины прошлого века. О том, какое именно значение он имел, речь еще пойдет далее в статье. Разберу обязательно вопрос о том, по какому пути пошла бы история, если бы вышеупомянутого пакта не было в природе.

В первую очередь нужно разобраться с тем, зачем был подписан этот документ. Или даже почему? На то были веские причины. Разобравшись с ними, можно уже пофантазировать на тему альтернативной истории.

Расклад сил

Гитлеровская машина ближе к концу 30-х набирала мощь. Фюрер подумывал о том, как расширить территорию Германии. Англия и Франция настороженно на это смотрели, но им, судя по всему, очень не хотелось вступать в противостояние с резко набравшей силу страной под руководством военного преступника Гитлера.

В 1938 году были подписаны Мюнхенские соглашения, согласно которым Судетская область Чехословакии отходила Германии. СССР выступал категорически против такого решения. Но Великобритания и Франция не возражали, более того, они, собственно, и санкционировали такое перераспределение земель.

Это, пожалуй, ключевой момент в международной политике того времени. Ведь, если бы британцы и французы повели себя иначе, то могла бы образоваться мощная коалиция из трех стран.

Но Франция и Великобритания решили, что лучше не накалять обстановку. Впрочем, желая добра, они совершили большое зло. Гитлер осознал, что в Европе ему никто мешать не собирается. Оставалось определиться с Советским Союзом. Для этих целей Гитлер и решил заключить пакт с Советским Союзом.

А что же СССР? Оставшись без поддержки европейских государств, Сталин решил, что было бы неплохо хотя бы на время договориться о ненападении с Германией.

Вообще, многие историки уверены, что этот пакт был вынужденной мерой. Как для СССР, так и для Германии.

Немцы были к 1939 году достаточно сильны, чтобы разобраться со странами Европы, которые войны не хотели и думали, что как-нибудь обойдется. По Польше гитлеровцы прошли чуть ли ни парадным маршем. Об этом свидетельствуют, в частности, дневники немецких солдат, которые участвовали в польской кампании. Да, там есть рассказы про сражения. Но можно сделать вывод, что одной из главных проблем была непогода. К сожалению, не могу вспомнить автора, но один гитлеровец в польской части своего дневника чаще писал о холодном дожде, который мешал спать, чем о перестрелках с жителями обороняющейся страны. А вот про кампанию в СССР были совсем другие «посты».

Немцы к 1939 году не были готовы к противостоянию с Советским Союзом. Им нужно было выиграть время.

Что касается СССР, то не был забыт опыт Первой мировой войны. Тогда мобилизация еще не была закончена, а Российская империя уже рванулась в бой. Последствия были, как вы знаете, очень печальными. Погибла целая страна. Большевики этой ошибки повторять не хотели.

Таким образом, пакт Молотова-Риббентропа был вынужденной мерой для обеих стороны. Выбрали меньшее из всех возможных зол.

Другое дело, что в документе были договоренности, которые нужно считать преступными. В Советском Союзе о них рассказали только в 1989 году. Речь о разделе Польши. Но можно понять Сталина. Он хотел получить что-нибудь от пакта, а не просто заверить Гитлера, что нападения со стороны СССР ожидать не стоит.

Как могли бы развиться события

Можно рассматривать несколько вариантов:

1. Формирование коалиции: Англия – Франция – СССР. Возможно, что и войны тогда бы не было. Адольфу Гитлеру сразу бы пришлось воевать на два фронта. Такой возможности он, очевидно, не имел. Как минимум мировая война началась бы на несколько лет позже. Но, повторю, скорее всего, глобального противостояния не случилось бы.

2. Началась бы война между Третьим рейхом и СССР. Как я отмечала, в 1939 году обе державы не были готовы к глобальному конфликту. Впрочем, позиция СССР смотрелась более слабой. Советскому Союзу нужно было бы противостоять японцам, финнам и немцам. Наступления с трех сторон, силами трех государств. Этого бы СССР не смог выдержать.

Выходит, что пакт Молотова-Риббентропа не стоило подписывать только в одном случае: если бы Франция и Англия активно выступили против политики Гитлера. Они этого не сделали.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой бедным россиянам, многих из которых коммуняки развели как лохов! В середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц. Кроме того, в распоряжении наших войск было более миллиона самозарядных винтовок, аналогов которым у немцев в 1941 году не имелось. Таким образом, пехота вермахта в 1941 году не превосходила красноармейскую пехоту по огневой мощи.





Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития. Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР. Затем же, поделив вместе с немцами Польшу, кровавый авантюрист Сталин намеревался первым напасть на немцев и "освободить" уже завоеванные Гитлером европейские страны , навязав им утопический советский социализм , что , собственно, и произошло после ВОВ !Однако Гитлер опередил его и первым напал на СССР!

Скажу больше ,вступление в войну Франции и Англии лишило Германию некоторых поставок сырья из-за рубежа, и только исключительно выгодное для немцев экономическое соглашение с Москвой спасало тогда немецкую военную машину. Как не парадоксально, но немцы получили даже согласие Москвы заправлять топливом подводные лодки и боевые корабли военно-морского флота Германии на советских базах. Еще более поразительным является то, что немецкие военные проходили тогда обучение в СССР, совершенствуя свою военную подготовку! Ничего не скажешь – «отцовская» забота товарища Сталина, позволившая создать своему потенциальному врагу самую боеспособную в то время армию в мире, которая смогла бы полностью захватить весь мир!

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца как лоха , причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома. И «великий полководец» не только поверил «преданному дружку» , но даже в день нападения немцев 22 июня запретил своим солдатам стрелять в противника. Вплоть до 12 июля облапошенный Сталин вообще считал, что на западной границы страны идет не война, а отвлекающий конфликт и надеялся урегулировать его переговорным путем.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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