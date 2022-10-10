Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bvlad59
    Хохлопидор, это дешевая проститутка!Когда Россия в пе...
  • Leonid PlиGin
    Аффтар (хотя, современное "автор") полный казёл (совр. - "козёл), поскольку, после классиков при советской власти про...«В постеле», «итт...
  • Владимир
    С учетом близкого высказывания Сатановского, непохоже, что Соловьев что-то сам придумал.  https://kaleidoscopelive.mi...Соловьёв: В 150-й...

Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Какую икону повесить в детской, какую купить в подарок крестнику – часто мы не знаем ответы на эти вопросы. Правильность выбора подскажет имя малыша и ваше сердце.

У каждой иконы свое значение, есть образы, которые считаются в православии главными, они должны быть в каждом доме. Есть иконы, которые будут уместны в детской комнате вашего малыша, которые можно купить и подарить крестнику или крестнице.

Икона Ангела-Хранителя

ramdisk_crop_178390852_pvx7

К Ангелу-Хранителю можно обращаться с молитвой о защите и здоровье малыша, повесить ее лучше всего у изголовья кроватки.

Икона Мерная или Именная

ramdisk_crop_178390866_xmkvo

Ее подбирают по имени и дате рождения ребенка. В церкви вам подскажут, какой святой покровительствует именно вашему малышу в соответствии с православными святцами (список имен святых с датами, когда их почитают).

Образ Божией Матери

ramdisk_crop_178390873_hj3z

Пресвятая Богородица – защитница и заступница всех христиан, и вашего малыша она будет от всех бед уберегать. Наиболее подходит для детской икона «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), которая символизирует умягчение отношений между детьми и родителями.

Святая мученица Параскева, нареченная Пятница

ramdisk_crop_178390862_njmc

Молятся в болезнях младенцев

Преподобному Симеону Богоприимцу

ramdisk_crop_178390966_ncy6

Обращаются о покровительстве детям

Великомученик Никита

ramdisk_crop_178390857_zw8x

Молятся при порче детей и исцелении от «родимца»

Святые семь отроков эффесских

ramdisk_crop_178391172_4pf0v

Помогают при плохом сне младенцев

Великомученик Георгий Победоносец

ramdisk_crop_178390878_eutllgj

Молятся о потерянных детях

Преподобным Ксенофонту и Марии.

Обращают молитвы в печалях о детях, где они находятся и живы ли.

Молитва за детей Ангелу-Хранителю

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукавого похотения, отжени от них всякого врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.

Источник

А вы знали об  этом?

Джильс Флетчер, британский поэт, дипломат  после прибытия в Москву, ко двору царя Федора Иоанновича, в большом количестве  увидел медведей, которых в цецях водили  для потехи  горожан ! По разным свидетельствам, в Москве Иоанна Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному медведю. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя, так сказать, "для души". Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели медведя. Причем, порой сидящего с громкой компанией и пьющего наливки.Именно поэтому символом России стал медведь.Правда , такое проникновение медведей в городскую жизнь очень сильно беспокоило церковь. К этому же времени относится челобитная нижегородских священников патриарху, в которой они ропщут на вожаков с медведями, «смущающих народ в праздники и злые прелести бесовские деюще». В середине XVII века издаются несколько указов, направленных на запреты медвежьей потехи. Хотя окончательно косолапые рабы пропали с московских улиц уже ближе к XX веку . 

Рекомендую также прочесть: 

Как погиб один из главных революционеров большевиков https://otari.mirtesen.ru/blog/43295080081/

Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх