Какие иконы защищают ребенка от болезней и дурного глаза

Какую икону повесить в детской, какую купить в подарок крестнику – часто мы не знаем ответы на эти вопросы. Правильность выбора подскажет имя малыша и ваше сердце.
У каждой иконы свое значение, есть образы, которые считаются в православии главными, они должны быть в каждом доме. Есть иконы, которые будут уместны в детской комнате вашего малыша, которые можно купить и подарить крестнику или крестнице.
Икона Ангела-Хранителя
К Ангелу-Хранителю можно обращаться с молитвой о защите и здоровье малыша, повесить ее лучше всего у изголовья кроватки.
Икона Мерная или Именная
Ее подбирают по имени и дате рождения ребенка. В церкви вам подскажут, какой святой покровительствует именно вашему малышу в соответствии с православными святцами (список имен святых с датами, когда их почитают).
Образ Божией Матери
Пресвятая Богородица – защитница и заступница всех христиан, и вашего малыша она будет от всех бед уберегать. Наиболее подходит для детской икона «Умягчение злых сердец» («Семистрельная»), которая символизирует умягчение отношений между детьми и родителями.
Святая мученица Параскева, нареченная Пятница
Молятся в болезнях младенцев
Преподобному Симеону Богоприимцу
Обращаются о покровительстве детям
Великомученик Никита
Молятся при порче детей и исцелении от «родимца»
Святые семь отроков эффесских
Помогают при плохом сне младенцев
Великомученик Георгий Победоносец
Молятся о потерянных детях
Преподобным Ксенофонту и Марии.Обращают молитвы в печалях о детях, где они находятся и живы ли.
Молитва за детей Ангелу-Хранителю
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (имена), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякого лукавого похотения, отжени от них всякого врага и супостата, отверзи им уши и очи сердечные, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена), и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш.
А вы знали об этом?
Джильс Флетчер, британский поэт, дипломат после прибытия в Москву, ко двору царя Федора Иоанновича, в большом количестве увидел медведей, которых в цецях водили для потехи горожан ! По разным свидетельствам, в Москве Иоанна Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному медведю. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя, так сказать, "для души". Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели медведя. Причем, порой сидящего с громкой компанией и пьющего наливки.Именно поэтому символом России стал медведь.Правда , такое проникновение медведей в городскую жизнь очень сильно беспокоило церковь. К этому же времени относится челобитная нижегородских священников патриарху, в которой они ропщут на вожаков с медведями, «смущающих народ в праздники и злые прелести бесовские деюще». В середине XVII века издаются несколько указов, направленных на запреты медвежьей потехи. Хотя окончательно косолапые рабы пропали с московских улиц уже ближе к XX веку .
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