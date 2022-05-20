Ярополк: был ли старший брат князя Владимира тайным христианином

Историческая традиция связывает крещение Руси с князем Владимиром (978—1015). Русь приняла христианство в его византийской трактовке. Однако существующие иностранные источники и сохранившиеся отрывочные сведения русских летописей позволяют предполагать, что раньше Владимира был крещен его старший брат, великий князь киевский Ярополк Святославич. Причем он принял крещение от католических миссионеров.

Русь в Магдебургской епархии

В источниках сохранилось немало сведений о крещениях русских правителей до Владимира. Были крещены Аскольд и Дир в 860-х, была крещена правительница Ольга около 955 года. Ольга, прозванная русской церковью «равноапостольной», приняла православие, но после этого у нее вышло какое-то недоразумение с византийским императором Константином Багрянородным. Иначе вряд ли она стала бы в 959-м приглашать на Русь учителей веры из Германии.

По просьбе Ольги в 961 году в Киев прибыл епископ Магдебургский Адальберт со свитой. Но тут произошел какой-то конфликт, детали которого не уточняют ни древнерусские, ни зарубежные хроники. Можно предполагать, что Адальберт начал слишком ревностно крушить идолов и искоренять язычество либо в окружении Ольги взяла верх византийская партия, не желавшая подчинения римской иерархии. Как бы то ни было, Адальберт со свитой был изгнан из Руси, а кое-кто из его спутников поплатился жизнью за свое христианское рвение.

Тем не менее в 968 году германский император Оттон I поднял статус Магдебургской епархии до уровня архиепископства. Во главе его он поставил того самого Адальберта, «некогда назначенного и посланного в качестве епископа и проповедника к ругам», как гласил документ. Он назначался «архиепископом и митрополитом всего славянского народа... недавно обращенного к Богу или подлежащего обращению». Правда, конкретно Русь (Ругия) в составе архиепископства не называлась.

Ярополк де-факто наследовал христианство от Ольги

Время правления киевского князя Святослава, сына Игоря и Ольги, связывают с языческой реакцией. Однако в личности Святослава и его отношении к Ольге и сыновьям вообще много загадочного. Так, учитывая, что Ольга вышла замуж за Игоря еще в 903 году, многие историки считают более вероятным годом рождения Святослава 920-й, как указано в некоторых летописях, использованных Василием Татищевым, а не 942 год, как обычно пишут, основываясь на большинстве списков «Повести временных лет».

Это значит, что Ольга княжила в Киеве, когда Святослав был уже вполне взрослым человеком. С этим перекликается и известие Константина Багрянородного о посольстве Ольги и Святослава в Константинополь. Получается, что Святослав либо был незаконно отстранен своей матерью от наследования трона (как восемьсот лет спустя Павел был отстранен Екатериной II), либо они независимо правили разными частями Руси.

Действительно, в летописях совершенно не упоминается какая-либо государственная деятельность Святослава в столице Древнерусского государства. Доблестного Святослава не оказывается на месте, чтобы защитить Киев от набега печенегов в 968 году. Он постоянно в каких-то далеких войнах и походах, а в Киеве умершую в 969-м Ольгу заменяет (согласно летописной традиции) внук Ярополк. Святослав появляется в Киеве только чтобы посадить Ярополка наместником и сразу ускакать на очередную войну за тридевять земель.

Ориентация Ярополка на христианский Запад

Итак, есть основания полагать, что близкие связи, существовавшие между Русью при Ярополке с Германией, в том числе по церковной линии, преемственно продолжили политическую линию Ольги. Татищев сделал выписку из Иоакимовской летописи, каковую летопись большинство историков считает его выдумкой только из-за ее противоречия во многих случаях с «Повестью временных лет»:

«Ярополк же был муж кроткий, любящий христиан, и хотя сам не крестился, из-за народа, однако же никому не запрещал... И не был Ярополк любим у людей за то, что дал христианам волю великую».

Что же невозможного в цитированном отрывке? Правда, Татищев утверждает, что Ярополк все-таки сам не крестился.

Никоновская летопись сообщает, что к Ярополку приходили послы от Римского папы. По германским источникам, происходили активные дипломатические контакты между Русью и Германией. В 973 году послы русов посетили конгресс германских князей. Будущий герцог Швабии, Конрад I, выдал замуж за «короля ругов» свою дочь. По мнению многих историков, под «королем ругов» разумеется князь Владимир, но историк Александр Назаренко убедительно показал, что им был Ярополк.

Христианский князь не мог отдать дочь в жены язычнику. Это с большой вероятностью показывает, что Ярополк в то время мог быть крещен, и, скорее всего, с участием немецких миссионеров. Следует ли отвергать свидетельства некоторых русских летописей о том же самом лишь на том основании, что они «не вписываются в мейнстрим»?

Десятинную церковь выстроил Ярополк

Историк Алексей Щавелев в наше время показал, что четкие упоминания двух сохранившихся отрывков поздних летописей о крещении Ярополка могут восходить к одному древнейшему источнику. Несмотря на их некоторую анахроничность, в них нет неразрешимых противоречий с другими известными фактами.

Что Ярослав Мудрый приказал выкопать и окрестить кости Ярополка, может означать то, что последний был крещен католическими миссионерами, а Ярослав решил перекрестить останки дяди по-православному. Противоречия между двумя центрами христианства становились все непримиримее, и к концу жизни Ярослава в 1054 году привели к окончательному разрыву. Так что перекрещение останков князей становилось важным политическим актом заверения в верности Византии. А Ярополк, судя по дипломатическим контактам, ориентировался на Запад.

Летописи говорят, что князь Владимир после крещения выстроил в Киеве Десятинную церковь, на содержание которой приказал отдавать десятую долю княжеских доходов. Но ведь обычая церковной десятины не было в Византии, нет такого православного канона, это как раз западноевропейский обычай! Поэтому есть основания полагать, что Десятинную церковь выстроил его брат Ярополк. Во время языческой реакции Владимира она могла быть разрушена или осквернена, и приняв христианство, Владимир ее переосвятил, только уже с участием греческого духовенства.

Постоянное пребывание Ярополка с бабушкой Ольгой позволяет предполагать, что он воспитался в духе уважения к христианству, а возможно, что был крещен еще в детстве. Ольга же, как мы знаем, с конца 950-х рассорилась с византийским престолом и стала искать сближения со «Священной Римской империей германской нации».

Крещение правителя в те времена не могло произойти просто так. Крещение киевлян, подобное тому, что описывает летопись в отношении Владимира, могло состояться при Ярополке. Последующая летописная традиция поменяла личные имена у этого действия или предпочла забыть о первом подобном акте как «неканоническом».

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А вы знали об этом?

Эдвард Энтони Дженнер — английский врач разработал способ вакцинации против натуральной оспы, заключающийся в прививке неопасным для человека вирусом коровьей оспы. Однако эта практика была принесена в Англию в начале восемнадцатого века леди Мери Уортли Монтегю и стала там обычной процедурой за много лет до Дженнера. Леди Мэри Уортли Монтегю была британской аристократкой и женой турецкого посла. Во время своего пребывания в Турции Монтегю видела нескольких старых женщин, лечивших детей с помощью прокалывания вены и введения небольшого количества токсина оспы в кровь. В результате дети переносили лёгкую форму заболевания, быстро выздоравливали и получали пожизненный иммунитет к болезни. Леди Монтегю была поражена этим и вернулась в Англию, обладая знанием. Она даже провела эти процедуры на своих собственных детях. Многие восприняли это скептически, поэтому леди Монтегю и жена Принца Уэльского решили доказать, что это безопасно, убедив группу заключённых в Ньюгейтской тюрьме сделать прививки. Заключённым-смертникам была дарована жизнь за их участие в «королевском эксперименте».Любопытно, что Дженнеру привили оспу в восьмилетнем возрасте. Однако эта профилактическая мера имела существенный недостаток: большое количество привитых таким образом людей заболевали не легкой формой оспы, а опасной, которая оставляла их обезображенными. А фактически два процента привитых умирали. Было ясно, что требовался иной способ профилактики .Сопоставляя все эти сведения, тщательно обдумывая их, наблюдая за случаями заболеваний оспой людей и животных, Дженнер постепенно пришёл к мысли, что можно искусственно заражать человека именно коровьей оспой и тем самым предохранять его от заболевания натуральной.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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