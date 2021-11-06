Арабский тест успеха по руке

Многие могут не воспринимать эти тесты серьезно, кто-то верит в хиромантию, кто-то нет. Но от того верите вы или нет, познания не меняются.

В хиромантии по руке можно рассказать всю судьбу человека и даже подкорректировать её. Изучая судьбы множества людей и их руки, хироманты постепенно узнавали значение тех или иных знаков, линий на руке. Например, они поняли, что по линии, огибающей большой палец можно судить о продолжительности жизни, эта линия так и называется, «Линия жизни». Мизинец, его длина и форма, может много рассказать о человеке. Прежде всего о его личности, коммуникабельности, расскажет о чертах человека.

Ибрагим Аль-Фики Ибрагим Мохамед Эль-Сайед Эль-Феки, арабский ученый, один из лучших специалистов по человеческому развитию и НЛП, председатель Совета Канадского института лингвистического программирования, основатель и председатель Совета директоров Международной группы компаний Ибрагима Эль-Фики, а также доктор наук в Университете Бекак Минавир.

Доктор Ибрагим Аль-Факи подарил миру много книг в области человеческого развития, которые помогают человеку идти по правильному пути, который приведет его к успеху и совершенству в жизни. Он разработал множество тестов, которые помогут раскрыть вашу личность.



Правая рука. Длина мизинца не доходит до борозды верхней фаланги безымянного пальца.1. Если длина мизинца короче верхней линии безымянного пальца, это означает, что вы чувствительны и эмоциональны. Это также указывает на то, что вы быстро доверяете людям, легко идете на контакт, что заставляет вас чувствовать разочарование, если они делают что-то, что вредит вам. Это также означает, что вы дружелюбны, у вас много друзей, вы понимаете чувства других и принимаете все их различия.



Правая рука. Длина мизинца достигает уровня борозды верхней фаланги безымянного пальца.2. Если длина вашего пальца достигает верхней линии кольца, это означает, что вы любите порядок и спокойствие и предпочитаете избегать хаоса и шума. Это также показывает, что вы можете иногда преувеличивать свою заинтересованность в организации. Вы имеете собственные взгляды на происходящее, можете быть точным в своих решениях и глубоко задумываться о вещах. Такая длина мизинца считается нормой.

Правая рука. Длина мизинца выступает за борозду верхней фаланги безымянного пальца.3. Если ваша линия мизинца длиннее верхней линии кольца, вы пытаетесь удовлетворить все, что от вас требуют другие, на профессиональном, личном или эмоциональном уровне. Правая рука. Длина мизинца выступает за борозду верхней фаланги безымянного пальца.3. Если ваша линия мизинца длиннее верхней линии кольца, вы пытаетесь удовлетворить все, что от вас требуют другие, на профессиональном, личном или эмоциональном уровне.

Вы обаятельны и обладаете харизмой, вы личность, которая никогда не сдается. Вы очень общительны, ваш талант и трудолюбие творят чудеса.

Вы также жертвуете без счета и можете быть шокированы, если другие не ответят вам взаимностью. Вам также нужны эмоции.

И упражнение на развитие внимания.

Этот тест-упражнение тренирует внимание и умение быстро переключаться с одной задачи на другую, взят из другой книги, но не менее полезной.



Сложите пальцы правой руки так, чтобы они показывали знак «Мир» или «Победа». Пальцами левой руки покажите знак «ОК».

Затем поочередно меняйте положение пальцев так, чтобы уже правая рука показывала «ОК», а левая рука показывала «Мир».

Повторите это упражнение несколько раз одновременно двумя руками. Источник : https://test.temaretik.com/2340853527667018586/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Какой национальности были жители Древней Русиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43194153431/ Григорий Распутин: мог ли он на самом деле лечить людей https://otari.mirtesen.ru/blog/43947054399/ Интересные факты о птицах (https://otari.mirtesen.ru/blog/43893705733/) Вы обаятельны и обладаете харизмой, вы личность, которая никогда не сдается. Вы очень общительны, ваш талант и трудолюбие творят чудеса.Вы также жертвуете без счета и можете быть шокированы, если другие не ответят вам взаимностью. Вам также нужны эмоции.И упражнение на развитие внимания.Этот тест-упражнение тренирует внимание и умение быстро переключаться с одной задачи на другую, взят из другой книги, но не менее полезной. Правая рука. Длина мизинца достигает уровня борозды верхней фаланги безымянного пальца.2. Если длина вашего пальца достигает верхней линии кольца, это означает, что вы любите порядок и спокойствие и предпочитаете избегать хаоса и шума. Это также показывает, что вы можете иногда преувеличивать свою заинтересованность в организации. Вы имеете собственные взгляды на происходящее, можете быть точным в своих решениях и глубоко задумываться о вещах. Такая длина мизинца считается нормой. Правая рука. Длина мизинца не доходит до борозды верхней фаланги безымянного пальца.1. Если длина мизинца короче верхней линии безымянного пальца, это означает, что вы чувствительны и эмоциональны. Это также указывает на то, что вы быстро доверяете людям, легко идете на контакт, что заставляет вас чувствовать разочарование, если они делают что-то, что вредит вам. Это также означает, что вы дружелюбны, у вас много друзей, вы понимаете чувства других и принимаете все их различия.

Он предлагает рассчитать ваш путь успеха по вашей правой руке, тест взят из его книги.Длина мизинца пальца варьируется от человека к человеку. И здесь можно выявить некоторые секреты, того, что говорит длина мизинца о вашей личности.