11 признаков, что отношения доводят одного из партнеров до депрессии

Депрессия в отношениях – естественное следствие наличия в них "поломок", пробелов.

Ее нельзя игнорировать или замалчивать, поскольку грань между стрессовым состоянием и психическим заболеванием очень тонка.

Вот какие признаки позволяют выявить зарождающуюся депрессию на ранних этапах.

1. Все пущено на самотек

Вы не можете с уверенностью сказать, что происходит на данный момент в ваших отношениях. Они, скорее, плывут по течению, чем развиваются, а вы со своей второй половинкой идете не рука об руку, а параллельно друг другу.

2. Вы боитесь его/ее реакции

Когда вы боитесь навлечь на себя гнев второй половинки, это верный признак того, что вас угнетают. Боязнь высказать свои истинные мысли и показать чувства приводит к отдаленности и одиночеству в паре, которые неизбежно заканчиваются депрессией.

3. Вы зависимы от любимого человека

Зависимость от своего любимого ведет к несвободе, страху потерять, навязчивому желанию обладать и т.д. Среди побочных эффектов этого явления можно выделить:

эмоциональное истощение;

проблемы интимного плана;

нехватка романтики;

проблемы в общении;

одиночество;

выжатость, нехватка энергии;

зависимость от отношений, несвобода;

недопонимание;

неуверенность, сомнения.

4. Отношения кажутся тяжким бременем

Они висят на шее, подобно ярму, и не дают нормально жить, радоваться жизни, идти к целям, меняться в лучшую сторону. Однако, чтобы признать, что отношения угнетают, нужно иметь немало смелости и мужества.

5. Вы мало общаетесь с людьми

Еще один звоночек депрессивных отношений – отсутствие нормальной социальной активности. Вот почему важно не растворяться в партнере, а общаться с друзьями и семьей. Любовь – важная часть жизни человека, но она не должна изолировать вас от других людей. И если парень или девушка запрещают вам общаться с товарищами, коллегами и т. д., стоит задуматься, все ли в порядке.

6. У вас есть желание, но нет сил что-либо поправить

Говорят, что отношения нельзя "выбрасывать", а сначала надо попытаться склеить, если где-то они дали трещину. Но иногда настолько выгораешь эмоционально, что сил бороться за любовь больше нет. Это признак депрессии.

7. Вы не можете вспомнить, когда в последний раз смеялись вместе

Если бы у вас на двоих было больше положительных эмоций и радости, то вам бы и в голову не пришло расстраиваться или чувствовать себя плохо. Ведь смех отвечает за выработку гормонов счастья – эндорфинов.

8. Вы переживаете о будущем

Если вам кажется, что у вашей пары безотрадное, безрадостное будущее или его нет вовсе, если вы чувствуете тревогу, нервничаете по поводу того, что же будет дальше, то вам тоже один шаг до настоящей депрессии. Надо что-то делать!

9. Вас не слышат

Здоровые отношения зиждутся на общении. На диалоге. Так вернее. А вот наличие двух монологов недвусмысленно намекает на то, что ваша вторая половинка не особенно прислушивается к вашим чувствам.

10. Вы ищете, с кем поговорить по душам

В нормальных отношениях этого быть не должно. Зачем кого-то искать на стороне, если и дома тебя понимают, ценят, любят? Эмоциональная измена - тоже измена. И на нее чаще всего толкает чувство депрессии, вызванное нехваткой теплоты.

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А вы знали об этом?

Если вам порой кажется, что во власть попадает, кто попало, то знайте, что римский император-тиран Калигула сделал сенатором одну из своих любимых лошадей. К слову о любви к лошадям. Вождь индейцев Омахи Блэкберд настолько обожал своего скакуна, что ушёл в могилу, сидя на нём.

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