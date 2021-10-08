Дмитрий Плетнев: почему гениального российского врача обвинили в убийстве Горького

Обвиняемый под номером 18, которому давно перевалило за шестьдесят, сидел в зале суда во втором ряду и беззвучно молился: «Только бы не расстрел». Он с удивлением почувствовал, как на лице появилось подобие улыбки, когда судья огласил приговор: 25 лет лагерей. Остальным это показалось милостью, ведь все «убийцы в белых халатах», кроме Х. Раковского и С. Бессонова, были приговорены на Третьем Московском процессе к высшей мере.



Роковая ошибка

Имя Дмитрия Дмитриевича Плетнева было широко известно в медицинских кругах не только в России, но и за рубежом. Родившийся в состоятельной дворянской семье он получил блестящее образование, часто бывал в заграничных поездках и считался одним из лучших в стране терапевтов. Пациенты его боготворили. В разные годы доктор Плетнев наблюдал Ленина и Крупскую, Павлова и Горького, а также многих видных деятелей партии. Студенты готовы были носить своего профессора на руках. Его лекции-импровизации отличались динамикой и артистизмом, а острые и яркие речи хотелось слушать часами.

В 1933 году по инициативе профессора Плетнева был основан научный институт функциональной диагностики и экспериментальной терапии. Дмитрий Дмитриевич возглавил научную работу, увеличив и без того немалое количество ранее написанных трудов новыми — по кардиологии, инфекционным патологиям, рентгенологии, психосоматике. За выдающийся вклад в развитие советской медицины Дмитрия Плетнева признали заслуженным деятелем науки и ударником здравоохранения. Безупречная репутация позволила врачу возглавить Московское терапевтическое общество и войти в совет Наркомздрава.

Так бы умер заслуженный врач в преклонном возрасте в собственной постели, если бы не совершил роковую ошибку – согласился занять должность в Лечсанупре Кремля. Почему принял приглашение? Возможно, в попытке потешить самолюбие. Но вряд ли из-за желания улучшить материальный достаток – получить казенную квартиру и «мотор» с шофером. Дмитрий Дмитриевич никогда не бедствовал.

«Врачи-убийцы»



8 и 9 марта 1938 года в Октябрьском зале Дома Союзов в рамках Третьего Московского процесса слушалось дело о «медицинских убийствах», якобы совершенных по прямому указанию экс-наркома внутренних дел Генриха Ягоды. Кроме Дмитрия Плетнева, на скамье подсудимых оказались Лев Левин и Игнатий Казаков. Суд рассматривал серийное «умерщвление» четырех человек. В 1934 году доктор Казаков по инструкциям Левина «умертвил» В. Менжинского, предшественника Ягоды на посту начальника ОГПУ. В том же месяце Левин и Плетнев якобы «злодейски умертвили» Максима Пешкова, сына Горького. Затем их жертвами стали В. Куйбышев и М. Горький.



Как следовало из обвинительного заключения, связанный с «право-троцкистским подпольем и иностранными разведками» Ягода поручил убийство Горького его лечащим врачам – Левину и Плетневу. Доказательства в пользу виновности «врачей-убийц» казались натянутыми. Горький очень любил открытое пламя, поэтому врачи по сговору с секретарем Петром Крючковым якобы намерено разводили рядом с писателем костры.

Дыхание дымом и разница температур причиняли вред легким пациента, которые с юности были повреждены туберкулезом. Зная, насколько писатель склонен к простудным заболеваниям и гриппу, врачи якобы специально организовали его приезд в дом, где свирепствовала инфекция. И Горький действительно заболел гриппом, который осложнился воспалением легких. Наконец, врачи якобы давали писателю чрезмерные дозы лекарств от гриппа, чтобы его «сердечный мотор не выдержал».

Профессор-садист

Когда наверху поняли, что показаний одного Левина окажется недостаточно, решили предоставить обвинению соучастника. Выбор пал на второго лечащего врача Горького – Дмитрия Дмитриевича Плетнева.

Плетнева Горькому порекомендовал Левин. Но тогда Дмитрий Дмитриевич и представить не мог, что его, уважаемого человека, профессора, доктора с безупречной репутацией обвинят в смерти писателя. На роль заговорщика Плетнев действительно подходил мало. Особенно в плане профессиональной деятельности. Фатальных ошибок не совершал, диагнозы ставил безошибочно, лечение назначал эффективное, в порочащих связях замечен не был.

Нужен был скандал, черное пятно на кристальной биографии профессора Плетнева. И за скандалом дело не стало. В июне 1937 года в «Правде» вышла статья, в которой некая пациентка Б. обвиняла доктора в садизме и разврате. И уже на следующий день медицинское сообщество отвернулось от уважаемого профессора. Его называли «злодеем» и «позором советской медицины».

В 1934 году молодая женщина с травмой груди действительно обращалась к Плетневу, но он отказал ей в лечении. Причина была простой – лечение подобных случаев не входило в его компетенцию. Женщина стала систематически приходить на квартиру Плетнева и устраивать такие скандалы, что доктор пожаловался в милицию.

В газетной статье инцидент перевернули с ног на голову. Якобы доктор набросился на молодую женщину, «укусил ее за грудь», потом «опомнился», начал лечить, не будучи специалистом по заболеваниям молочной железы, и когда лечение оказалось безуспешным, обратился в милицию с жалобой. Женщина называла доктора «садистом» и «преступником», проклинала за «гнусные извращения» и «половую распущенность», желала для него позора и унижений. Плетнева судили и дали 2 года условно. «Подмоченная репутация» стала ключевым доказательством того, что Плетнев мог пойти на гнусное убийство Горького.

«Выбитое» признание



Левин и Плетнев на суде дали признательные показания. Дмитрий Дмитриевич рассказал, что Ягода прямо предложил ему «воспользоваться положением лечащего врача» и «ускорить смерть Горького» при помощи неправильного лечения. На суде доктору припомнили юношеское членство в партии кадетов-демократов, хотя Плетнев быстро покинул ее ряды и в дальнейшем старался держаться как можно дальше от политики. Акцентировали внимание на «черном пятне» в биографии и скандальной статье из «Правды». Упрекали, что профессор слишком уж часто ездил за границу и до сих пор является почетным членом Берлинского и Мюнхенского терапевтических обществ.

Только в 50-е годы было опубликовано письмо Дмитрия Дмитриевича Плетнева, написанное им из лагеря на имя К. Ворошилова. В нем шла речь о методах, которыми выбивались признательные показания. Обвиняемого «таскали за шиворот» и душили, избивали резиновой дубинкой и угрожали «вырвать глотку», больше месяца пытали, давая спать лишь по 3 часа в сутки. В результате у профессора парализовало половину тела.



В поисках убийцы Горького



Сегодня версия убийства «буревестника революции» врачами по заказу «троцкистов» кажется абсурдной. Как пишет в книге «22 смерти. 63 версии» Лев Лурье, к 1935 году большинство «троцкистов» находилось в ссылках или тюрьмах. Никто из них не имел реальных возможностей и власти, чтобы организовать убийства видных государственных деятелей. С конца 50-х, после реабилитации Левина и Плетнева, советское горьковедение «откатилось» к классической версии смерти Горького, причиной которой стала хроническая и тяжелая болезнь легких. Позднее в эмиграции появилась третья версия – Горького отравили по приказу Сталина.

О причинах, вынудивших Сталина расправиться с Горьким, спорят до сих пор. Одна из версий – писатель мешал планам Вождя. Был слишком неудобен. Горький держался чересчур независимо и не спешил стать Сталину «лучшим другом», стремился жить за границей и фактически саботировал написание книги о Вожде, но при этом обладал огромным авторитетом и любил заступаться за всех и каждого. Смерть «буревестника революции» была Сталину на руку, а лечащие врачи стали разменной монетой. Теми, кто понес «заслуженное наказание».



Фаина Шатрова

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вот она — подлая и позорная действительность сталинской эпохи , которая истребила практически весь цвет советской передовой интеллигенции !

Следует также отметить, что среди обвиняемых за это "преступление" были: крупный партийный деятель, представитель ленинской гвардии Н.И. Бухарин, личный секретарь Горького П.П. Крючков, бывший руководитель НКВД Генрих Ягода . Последние были приговорены к высшей мере наказания и расстреляны.

Однако это не весь список погибших в связи с тайной смерти Горького. Так, в том же 1938 году были расстреляны отец Крючкова и его супруга. Родная сестра, не выдержав этого, умерла в сумасшедшем доме. Были казнены жена Ягоды И.Л. Авербах и ее старший брат, литературный критик и один из руководителей РАПП, Л.Л. Авербах!

После разоблачения "культа личности" все эти люди были посмертно реабилитированы.Отказано в реабилитации было только Ягоде, которому посмертно вменялись в вину преступления уже иного рода

Согласно выводам медицинской комиссии, которую возглавлял академик Е.И. Чазов, была доказана невиновность врачей, лечивших смертельно больного писателя в июне 1936 года. А убить Горького в присутствии 17 врачей так, чтобы они этого не заметили, было бы немыслимо.

Тем не менее впоследствии вопрос о возможном убийстве Горького поднимался не один раз. И поднимали его не только журналисты или авторы далеких от научной основательности книг о Горьком.

Так, в убийстве Горького по приказу Сталина был убежден крупнейший лингвист Вячеслав Всеволодович Иванов,отец которого, писатель Всеволод Иванов, был очень близок с Горьким .

Безусловно, Горький знал слишком много о реальной политической ситуации в СССР в 30-е годы и в частности – об отношениях Сталина с его партийным окружением. Да, он воспел Соловецкий лагерь и Беломорско-Балтийский канал, но это не значит, что он был в этом до конца искренен, как и в своих многочисленных статьях-гимнах о Сталине и карательных органах, которые он тоже воспел.

Несомненно, что Горький восставал против современного ему миропорядка, но его бунтарство не ограничивалось сферой социального. На метафизический, богоборческий характер горьковского творчества указывал его яростный критик Д. С. Мережковский:

«Чехов и Горький действительно „пророки“, хотя не в том смысле, как о них думают, как, может быть, они сами о себе думают. Они „пророки“ потому, что благословляют то, что хотели проклясть, и проклинают то, что хотели благословить. Они хотели показать, что человек без Бога есть Бог; а показали, что он — зверь, хуже зверя — скот, хуже скота — труп, хуже трупа — ничто»!

Вообще,у Горького были непростые отношение как с Лениным, так и со Сталиным. Горький был нужен Сталину не меньше, чем Сталин - Горькому. Сталин обеспечил Горького всем необходимым для богемной жизни (снабжение писателя шло непосредственно по каналам НКВД),а Горький обеспечивал режиму «вождя» легитимность и культурную платформу.

15 ноября 1930 года в газете «Правда» была опубликована статья Максима Горького: «Если враг не сдается – его уничтожают».. Заголовок этой статьи фактически стал одним из девизов сталинских репрессий. Максим Горький не раз давал повод усомниться в своем патриотизме.Например, разве можно простить ему позорное и варварское деяние, когда он один из первых подписал письмо Сталину с просьбой уничтожить храм Христа Спасителя !

Заслуживает также внимания рассказ Дмитрия Лихачева, отбывавшего в то время заключение в Соловецком лагере , о визите Горького в этот жуткий «большевистский лагерь смерти». Лихачев вспоминал о разговоре, который состоялся у Горького с четырнадцатилетним (обратите внимание на возраст!) заключенным мальчиком, отбывавшим наказание в лагере. Несовершеннолетний узник сам вызвался рассказать писателю о реальных условиях существования, о пытках и нечеловеческих условиях труда на лесозаготовках.

Их диалог длился не менее сорока минут, после чего Горький, выйдя из из барака, стал громко плакать на виду у всех ! К сожалению, несчастного мальчика больше никто не видел, а Горький в своем «патриотическом» очерке «Соловки» в 1929 году сообщал только об эффективности выбранной системы сталинского перевоспитания заключенных, которая выращивала людей с новым, советским мировоззрением !

Правда, в последнее время Горький позволял себе «заигрывать» с советской властью, но не всегда представлял последствия своих поступков, которые ,видимо, и стали причиной его смерти! В конце жизни Горький в очередной раз хотел поехать за границу, но отпустить его Сталин уже не мог: боялся, что пролетарский писатель не вернется и сбежит из «райской» советской страны .

Когда Горький смертельно заболел, Сталин с Молотовым и Ворошиловым приезжали к нему трижды, но врачи не пустили их , за что, возможно, впоследствии и поплатились. К Горькому зачем-то срочно выехал из Франции Луи Арагон, но почему-то не успел застать Горького в живых.

Книга "Тайна смерти Горького" проливает свет на атмосферу, царившую в доме писателя накануне его смерти. Здесь есть воспоминания людей, окружавших писателя в последние дни, часы и минуты. Это единственная законная жена Горького Е.П. Пешкова, его секретарь П.П. Крючков, любимая женщина М.И. Будберг, медсестра Олимпиада Черткова и другие. В этой книге впервые опубликованы воспоминания врачей, лечивших Горького. Одна из самых важных публикаций - предсмертные записки писателя, сделанные его рукой или надиктованные. Они тоже публикуются впервые.

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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