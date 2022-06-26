Молитва Пантелеймону Целителю о здравии:

Святые православной церкви почти все завершили свой земной путь в страшных мучениях. Но шли на них добровольно, так как знали цену мученическому венцу. Великомученик Пантелеймон при жизни был врачом и получил хорошее образование, но после покаяния стал лечить людей безвозмездно молитвами и целебными травами. Молитва Пантелеймону Целителю об исцелении больного подняла на ноги не одного тяжелобольного человека.

Иногда исцеление происходит настолько чудесно, что даже убежденные атеисты начинают склоняться к вере в Создателя жизни. Так произошло с моим племянником, за которого усердно молилась наша бабушка. Мальчик быстро пошел на поправку, хотя врачи сулили ему чуть ли не инвалидное кресло. Сегодня я хочу поделиться с вами действенными молитвами свт Пантелеймону и немного рассказать о его короткой, но плодотворной, жизни.

КЕМ БЫЛ ПАНТЕЛЕЙМОН ЦЕЛИТЕЛЬ ПРИ ЖИЗНИ

Будущий святой был красивым и образованным юношей. Его отец, знатный язычник, дал ему прекрасное медицинское образование. Юношу заметили при императорском дворце и назначили придворным лекарем. Но судьба распорядилась иначе, и благородному юноше суждено было погибнуть за веру христианскую. Вскоре он познакомился с некими христианами, тайно проживавшими в его городе, и стал ежедневно приходить к ним за словом Божьим.

Однако принять окончательное решение стать слугой Христа он смог после случая воскрешения укушенного ехидной ребенка. Мальчик лежал на дороге мертвым, и тогда Пантелеймон обратился с горячей молитвой к Иисусу Христу о воскрешении дитя. Ребенок ожил, а будущий святой после этого принял крещение.

Святой Пантелеймон стал исцелять всех страждущих молитвой, посещал тюрьмы и больницы — никому не отказывал. Слава о нем распространилась по всей области, а также появились и завистники. Два доктора, от которых ушли пациенты, решили отомстить Пантелеймону: они выдали его императору. Святому страстотерпцу было суждено вынести страшнейшие мечения, но остаться невредимым. Он отдал Богу душу лишь при усекновении мечом.

День памяти святого Пантелеймона Целителя отмечается 9 августа.

Святой великомученик Пантелеймон сначала почитался православными на Востоке, а затем обрел почитание и в России. К нему обращаются за исцелением миллионы верующих, и происходят самые настоящие чудеса.

На иконе свт Пантелеймон часто изображается с коробочкой для лекарственных порошков и мерной ложечкой. Но лечит этот целитель горячей молитвой Иисусу Христу, ведь он является ходатаем перед ним за всех страждущих на земле.

МОЛИТВА ПАНТЕЛЕЙМОНУ ЦЕЛИТЕЛЮ ОБ ИСЦЕЛЕНИИ БОЛЬНОГО

Святой страстотерпец Пантелеймон является небесным покровителем всех страждущих и обремененных тяжкими недугами. К нему обращаются перед хирургической операцией, при неизлечимом заболевании и просто при простуде. Иконку с образом святого размещают над кроватью больного, чтобы она освящала это место и защищала от губительного влияния бесовских духов.

Помощь святого распространяется не только на физические болезни, но и на душевные. Он почитается и как врачеватель душ человеческих, поэтому к нему обращаются за помощью при унынии, депрессии, нежелании жить.

Православные христиане понимают, что болезни им посылаются в наказание за маловерие и грехи. Но в результате этих испытаний укрепляется вера, ведь исцеление происходит по молитве больного и молитвенному ходатайству небесного покровителя Пантелеймона Целителя.

Как отличить болезнь по причине грехов от посланной свыше для укрепления веры? Это сделать очень просто. Если человек заболел из-за грехов, он будет постоянно жаловаться и стенать. Ему очень тяжело во время болезни, она доставляет сильные мучения. Как правило, больной задает вопрос: за что ему такие муки?

Если болезнь послана свыше, больной переносит страдания мужественно и не ропщет. Он прекрасно понимает, что своими страданиями искупает грехи. Это благословенная болезнь. Именно о ней писал апостол Павел во Втором послании к Коринфянам:

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.

Болезни предоставляют человеку шанс задуматься о своей жизни и о себе, если у него не хватает на это времени в обычном состоянии. Мы заняты суетой повседневности, решением бесконечных бытовых вопросов и проблем. Нам некогда вспомнить о Господе и его заповедях. И только когда болезнь свалит с ног, появляется возможность задуматься.

Есть чудесная молитва Пантелеймону об исцелении, в которой выражается просьба содействия в освобождении от суеты мира сего. Ее написал Иеремия отшельник. Это длинная молитва, но во время болезни можно читать ее без какой-либо спешки. Вот текст:

Если верующий правильно определит причину своего заболевания и обратит свой взор к Отцу Небесному, покается и исправится, — тогда заболевание пройдет. Об этом писали и апостолы в своих посланиях, что покаяние освобождает от грехов и болезней.

КАК МОЛИТЬСЯ ПАНТЕЛЕЙМОНУ ЦЕЛИТЕЛЮ

Этот святой страстотерпец является небесным покровителем больных и докторов. Те и другие нуждаются в небесном покровительстве одинаково. Врачи могут избежать досадной врачебной ошибки при лечении, а больные получают исцеление.

Нужно ли обязательно молиться в храме, или можно читать молитвы дома? Сила молитвы зависит от веры человека в ее действенную помощь, поэтому место молитвы не имеет значения. Но все же дома нужно посылать свои просьбы святому перед его иконой.

Если предстоит операция, то после молитвенной просьбы рукой хирурга будет управлять сам Пантелеймон Целитель. Об этом нужно знать. На счету святого миллионы исцелений и тысячи спасенных жизней. Поэтому можно смело доверять свою жизнь в руки Небесного Покровителя болящих.

Но особую силу имеют святые мощи небесного целителя Пантелеймона. В интернете можно найти сотни свидетельств чудесного исцеления после того как больной прикладывался к раке с мощами. От нетленных мощей исходит невиданная сила, ведь они являются проводником между миром живых и Небесным Царством, где сейчас обитает святой целитель. Поэтому молитва Пантелеймону об исцелении у раки с мощами — невероятно сильное средство от самых тяжелых недугов.

На острове Родос (Греция) на вершине горы находится мужской монастырь. Десятки тысяч верующих ежедневно поднимаются пешком на гору, чтобы получить исцеление. Считается, что молитва будет иметь силу лишь в том случае, если больной самостоятельно поднимется в монастырь своими ногами.

Молитва Пантелеймону Целителю об исцелении:

Молитва Пантелеймону Целителю о здравии:

Молитва Пантелеймону Целителю о выздоровлении себя:

ИТОГ

Подведем итог, как нужно просить святого врача об исцелении. Во-первых, следует разобраться, почему появилось заболевание. Если болезнь дана как благо, нужно просить силы безропотно перенести все положенные страдания. Если болезнь дана в наказание за грехи, нужно в них покаяться.

Помимо молитв, нужно читать Акафист Пантелеймону Целителю и заказать молебен с Акафистом в монастыре либо храме. Акафист — это православная хвалебная песнь святому, в которой перечисляются дела подвижничества. Акафист можно читать самостоятельно, а можно слушать в аудиозаписи.

Нужно неукоснительно придерживаться норм христианского поведения, не обижать людей и животных. Молитвы не будут услышаны Господом, если человек намеренно нарушает каноны православия. После исповеди и покаяния в грехах нужно придерживаться христианского образа жизни, чтобы Господь вновь не послал болезни для вразумления.