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4 жизненных принципа японцев, которые неплохо бы перенять и другим странам

Японская кухня и техника — это то, за что любят и уважают Страну восходящего солнца. Но есть у японцев несколько секретов, которые касаются их жизненных устоев. Возможно, благодаря им эта нация такая успешная. Сегодня расскажем о четырех принципах, которым следует каждый японец.

Стыд — двигатель отношений

Да, как это ни удивительно, но именно чувство стыда должно руководить японцем при общении. Простым примером являются отношения в семье: мамы и ее ребенка. Один зависит от другого и испытывает стыд, если отношения не клеятся. Кроме того, по такому же принципу выстраивается коммуникация на работе и у влюбленных парочек.

4 жизненных принципа японцев, которые неплохо бы перенять и другим странам

Еда — культ

Чтобы вы понимали, кулинарные традиции, да и все, что связано с японской кухней, официально числится в списке наследия ЮНЕСКО. У японцев есть множество обрядов, связанных с принятием пищи, а также с нормами этикета за столом. Вот один из них: японские палочки для еды должны лежать особым образом на столе, и ни в коем случае они не могут быть обращены концами на человека, сидящего напротив. Это будет засчитано как неуважение и даже угроза.

4 жизненных принципа японцев, которые неплохо бы перенять и другим странам

Красота — в простоте

У японцев есть такое понятие, как «сибуй», в большинстве случаев оно трактуется как явление простой красоты, красоты без вычурности, без аляповатости.

В Японии ценится минимализм и очарование в простых вещах, а еще не только внешняя наполненность, но и глубокое внутреннее содержание формы. Это относится ко всему: и к людям, и к предметам.

4 жизненных принципа японцев, которые неплохо бы перенять и другим странам

Мусор — это табу

В Японии очень щепетильно относятся к чистоте и использованию имеющихся ресурсов. Все направлено на уважительное отношение к окружающей среде и бережному использованию дарованных природой благ. Запрещено даже оставлять крупинки еды на тарелке, если есть вероятность, что после обеда их выбросят. В этой стране почти нет мусора: то, чем люди больше не пользуются, уходит на вторичную переработку.

4 жизненных принципа японцев, которые неплохо бы перенять и другим странам

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