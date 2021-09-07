Как выйти из кризиса в семейной жизни

Кризисы семейной жизни случаются практически у каждой пары. Из этого следует хорошая новость – ваш случай не уникальный, много людей уже сталкивались с такой проблемой, а значит давно существует и ее решение.

Симптомы кризиса

1. Вы ссоритесь по 5 раз в день или наоборот, стали настолько безразличны друг другу, что вам все равно и даже ругаться не хочется.

2. Отсутствие понимания, каждый стоит на своем и ни в какую не принимает сторону партнера.

3. Обвинение друг друга абсолютно во всех грехах и ситуациях.

4. Отсутствие секса.

5. Посвящение себя только одному делу – например, только работе или только детям.

6. Трудоголизм – вы не хотите идти домой и берете дополнительную работу.

Кризис первого года

Казалось бы, какие могут быть кризисы в молодой семье или паре. Однако проблемы все-таки существуют. И связаны они с окончанием цветочно-букетного периода, периода влюбленности. Спустя год отношений вы, конечно, любите друг друга, но былая страсть угасает, цветов и конфет меньше, а за год отношений вы уже успели узнать и отрицательные черты характера друг друга. С другой стороны, вы вместе только год и еще стараетесь прижиться друг к другу. У вас могут быть разногласия в распорядке дня – кто-то жаворонок, а кто-то сова, в питании – кто-то вегатарианец, а кто-то большой мясоед и прочее.

Приятная новость заключается в том, что длится этот период совсем недолго, буквально один, максимум 2 месяца и проходит для пары абсолютно безболезненно.

Кризис третьего года

Это кризис эмоциональной усталости. В этот период каждому из партнеров может хотеться новых впечатлений и эмоций. Вы настолько хорошо притерлись, настолько хорошо знаете друг друга, что вам может стать скучно и не интересно. Плохой вариант исхода событий – это искать новизну и эмоции на стороне. И речь здесь не только о супружеской измене, что является наихудшим вариантом развития событий. Кризис третьего года может проявляться в минимальном провождении времени вместе, поиск новых эмоций без участия партнера – новые хобби, новые друзья и прочее.

Такой кризис может длиться до полугода и выход из него — это стать командой и вместе найти те вещи, которые будут вас и объединять, и дарить новые эмоции. Вместе знакомьтесь с новыми людьми, вместе посещайте интересные мероприятия, вместе ищите хобби.

Кризис пятого года

Это кризис, связанный со взрослением ребенка и выходом женщины на работу. Ребенок ходит в садик, потихоньку начинает учится и показывать свои результаты – родители чувствуют ответственность за это, а также получают своего рода оценку от воспитателей в садике о том, какие они родители.

В это же время, женщина выходит на работу, что может вызвать эмоциональный стресс. За 5 лет дома женщине может быть сложно привыкнуть к большому коллективу, ежедневное общение с огромным количеством людей, новым обязанностям и прочее. Помимо этого, после работы за ней остаются все те же домашние обязанности и уход за ребенком.

В этот период всю работу по гармонизации отношений и выхода из кризиса должен проделать муж. Мужчинам стоит быт внимательными к своим женщинам, предложить распределить обязанности по дому и уходу за ребенком. От мужчины также потребуется эмоциональная поддержка в связи с выходом жены на работу.

Кризис седьмого года

Кризис седьмого года – это кризис монотонности. Пара прошла уже через огромное количество этапов от знакомства, до создания семьи и рождения ребенка. Партнеры знают друг друга, как самих себя, у них стабильная работа, как воспитывать ребенка родители уже поняли, в карьере достигли желаемых успехов. На этом этапе и мужчины, и женщины очень часто выступают как инициаторы разводов. Заскучав в семейной жизни, они обращают свое внимание вне семьи и находят увлечение на стороне.

Выход из ситуации? Обоим партнерам трезво посмотреть на семейную жизнь, честно ответить на вопрос о долговечности новых отношений (если они вдруг появились). Прежде чем расходиться, дайте вашим отношениям шанс и разнообразьте их. Отправьтесь в отпуск, почаще выходите в люди вдвоем и разнообразьте жизнь, внесите в нее что-то новое. Даже ремонт в квартире и смена расцветки обоев многим парам может внести новые краски в жизнь.

Кризис четырнадцатого года или кризис сорокалетних

Самый тяжелый кризис. Наступает даже несмотря на то, что за много лет пара прошла через массу трудностей и не рассталась на кризисе седьмого года. У женщин не за горами климакс, они становятся более раздражительными, что пагубно влияет на семейную жизнь. Мужчины в 40-50 лет часто начинают искать молодых партнерш и выступают инициатором расторжения брака.

Как бороться с этим кризисом? Каждому партнеру необходимо забыть о своем возрасте и воссоздать в паре ощущение молодости и влюбленности. Партнерам стоит заново заинтересовать друг друга, заново найти друг в друге партнера, любимого и родного человека.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2297149440474745426/

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