Сверхсекретные теневые правительственные программы

Идеи о «секретных проектах», таких как «MKUltra», когда-то считались полной выдумкой и не более, чем теорией заговора. То же самое касается и секретных проектов управления погодой или использования телепатов такими спецслужбами, как ЦРУ. Однако в настоящее время мы знаем, что такие работы действительно проводились, по крайней мере, на начальной стадии – исследований и экспериментов.

Раз эти сверхсекретные и когда-то закрытые проекты оказались более реальными, чем это первоначально утверждали власти, то как быть с другими утверждениями – о тех сверхсекретных проектах и программах, которые осуществлялись за спиной правительства и финансировались за счёт «теневого бюджета»? Вот десять таких программ. Несомненно, некоторые из них более правдоподобны, чем другие, но все они способны заинтриговать.

1.

Проект «Манекен»



По словам нескольких разоблачителей, проект «Манекен» – это совместная операция американского АНБ и британских спецслужб. Хотя под этим названием существовало несколько программ и проектов, всех их объединяла общая цель – создание отрядов «суперсолдат». Часть из них планировалось использовать в операциях по поиску НЛО и для охраны секретных объектов. Но были и так называемые «спящие», про которых утверждают, что у них был установлен контроль над разумом, что давало возможность активировать и использовать их дистанционно для совершения убийства, о котором они и сами не будут знать.

Вы ещё не шокированы? Тогда добавим, что большинство этих суперсолдат становятся таковыми в результате похищений или многолетнего воспитания в семьях военных, или же это дети родителей с высоким статусом, которые, очевидно, отдают своих детей для участия в подобных программах с неизвестной нам целью.

Говорят, что главный центр проекта расположен в сверхсекретном сооружении в 60 метрах под землёй в Беркшире на юге Англии. В дополнение к учебным занятиям по выведению суперсолдат и ассасинов с контролируемым сознанием (если, конечно, мы готовы поверить в утечку подобной информации, что, вообще-то, маловероятно), существуют также сеансы телепатического просмотра. Они проводятся с разными целями, не в последнюю очередь – для получения политического и военного преимущества. Некоторые информаторы даже утверждают, что с этого объекта, под названием «Проект “Манекен”», производятся «астральные атаки».

Возможно, одним из самых влиятельных людей, претендовавших на участие в «Проекте “Манекен”», был Макс Спайерс, который умер при весьма подозрительных обстоятельствах и чья смерть – вскоре после оглашения вышеназванной информации – до сих пор остаётся неразгаданной. Выводы делайте сами.

2.

Проекты «Блюбёрд» и «Артишок»



В отличие от выглядящего фантастично «Проекта “Манекен”» следующий пункт был абсолютно реальным. Большинство из нас, даже те, кто не увлекается «заговорами», знают о таких программах, как «MKUltra», или хотя бы слышали их название. Первоначально этот абсолютно реальный проект имел название «Блюбёрд», а затем, вероятнее всего, по соображениям безопасности или из-за желания начать работы «с чистого листа», получил название «Артишок». Возможно, это мероприятие является свидетельством о характере «теневых бюджетных проектов», которые, по-видимому, были стандартной процедурой для многих спецслужб на протяжении 20-го века.

Эти программы начались после Второй мировой войны, примерно в 1950 году, причём, случайно или нет, в рамках операции «Скрепка» (было известно, что нацисты проводили обширные эксперименты по контролю над разумом). Хотя нет никаких прямых фактов о тех работах, которые проводились, многие учёные сходятся во мнении, что в основу исследований были положены работы Дельгадо по изменению жестокого характера с помощью лоботомии. Возможно, что учёный непреднамеренно дал спецслужбам понимание того, в каком направлении следует двигаться для достижения поставленных ими целей.

3.

Проект «Dreamscan»



Хотя заявляемые различными «разоблачителями» цели проекта «Dreamscan» не подтверждаются достаточным количеством документации, методы, используемые в проекте, в значительной мере говорят сами за себя. Например, широко известно, что ЦРУ довольно широко экспериментировало с возможностью ведения разведки с помощью телепатии, особенно во время Холодной войны (главным образом, благодаря тому, что подобные эксперименты проводились их советскими коллегами).

Согласно утверждениям отдельных лиц, цель проекта «Dreamscan» состояла в том, чтобы человек покинул собственное тело и внедрился в разум жертвы в состоянии сна. Предполагалось таким образом воздействовать на мыслительные процессы жертвы. Интересно, что некоторые исследователи считают, что участники подобных экспериментов часто сопровождают высокопоставленных чиновников на встречах в ООН, чтобы использовать свои возможности в отношении дипломатов других стран. Ходят слухи, что для этого привлекали даже Ури Геллера.

Кроме того, согласно рассекреченному в 2017 году документу ЦРУ, предполагалось, что подобные телепатические сеансы позволят исследовать другие планеты, а также просматривать прошлое или будущее. Хотя большинство учёных полностью отвергают этот аспект, отдельные исследователи считают, что в астральном плане, в отличие от физического, путешествия во времени возможны.

4.

Проект «Stargate»



Как мы уже упоминали выше, многие секретные программы были продуктом Холодной войны и проводились различными разведслужбами, как американскими, так и советскими. Вероятно, на самом деле каждая из стран старалась скормить противнику как можно больше дезинформации, однако в условиях паранои того времени ни одна из сторон не могла позволить себе проигнорировать возможные сведения, какими бы абсурдными они ни были. Отсюда легко понять, как появлялись подобные проекты.

Одной из этих операций был проект «Stargate», который, согласно довольно скудной информации о нём, представлял собой программу «психотронных исследований». Помимо прочего, в рамках проекта, начиная с конца 1970-х годов, признанные и проверенные телепаты должны были обучать своим навыкам других людей – и все это, конечно, за счёт правительства Соединённых Штатов. По некоторым данным, это была новая «психическая война», которая происходила на глазах у ни о чём не подозревающей публики.

Есть и ещё более удивительные сообщения. Исследователи предполагают, что этих талантливых телепатов в некоторых случаях «сдавали в аренду» дружественным странам для использования в их личных целях. Как и многие подобные программы, какова бы ни была их деятельность, проект «Stargate» был внезапно закрыт (по крайней мере, под этим названием) в 1990-х годах.

5.

Проект «Радуга»



Ещё одной вероятной и необычной «секретной» операцией был проект «Радуга», корни которого находятся в таких безумных проектах, как «Филадельфийский эксперимент» (который большинство людей считают просто фантазией). Кроме того, он имеет вполне прослеживаемые связи с другой суперсекретной программой: «Проект путешествий во времени “Феникс”». По мнению некоторых исследователей, это, по сути, была одна и та же операция под разными названиями. В то время как большая часть проекта (если мы на мгновение допустим подлинность заявлений) вращалась вокруг попытки создания временных туннелей и червоточин, другая часть проекта «Радуга» была ориентирована на управление погодой. В последние годы это всё меньше и меньше напоминает фантазии и всё больше реальные факты.

Возможно, одна из самых интригующих связей с другими предполагаемыми проектами – это заявления о том, что именно во время этих погодных и пространственно-временных экспериментов были получены первые полностью работоспособные устройства для управления сознанием. Это довольно интересный поворот в «теории заговора»: конспирологи связывают уже подтвердившуюся гипотезу о работах над управлением погодой с пока ещё не подтверждённой теорией о работах по установлению контроля над разумом ни о чём не подозревающих людей.

6.

Операция «Спящая красавица»



Проект «Радуга» был не единственной операцией, подозреваемой в экспериментах по установлению контроля над разумом. Как сообщается, исследования в рамках проекта «Радуга» привели к появлению отдельного секретного проекта, получившего название «Спящая красавица».

Неизвестно, проводились ли эти эксперименты на самом деле, хотя, как вы, возможно, догадываетесь, некоторые конспирологи настаивают на этом. Более того, они утверждают, что эксперименты, вероятно, всё ещё продолжаются и по сей день.

Основной причиной появления подобных теорий является тот факт, что изменяющее сознание электромагнитное оружие может быть использовано в интересах армии США. С помощью подобных передовых и экспериментальных технологий армия может себе обеспечить превосходство на поле боя. Её враги будут мысленно дезориентированы до такой степени, что сдадутся.

Другим интересным аспектом этой версии было то, что пострадавшие солдаты не будут иметь ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Их просто охватит необъяснимый страх. Нужно отметить, что создание подобного оружия не является чем-то принципиально фантастичным и невозможным.

7.

Проект «Mindwreaker» («Вынос мозга»)



Ещё одна очень похожая программа по созданию передового боевого оружия – «Проект Mindwreaker». Это попытка вызвать состояние искусственного паралича с помощью «влияющего на мозг» оружия. Согласно сообщениям конспирологов (при этом, опять же, мы должны отметить, что нет абсолютно веских доказательств, подтверждающих эти заявления), проект зародился как побочный результат другого проекта – экспериментов по управлению погодой в рамках проекта «Радуга». Как только учёные поняли, что существует возможность оказывать парализующее влияние на субъекты с помощью созданной ими технологии, они стали её использовать.

В одной из теорий, уже граничащей с безумием, предполагается, что эта технология была получена в результате исследования потерпевшего крушение инопланетного космического корабля. Это делает данную теорию невероятно привлекательной для одних и совершенно неприемлемой для других. Mindwreaker также считается одним из последних секретных проектов, начатых по заказу администрации Рейгана парализовать возможно, просто для того, чтобы добавить ещё один уровень привлекательности этому делу. Помимо прочего, при этом обсуждается и вопрос, кто в реальности правил страной в годы правления Рейгана.

8.

Проект «Сигма»



Возможно, что именно проект «Сигма» является наиболее интригующим из всех – просто потому, что он предполагает похищения людей инопланетянами по предварительной договорённости сторон.

Основаниям для слухов о проекте «Сигма» служат столь же неподтверждённые слухи о встрече президента Эйзенхауэра с представителями двух разных инопланетных рас. Одной расой были «Серые», чьи передовые технологии, очевидно, понравилось Эйзенхауэру больше, чем «зелёные технологии» другой инопланетной расы (по мнению некоторых, «нордической»). Дальнейшие слухи предполагают, что Эйзенхауэр не хотел, чтобы эти технологии попали в руки Советского Союза.

Итак, если мы согласимся с теориями, что Эйзенхауэр действительно встретился с двумя инопланетными расами, одной из которых были «Серые», то каков был результат этой встречи? По мнению некоторых исследователей, которые, в свою очередь, ссылаются на своих информаторов, результатом стал проект «Сигма». По сути, это была программа по выведению гибрида пришельцев и людей. Говорят, что причиной этого стало то, что ДНК «Серых» претерпела «крайнюю деградацию» из-за воздействия радиации на их родную планету. Короче говоря, они были больше не способны к воспроизводству. Таким образом, в обмен на предоставленные технологии «Серым», по-видимому, разрешили похищать людей при условии, что похищенные не смогут вспомнить собственное похищение и будут возвращены целыми и невредимыми. Безусловно, это интересный вариант событий. Могло ли это быть основной причиной сообщений о похищениях «серыми пришельцами», которые появляются с начала 1960-х годов?

9.

Проект «Лунная пыль»



Официальная причина появления проекта «Лунная пыль» состояла в том, что требовалось собрать и восстановить останки советских спутников, которые вновь вошли в атмосферу и упали на Землю. И эти останки спутников собирали не только на территории Соединённых Штатах, но и по всему миру, в таких местах, как Южная Африка, Боливия и даже в Гималайских горах.

Тем не менее, по мнению некоторых исследователей, наиболее заметным из которых является Клиффорд Стоун, в действительности в рамках проекта «Лунная пыль» искали останки разбившихся НЛО. Считается, что многие из этих аппаратов были привезены на различные авиабазы и исследовательские центры в Соединённых Штатах с целью воспроизводства доступных технологий. Стоун, который также утверждал, что сам участвовал в этих миссиях, заявил незадолго до своей смерти в 2014 году: «Пока мы это делали, мы говорили американской публике, что нет никаких останков НЛО».

Стоун также заявил, что при выполнении большинства заданий участники группы считали, что они разыскивают спутник или советский испытательный самолет. Тем не менее, по его словам, при выполнении каждого из заданий в последнюю минуту в группу включался человек, который «не был военным чиновником». Похоже, что эти таинственные дополнительные участники группы были единственными, кто полностью владел информацией о фактических обстоятельствах каждого инцидента. Утверждения, конечно, ничем не подкреплены, но безусловно, что они интригуют.

10.

Проект CHANI



Возможно, один из самых загадочных предполагаемых секретных проектов – это проект CHANI («Channeled Holographic Access Network Interface» – «Направленный голографический сетевой интерфейс доступа»), который один исследователь назвал «оргазмическим сочетанием научных теорий с духовным сознанием».

Говоря наиболее простым языком, это проект использования телепатов и экстрасенсов в цифровую эпоху. Предполагалось, что с помощью различных компьютерных программ и «цифрового канала» медиумы смогут связаться с духами и энергиями из другого царства – или, точнее, с одной энергией или духом, которого довольно зловеще называют «Сущностью». Ещё более необычным является то, что «Сущность» вступала в контакт с человечеством от имени неких «Старейшин», создателей и надзирателей вселенной. Это интересное понятие, которое встречается в легендах многих древних цивилизаций. В Древнем Египте, например, были легенды о девяти богах-создателях. Возможно, вам покажется интересным, что, по сообщениям, подобные эксперименты по установлению «каналов» пытались проводить ещё в 1950-е и 1960-е годы, как подпрограммы «MKUltra», и в результате экспериментов телепаты установили контакт с одним из этих богов-создателей.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2473483369578236279/

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