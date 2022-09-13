Главные аферисты древности - как делали золото которого не было

Поиски философского камня — кто только не задавался этим вопросом в Средние века. Камень искали и те. кто стремился разбогатеть, и те, кто жаждал вечной жизни. Ведь считалось, что он еще и исцеляет от многих болезней. Тайна философского камня не раскрыта до сих пор. Хотя, были те, кто хвастался своими открытиями. Одним из «изобретателей» этого удивительного камня считался монах Вацлав Цейлер из Праги.

Монашеские аферы

Цейлер попал в монастырь в раннее детстве. Его наставником был монах, который как раз и посвятил много времени поиску того самого философского камня. В какой-то момент наставнику даже далось найти особенный порошок, способствующий получению золота. Но до своего звездного часа он не дожил.

Ученик оказался хитрее учителя. Ему удалось многое узнать про эту легенду, а получив красный порошок, Цейлер его надежно спрятал в закромах. Прослужив еще немного при монастыре, он решил отправиться в путешествие, прихватив с собой чудесное снадобье.

По мере путешествий Вацлав не забывал рассказывать о том, что ему удалось наконец-то найти философский камень. Кто-то пропускал это мимо ушей, но были и те, кого заинтересовала эта информация. Так странствующий монах попал в гости к императору Леопольду I, где должен был продемонстрировать подтверждение своих слов.

Не просто же так всем рассказывать о своих достижениях!Интересно, что трюк полностью удался. В медной чаше монах нагревал жидкость, сыпал туда красный порошок и охлаждал полученную смесь. Затем он кидал в жидкость олово, что провоцировало густой дым. Добавлял жидкий сплав и на глазах придворных происходило чудо — медальон начинал блестеть.

Даже дворцовый ювелир подтвердил, что в чаше было золото. Вся эта алхимия сделала монаха очень известным. В его честь даже отчеканили золотые монеты. Мне правда не понятно, почему в таком случае его не сделали придворным ювелиров и не поставили добывать золотые слитки из кусков олова? Доверчивые были люди. Ведь все это действо было ничем иным, как грамотно спланированным трюком.

Секрет алхимиков

К слову, трюки с оловом, которое быстро превращается в золото, были не редкость в те времена. Алхимиков мы бы сейчас назвали фокусниками — они умело играли на публику. И никакого волшебства — только ловкость рук, как принято у нас сейчас говорить.

Что касается Цейлера, секрет его фантастического умения был разгадан только спустя 250 лет. Так долго тянулась вся эта история только потому, что брать пробы с медальона было категорически запрещено — дабы не изменить его ценность. Найти разгадку удалось только тогда, когда для анализа ученым потребовалась мизерная доза вещества, которую удалось взять без изменения внешнего вида сокровища.

Оказалось, что золота там менее 50%. А медальон по большей части состоит из серебра с добавками меди и олова. Эффект придавал цвет, который получило изделие после «купания». И этот секрет удалось выяснить — все дело в разбавленной азотной кислоте, которая придавала таким изделиям великолепный блеск, прием и сейчас используют ювелиры. Знали об этом? Как вы относитесь к таким приемам добавления блеска и достижения пущего эффекта при работе с ювелирными украшениями?

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А вы знали об этом?

Советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

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