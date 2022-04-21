Почему так спешили крестить детей в эпоху Средневековья и что делали если не успевали?

Конечно, в те времена детская смертность была пугающей, и это было одной из основных причин. Но не единственной.

Младенцы не должны были попасть в ад, как безгрешные создания. Но и в рай им было нельзя. Так как есть первородный грех.

И вопрос куда же они попадут сильно заботил средневековых теологов. Даже сам Фома Аквинский не прошел мимо этого вопроса.

Картина Рогера ван дер Вейдена (Rogier van der Weyden)

В результате было решено, что местом их пребывания после смерти будет специальное преддверие рая — limbus puerorum (детский лимб). Мучить малышей там, конечно, не будут, но и в божьи объятия они, к сожалению, не попадут.

Перспектива, для маленького ни в чем еще не повинного человека, так себе. Так что были придуманы специальные "алтари отсрочки", на которые родители приносили своих умерших детей. Там они считались условно живыми, и их можно было покрестить, чтобы они попали в рай.

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