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Почему луки используемые на Руси, превосходили европейские луки?

Лук в качестве метательного оружия использовался довольно длительное время. В зависимости от континента луки могли быть разными по классификации. Тем не менее лук долгое время был эффективным оружием для ведения боевых действий на дистанции.

В Европе чаще всего использовался лук, который у оружиеведов классифицируется как "простой лук". Делался он только из выдержанного и обработанного дерева. Отлично под изготовление лука подходил вяз, ясень, орешник и тис.

Лучники                                                Лучники

Согласно археологическим раскопкам и другим письменным источникам, становится ясно что луки, которые были у славян, а так же у других восточных народов, были гораздо эффективнее западноевропейских луков.

Они превосходили их как по боевому уровню, так и по уровню технического совершенства. У восточных народов и у славян использовался тип лука, который классифицируется как "сложный". Об этом свидетельствует сравнение дальности полёта стрел.

Пример сложного лука                                            Пример сложного лука

Максимальное зафиксированное расстояние, которое преодолела стрела из английского лука, было 557 метров. А вот стрела, которую выпустил из лука турецкий султан Мурата-гази IV, смогла пролететь почти 900 метров (878,5).

Самая отличительная особенность была как уже говорилось выше, дальность стрельбы из лука. У обычных английских стрелков дистанция, на которой они могли поразить противника была почти 100 метров (92). В то время как у обычных стрелков восточных народов такая дистанция составляла 150 метров.

ЛучникиЛучники

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