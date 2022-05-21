Почему луки используемые на Руси, превосходили европейские луки?

Лук в качестве метательного оружия использовался довольно длительное время. В зависимости от континента луки могли быть разными по классификации. Тем не менее лук долгое время был эффективным оружием для ведения боевых действий на дистанции.

В Европе чаще всего использовался лук, который у оружиеведов классифицируется как "простой лук". Делался он только из выдержанного и обработанного дерева. Отлично под изготовление лука подходил вяз, ясень, орешник и тис.

Лучники

Согласно археологическим раскопкам и другим письменным источникам, становится ясно что луки, которые были у славян, а так же у других восточных народов, были гораздо эффективнее западноевропейских луков.

Они превосходили их как по боевому уровню, так и по уровню технического совершенства. У восточных народов и у славян использовался тип лука, который классифицируется как "сложный". Об этом свидетельствует сравнение дальности полёта стрел.

Пример сложного лука

Максимальное зафиксированное расстояние, которое преодолела стрела из английского лука, было 557 метров. А вот стрела, которую выпустил из лука турецкий султан Мурата-гази IV, смогла пролететь почти 900 метров (878,5).

Самая отличительная особенность была как уже говорилось выше, дальность стрельбы из лука. У обычных английских стрелков дистанция, на которой они могли поразить противника была почти 100 метров (92). В то время как у обычных стрелков восточных народов такая дистанция составляла 150 метров.

Лучники

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