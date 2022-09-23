10 cамых хитрых головоломок задаваемых при приеме на работу

Ведущие компании используют различные способы для того, чтобы отобрать из массы желающих нужного кандидата на ту или иную вакансию. Один из них — головоломка.

Для Вас мы подготовили топ-рейтинг самых популярных головоломок, задаваемых на собеседованиях в различных компаниях. Предлагаем Вам попробовать свои силы:

1.Что нужно крикнуть с окна/балкона/любого людного места, чтобы все услышали, но ни один человек после этой фразы не обернулся в эту сторону?

2. Среди пшеничного поля нашли мертвого мужчину, крепко сжимавшего в руках спичку. Отчего он умер?

3.Можно ли бросить сырое яйцо так, чтобы оно пролетело 3 метра и не разбилось?

4. Назовите самое большое число.

5. Есть ли 7 ноября в Австралии?

6. У большинства из нас 1 голова, на гербах мы видим часто по 2, у Змея Горыныча было 3, а у кого было больше 1000 голов?

7. Если бы вы вас уменьшили до размера карандаша и положили бы в блендер, что бы вы предприняли?

8. Чего у кошки 3, у собаки 3, у петуха 8, у лошади 5, у кукушки 4, у лягушки 3? Вопрос в том, сколько у осла?

9. Концы веревки завязаны в виде петель. Эти петли одеваются на левую и правую руки. Как завязать на веревке узел, не снимая петель с рук?

Так зачем же нужны все эти головоломки?

Головоломки на собеседовании – это хорошая возможность проверить кандидата на сообразительность и смекалку.

Для кандидата же – это хороший шанс проявить себя, тем более, как показало исследование, отгаданная головоломка в разы увеличивает шансы на получение желаемой должности. Служба исследований нашей компании провела опрос и выяснила, что 25% работников разгадывали на собеседованиях головоломки. 73% опрошенных отметили, что успешно справились с поставленной задачей, и половине из них предложили дальнейшее трудоустройство. Среди тех, кто с головоломкой не справился, получила деловое предложение лишь пятая часть.

Чаще всего головоломки достаются айтишникам (34%), топ-менеджерам (33%), консультантам (33%) и финансистам (33%), реже – представителям сфер «Наука/Образование» (9%) и «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» (9%).

80% респондентов понимают, что головоломки нужны для того, чтобы проверить гибкость мышления и аналитические способности, 29% считают, что их предназначение в том числе – в проверке на стрессоустойчивость, 6% полагают, что таким образом HR-менеджер просто хотел над ними поиздеваться, а еще столько же сами не знают, чего собственно от них хотели.

Несмотря на то, что наиболее популярными задачками на сообразительность являются вопросы из тестов на IQ, математические и логические ребусы, некоторые HR-менеджеры предлагают соискателям более экзотические задания: например, просят нарисовать несуществующее животное или экспромтом придумать стихотворение.

Ниже представлены примеры подобных головоломок.

«Бутылка и пробка стоят 11 копеек. Бутылка дороже пробки на 10 копеек. Сколько стоит пробка?»

«Арбуз на 99% состоит из воды. Представьте, что вода испарилась и осталось 90%. Как изменилась масса арбуза? Задача старая, но на момент собеседования я ее не знал».

«Какие 10 плюсов у полиэтиленового пакета?»

«Написать рецепт изготовления яичницы для совершенно неумелого человека».

Головоломки на собеседованиях работают только в руках знающего специалиста. Это лишь инструмент, который может как помогать рекрутеру или потенциальному руководителю составить объективное мнение о кандидате, так и запутать, причем как в одну, так и другую сторону. Полагаю, что если точно не понимать, как применять такой инструмент и что он может дать на выходе, то лучше пока его отложить. Инструмент ради инструмента – это типичная ошибка многих специалистов, не важно, в какой сфере – HR, маркетинг или любой другой.

Правильные ответы.

1. Так что же нужно крикнуть, чтобы никто не обернулся?

Вариант 1: Сынок, пора домой!

Вариант 2: В наше время можно крикнуть «Помогите!»

2. Про мертвого мужчину:

Мужчина летел в самолете с тремя попутчиками. Мотор заглох, самолет начал падать. Пассажиры обнаружили, что на четверых есть всего три парашюта и стали тянуть спички. Один из них вытянул короткую и вынужден был прыгать без парашюта.

3. Про сырое яйцо.

Главное бросать его так, чтобы оно летело больше 3 метров (например, подкинуть вверх), тогда оно разобьется не когда пролетит 3м, а когда упадет.

4. Самое большое число – 31.(календарное) Мыслите шире.

5. Конечно в Австралии есть 7 ноября.

Если встречается очевидный вопрос, отвечайте увереннее.

6. Понятное дело, что не нужно пытаться вспомнить чудо-юдо, у которого больше 1000 голов. Опять же, мыслите шире и креативнее, больше 1000 голов было у Пеле.

7. Про блендер.

Когда вопросы ставятся абстрактно, это автоматически означает, что ответ может быть таким же абстрактным. Например, таким: «Написал бы на стенке блендера «Вытащите меня отсюда!», и меня бы спасла домохозяйка». Не нужно говорить, «попытался бы выпрыгнуть или вскарабкаться вверх», это примитивно.

8. Про животных.

Ясно, что этих животных не объединяют физические признаки. Что же их может объединять? Звуки, издаваемые животными.

МЯУ -у кошки

ГАВ -у собаки

КУКАРЕКУ- у петуха и так далее

у осла, соответственно 2 звука-ИА.

9. Про веревку.

Порядок действий: 1) правой рукой делаем перекрещенную петлю посередине веревки и держим её; 2) левую руку вдеваем в петлю, как бы завязывая узел так, чтобы браслет на левой руке оказался внутри петли; 3) пропускаем петлю под браслетом и вытягиваем её из под него; 4) левую руку вынимаем из этой петли, отпускаем веревку и растягиваем её. Получаем узел. Убедитесь сами.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2573991635392137258/

А вы знали об этом?

Одним из интересных изобретений Теслы была башня высотой 55 метров, которую он построил на Лонг-Айленде. Предполагалось, что это строение было предназначено для «высасывания» электричества из воздуха. Однако в 1917 году башня была снесена, чтобы расплатиться с кредиторами.Тесла сначала работал на Томаса Эдисона над генераторами постоянного тока. Позже он ушел, чтобы продолжить разрабатывать свою собственную идею - асинхронный двигатель переменного тока. Один из интереснейших причуд Теслы заключалась в том, что он ненавидел, когда кто-то трогает его волосы. Также он был одержим цифрой «3» и ненавидел круглые предметы. Когда Тесла пытался «выбить» финансирование в банке JP Morgan в 1901 году, он описал изобретение, над которым работал в тот момент... мобильный телефон. Конечно, он не называл его именно так, но тем не менее ученый намного опередил свое время.

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