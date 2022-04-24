СТОРОННИКИ СААКАШВИЛИ СКУПАЮТ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И КОНСЕРВЫ!

Грузия, 22 февраля, ГРУЗИНФОРМ. Признание президентом России независимости Луганской и Донецкой республик так сильно напугало весь оппозиционный русофобский фланг в Грузии, что они начали массово скупать туалетную бумагу и доставать «тревожные чемоданчики», подготовленные при бегстве из страны в августе 2008 года. А ещё из аптек начали исчезать дорогостоящие консервы с телячьей и говяжьей печенью, потому что впавший в истерику от решения Путина Михаил Саакашвили опять объявил «бессрочную голодовку»!

Итак, находящийся в тюремном заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Тбилисском городском суде, где рассматривается т.н. дело 7 ноября, заявил, что с требованием адекватного лечения вновь объявляет «полную бессрочную» голодовку.

Михаил Саакашвили пояснил, что это «реакция на то, как режим относится ко мне и нашему народу».

Ссылаясь на заключения медицинского консилиума, созданного омбудсменом, и Центра «Эмпатия», Михаил Саакашвили заявил, что для него невозможно продолжить лечение заболеваний, развившихся после голодовки, внутри пенитенциарной системы.

Саакашвили также пояснил, что после возвращения в Руставскую тюрьму он уже дважды терял сознание, в ответ администрация тюрьмы не пускала в камеру врача и медсестру.

По его словам, уже неделю дежурный врач не остается в учреждении после 6 часов вечера.

Подчеркнув, что нынешний «мафиозный» режим по указанию президента России Владимира Путина намерен сделать ин него «инвалида» и «убить» его, экс-президент попросил допустить к нему американских и голландских врачей, а также представителей медицинского консилиума, созданного по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Михаил Саакашвили просит допустить к нему личного врача Николоза Кипшидзе, возобновления круглосуточного дежурства врача в Медицинском отделении тюрьмы и «получения другой соответствующей медицинской помощи».

Повторному объявлению Саакашвили голодовки предшествовала 50-дневная голодовка с момента его ареста 1 октября, которую бывший президент закончил 19 ноября после того, как его доставили в Военный госпиталь в Гори.

Бывший президент Михаил Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября, был задержан 1 октября, за день до местных выборов.

Михаил Саакашвили уже заочно приговорен к 6 годам лишения свободы за помилование осужденных по громкому делу убийства Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Парламента Валерия Гелашвили.

Бывший президент также находится под следствием по делам о растрате бюджетных средств, разгона акции протеста в 2007 году и вторжения в телекомпанию «Имеди», а также о незаконном пересечении границы.

Экс-президент отрицает все обвинения в свой адрес и считает их политически мотивированными.

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Хотелось бы добавить к сказанному моим однофамильцем и другом :

Приезд Саакашвили --очередная провокация амбициозных американцев, поскольку трус, жующий свой галстук, и политический преступник Саакашвили никогда бы сам не посмел приехать в Грузию , где его давно ждут с "сексуальными вениками" бывшие заключенные, которых по его приказу насиловали этими вениками ! Все это делается американцами , чтобы постепенно реабилитировать этого подонка и коррупционера, который верой и правдой служил алчным американцам !

Порядочные и прогрессивные грузины никогда не простят ему и его национальной банде «Нацдвижение» политические убийства противников режима ,реквизирование и присваивание бизнеса у своих же соотечественников, мотивируя это якобы неудержимым желанием бизнесменов подарить свой бизнес государству!

Этот генетический мусор грузинского народа ,действительно,искоренил бытовую коррупцию в Грузии, благодаря которой многие простые люди сводили концы с концами, но зато во время его правления неимоверного размаха достигла элитарная коррупция, благодаря которой Саакашвили и его национальная банда невероятно разбогатела(именно поэтому они опять всячески стараются захватить власть) !

Именно американцы поддерживали диктатора Саакашвили, когда, несмотря на неслыханную элитарную коррупцию, сфабрикованные выборы, убийство Жвания, репрессии инакомыслящих, сексуальные пытки вениками заключеннвых,разгромом телекомпании «Имеди» он , главный организатор этих акций , был обласкан западными «борцами за демократию» и объявлен «персоной грата».

Получается, что для этих политиков демократия это то, что соответствует их личным интересам. Я абсолютно уверен , что рано или поздно основной принцип западных политиков «Самоса, конечно , сукин сын, но он наш сукин сын!» ,несомненно, выйдет им боком.В этом отношении заслуживает внимания высказывание журналистки и настоящей грузинки Т.Канделаки о президенте Саакашвили:«Человек,который считался рупором демократии в Грузии, оказался просто тираном Средневековья».

Увы, вопреки ожиданиям некоторых одурманенных приверженцев Саакашвили ,«Грузинское чудо» , к сожалению, не состоялось!Именно к катастрофе неминуемо приближают грузинский народ молодые амбициозные выскочки из национального движения, которые ,с потрохами продавшись Западу, помогают ему активно и подло противодействовать Матушке-России!

Эти несостоявшиеся амбициозные политические деятели никак не могут понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава как Россия! К сожалению, эти амбициозные деятели до сих пор не поняли того, что уже давно поняли многие жители Грузии "Хуже войны с Америкой -- это дружба с ней" !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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