Почему США обязаны России своим существованием

Американцы считают Войну за Независимость самым главным событием мировой истории. Впрочем, они во всем считают себя первыми и главными. Но в Библиотеке Конгресса хранятся документы, которые могут пошатнуть эту самоуверенность. Становлению США помогла... Россия.

Большой пирог крошится с краев

В 1770-е годы обстановка в 13 североамериканских колониях была напряженной. Колонисты еще с середины XVII века пользовались разнообразными привилегиями от английской короны, освобождались от налогов и таможенных пошлин. Все изменилось после 7-летней войны: Великобритания вышла из нее явным победителем, однако с сильно истощенной казной.

Эту проблему правительство Георга III планировало решить просто: обложить североамериканские колонии налогами, при этом сборы устанавливались на самые важные товары, например, на сахар и чай. Решение в колониях сочли несправедливым: оно не только давало преимущества монополисту (Ост-Индской компании), но и было принято без согласия колонистов в парламенте, в котором не заседал ни один представитель с континента.

В Америке заговорили о восстании, свержении британского господства. Большая часть двухмиллионного населения колоний была грамотной, поэтому в газетах велась оживленная дискуссия о праве на самоопределение. На первый решительный шаг борцы за свободу пошли в 1773 году, когда в порту Бостона, прорвавшись на английские корабли, опрокинули ящики с чаем в воду залива. До первых выстрелов при Лексингтоне и Банкер-Хилле оставалось всего 2 года.

Взгляд из России

Европейские державы по-разному восприняли весть о восстании в Северной Америке: Британия и её немецкие союзники начали готовиться к войне, Испания и Франция, хотя и заняли выжидательную позицию, видели в происходящем возможность поквитаться с англичанами за недавние поражения.

Когда новости о начале войны дошли до России, императрица Екатерина заявила, что «колонии навсегда распрощались с Англией». Хотя отношения с Альбионом на тот момент у Российской империи были дружественные, просвещенная императрица сочувствовала американским борцам за свободу.

В личной переписке она даже обвиняла короля Георга III в «бессмысленной ссоре» и призывала враждующие стороны сесть за стол переговоров. Политика Великобритании в 13 колониях вредила российской торговле: уже с середины XVIII века бойкий товарооборот шёл через Санкт-Петербург и Архангельск, теперь же поставлять железо, парусину и пеньку из России стало невозможно.

«Кровью подданных не торгую!»

Хотя в битве при Банкер-Хилле ополчение колонистов было разгромлено, было ясно, что восстание переросло в настоящую войну. Американцы всерьез взялись за подготовку армии, которая теперь называлась Континентальной. Формирование и снаряжение подразделений было поручено опытному в военном деле плантатору из Виргинии Джорджу Вашингтону. Узнав об этом, власти метрополии начали готовить экспедиционный корпус, чтобы нанести повстанцам сокрушительное поражение.

Так как традиционно английская сухопутная армия была небольшой (страна опиралась на мощный флот и союзников), для ее расширения начали вербовать наемников по всей Европе. Особенно много солдат под британские знамена выставило германское государство Гессен: для европейских монархов было не впервой использовать своих подданных в качестве орудия для иностранных государей. Вспомнив недавнюю Семилетнюю войну и подвиги русских казаков, английский король Георг III направил Екатерине II послание, в котором просил направить их на войну с колонистами. Ответ императрицы был однозначным: «Я кровью подданных не торгую!».

Вооруженный нейтралитет

Хотя и сочувствовавшая американцам, Екатерина не решилась открыто выступить против Великобритании. Вместо этого Россия приняла меры по возобновлению морской торговли с мятежными колониями. Эта торговля нужна была американцам, как воздух: она позволяла снабжать восставших финансовыми средствами и жизненно важными товарами.

Однако торговля в Атлантике находилась под угрозой, ведь там безраздельно хозяйничал британский флот. Британские военно-морские суда останавливали и проверяли все корабли в поисках американских товаров и торговцев. Часто «трофейные суды», устраиваемые англичанами, присваивали короне имущество нейтральных стран. Чтобы пресечь это, в 1780 году Екатерина направила к европейским дворам декларацию «О вооруженном нейтралитете».

В ней она подтверждала намерение страны сохранить нейтралитет, но также готовность защищать право свободного судоходства и морской торговли силой оружия. Теперь Россия объявляла о своем праве случае остановки или попыток изъять российские товары, открывать огонь. К декларации присоединились также Дания, Швеция, Голландия, Пруссия, Австрия, Португалия и Королевство обеих Сицилий.

Король Георг был немало обеспокоен таким демаршем, угрожавшим морскому владычеству Англии, и даже предложил Екатерине «особый режим», освобождавший корабли под русским флагом от британских проверок. Однако императрица осталась непреклонна: теперь нейтральные страны имеют право торговать без помех.

Этот режим морского судоходства, продержавшийся вплоть до окончания Войны за Независимость, немало способствовал выживанию молодого американского государства. На нейтральных кораблях в порты США доставлялись столь необходимые порох, парусина и железо, а обратно на европейские рынки шли американские товары. Таким образом, Россия, хотя и косвенно, помогла Соединенным Штатам добиться независимости.

Благодарные американцы в 1781 году направили в Санкт-Петербург посла Френсиса Дейна. Екатерина отказывалась принимать его верительные грамоты до самого 1783 года, не желая вступать в открытый конфликт с Великобританией. Однако она разрешила послу остаться в столице, где он в качестве частного лица мог добиваться поддержки русского общества.

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А вы знали об этом?

Доктор исторических наук В. Ф. Зима в своем исследовании доказывает, что голода 46-47 годов не было бы, если бы Сталин с 1946 по 1948 годы не отдавал распоряжения на экспорт зерна за рубеж в объеме свыше 5 миллионов тонн (более чем на 2 миллиона больше довоенного уровня!). На складах за это время вследствие неудовлетворительных условий для хранения попортилось порядка миллиона тонн зерна.

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