Герой войны Дыбенко, палач, чьё предательство стало в СССР праздником

Эта удивительная и неординарная личность, выплывшая из небытия на волне событий 1917 года, оставила самый неизгладимый след в истории и России, и Советского Союза.

Практически полуграмотный крестьянин, дорвавшись до власти во главе таких же обезумевших подчинённых, в советской истории стал… символом мужества, доблести и геройства.

Краткая биография

Павел Ефимович Дыбенко родился в глухом украинском Полесье в 1889 году. Сидя по два года в одном классе, кое-как закончил трехлетнее училище, а затем, по словам самого Дыбенко, принял активное участие в революционной деятельности. Причем единственным свидетелем этой деятельности выступал сам Павел Ефимович. В 1911 году за неоднократное уклонение от призыва был арестован и направлен на флот.

Первое столкновение с противником произошло для Дыбенко в 1916 году, когда во время Рижского прорыва немцев матросы были сняты с кораблей и отправлены в окопы. Там Дыбенко просто подговорил сослуживцев не принимать участия в бою, а сам, якобы заболев, просто лег в госпиталь, в конечном итоге отделавшись после выписки только сорока сутками ареста за агитацию.Но ореол борца с режимом и лидера матросов Дыбенко все-таки заработал. Хотя, если честно, большого ума для этого и не потребовалось.

1917-й год для Дыбенко стал звездным. Став председателем ЦИК Балтийского флота, Дыбенко фактически возглавил толпы озверевшей от вседозволенности матросни.

О том, как под его руководством расправлялись с офицерами, написаны сотни статей. Главное, только Дыбенко этой неуправляемой ордой и воспринимался в качестве лидера, что позволило ему и успешно подавить Корниловский мятеж в августе 1917 года, и организовать штурм Зимнего дворца, после чего в ноябре 1917 Дыбенко получает пост народного комиссара по венным и морским делам.

Под руководством молодого «министра» были заколоты в больницах многие члены аппарата Временного правительства, а только за октябрь-декабрь казнены около шести сот офицеров и «буржуев». На совести Дыбенко и его армии из 10 тысяч матросов также и расстрел мирной рабочей демонстрации в ноябре 1917 в поддержку Учредительного собрания.

В общем, народный комиссар оказался беспринципным и безжалостным палачом, считавшим, что ему можно все. Кстати, бывшая некоторое время супругой Дыбенко Александра Коллонтай писала в 1919 году о супруге:

«Дыбенко несомненный самородок, но нельзя этих буйных людей сразу делать наркомами, давать им такую власть. Они не могут понять, что можно и что нельзя. У них кружится голова»

«Подвиг» Дыбенко

А голова закружилась так, что нарком стал верить не только в собственную непогрешимость, но и в воинские таланты. Тем более, что 18-20 февраля 1918 года немецкие части довольно вяло, больше для демонстрации, двинулись к Петербургу. Войск для защиты у Ленина не оказалось, точнее, за власть, которая расстреляла мирную демонстрацию, воевать никто не хотел.

И тогда та самая власть поручила бравому Дыбенко отстоять «колыбель революции» и остановить немцев. Здесь необходимо отметить, что наступление кайзеровских войск было призвано ускорить переговоры в рамках Брестского мира. Поэтому к Пскову и Нарве немецкие войска двигались больше даже демонстративно.

С Махно (справа)

Дыбенко же, будучи поставлен во главе сводного полка из матросов, отправился защитить завоевания октября. При этом сам нарком надменно отказался от помощи кадровых офицеров (генерала Парского, начальника оборонного участка), заявив, что «будет воевать самостоятельно». И в первом же бою под Ямбургом 23 февраля 1918 года (по новому стилю) доблестные и храбрые матросы под командованием своего не менее доблестного и храброго командира побежали, оставив Нарву беззащитной. 3 марта пехотные части предложили Дыбенко и его перепуганным матросам контратаковать немцев и отбить Нарву, но развив скорость, моряки уже не смогли остановиться, притормозив лишь в 120 километрах от линии фронта под Гатчиной. Там подарком судьбы оказались несколько стоявших цистерн спирта. Поэтому, прихватив паровоз, а заодно и спирт, героические матросы покатились дальше, до Самары. «Великое сражение» 23 февраля даже Ленин назвал «тяжелым, но необходимым уроком», в одноименной статье, вышедшей 25 февраля написав о: «мучительно-позорном сообщении об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не говоря уже о бегстве, хаосе, близорукости, беспомощности, разгильдяйстве». Чтобы скрыть позор первого столкновения «новой» армии с противником, кому-то пришло в голову сделать 23 февраля днем рождения Советской Армии и Военно-морского флота. Правда, героя данного события за трусость сняли с поста наркома и исключили из партии. Но Павел Ефимович откровенно ничего не боялся, имея рядом с собой всегда минимум полусотню преданных и верных матросов, не веривших ни Бога, ни черта, он мог чувствовать себя в полной безопасности, и даже не обращать внимания на угрозы властей. В конце концов, когда в Москве все-таки решили простить Дыбенко, он оправдал доверие, заработав целый сонм орденов. Вот только ордена были не за мужество и героизм, а за подавление мятежей – Кронштадтского и Тамбовского.