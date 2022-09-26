Разоблачение 3 мифов о клинической смерти

После того, как сердце человека останавливается, есть еще 3-5 минут, в течении которых врачи могут «воскресить» мертвого. Счет идет на секунды. Если получится возобновить поступление кислорода в мозг, есть шанс выжить. Но всё же статистика неумолима: только 5% из тех, кто пережил клиническую смерть, возвращаются в наш мир.

Что же говорят они о своем состоянии в эти несколько минут между небом и землей?

И что из этого правда, а что вымысел?

Миф №1.

Душа человека, покидая тело, слышит, как врачи констатируют смерть.

Это не совсем так. Корковой отдел слухового анализатора некоторое время может сопротивляться дефициту кислорода. Именно поэтому в первые секунды потери сознания человек способен слышать. На констатацию клинической смерти отведено не более 10 секунд. Может быть так, что фразу врач произносит даже раньше, чем пациент полностью отключается.

Миф №2.

На грани двух миров длинный светлый тоннель.

Снова вымысел. И весь секрет кроется в работе головного мозга. Кора затылочных долей способна «рисовать» картинку даже тогда, когда глаза уже не видят. Но это будет длиться недолго, со временем картинка угасает, остается лишь «трубчатое» зрение (когда человек видит только прямо, периферийного зрения уже нет). Добавим сюда сбой в работе вестибулярного аппарата и получим «тоннель».

Миф №3.

Блаженство небытия укутывает покоем и счастьем.

Многие из тех, кому удалось пережить клиническую смерть, делились очень похожими воспоминаниями: после смерти им стало очень хорошо, боль отступила, было тепло и уютно. Что же это такое? Кратковременное пребывание в раю? Увы, нет. Секрет кроется в другом. В моменты критических и стрессовых ситуаций организм человека выбрасывает в кровь повышенную дозу эндорфинов, чтобы пережить стресс и продолжить борьбу за выживание. Как это ощущает наш мозг? Буквально в последние секунды перед отключением человека захлестывает волна счастья. Усиливать эффект могут и медикаменты, которые вводят медики с целью реанимировать пациента.

А как же тогда рассказы о встрече с Богом, ангелами или усопшими родственниками? Ученые убеждены, что это всего лишь галлюцинации.

Именно так всю жизнь мы представляем себе перемещения в загробный мир, вот услужливый мозг и подает нам привычную картинку.

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А вы знали об этом?

Синдром бабочки, или буллезный эпидермолиз (БЭ) — собирательное название генетических и клинически разнородных заболеваний, которые характеризуются хрупкостью эпителия и появлением многочисленных пузырей, ран и эрозий на коже и слизистых — иногда даже от самой легкой травмы. Людей с такой патологией называют "людьми-бабочками".. Лечить этот недуг современная медицина не в силах, а больные страдают из-за любых раздражающих факторов - из-за прикосновений, грубой одежды, порой воспаления могут появляться даже из-за того, что человек лежит на простыни. Словом, жизнь превращается в настоящее состязание на выживание.

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