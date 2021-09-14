По залам музея... Музеи Ватикана. Сикстинская капелла (Фрагмент)

Музеи Ватикана – огромное собрание художественных шедевров, веками стекавшихся к подножию папского престола. Помимо памятников античности это произведения живописи, скульптуры и прикладного искусства Средневековья и Нового времени, этнографические коллекции и современная религиозная живопись. Многие из пап были высокообразованными людьми, любителями искусства и на пополнение коллекций тратили много времени, сил и средств. Картины и статуи покупались и заказывались знаменитым художникам, их покупали, получали в дар, выменивали.

Особенностью ватиканских собраний является то, что многие известные шедевры были созданы здесь же, на месте, и предназначены для украшений папских покоев и часовен.

В 1471 году Сикст IV подарил Риму свою коллекцию антиков: её выставили на Капитолийском холме. Так родился первый музей в Европе, и это можно считать основанием Ватиканских музеев. В декабре того же года начали строить здание для папской библиотеки, и в 1480 году она была торжественно открыта. Первым её хранителем стал известный в своё время гуманист Платина, а стены её расписали флорентинец Доменико Гирландайо и умбриец Мелоццо да Форли. Фреска последнего, изображающая открытие библиотеки, позднее была перенесена на холст и ныне украшает собрание Пинакотеки.

В 1506 году понтифик Юлий Второй приобрёл найденную в том же году скульптурную группу Лаокон и выставил её для публичного осмотра.

Музеи Ватикана состоят из Этрусского музея, Галереи географических карт, папской библиотеки, апартаментов Борджия, Христианского музея папы Пия, Египетского музея, Пинакотеки, Станций Рафаэля, Лоджий Рафаэля, капеллы Сикстинской, etc. Музеи насчитывают 54 галереи, или зала, среди которых Сикстинская капелла является последней.

По посещаемости музеи Ватикана занимают пятое место, Эрмитаж - тринадцатое место (согласно ВикипедиИ).

Сикстинская капелла.

Сикстинская капелла расположена почти в самом центре Ватикана, в месте, наиболее удобном для самих обитателей города-государства, но и удобном для посещения туристами. Капелла соединена крытыми переходами с остальными музеями и дворцами.

На стенах капеллы – фрески Боттичелли, Гирландайо, Россели, Перуджино, Синьорелли, Пинтуриккьо. И конечно же гения Ренессанса – Микеланджело Буонарроти. Фактически люди посещают капеллу только из-за фресок Микеланджело Буонарроти.

Всего мастерами было создано двенадцать фресок, кроме алтарной стены и плафона. Все фрески посвящены только библейским сюжетам. Ровно половина из них рассказывает о жизни Моисей, а другая половина – о жизни Иисуса. Все художники были мастерами своего дела: другие и не могли работать на первосвященника.

Сикстинская капелла была построена (1481 г.) во времена понтификата Сикста Четвёртого и была домовой церковью в Ватикане. Архитектор Баччо Понтелли. Внутри прямоугольный зал разделён мраморной решёткой, выполненной Мино да Фьёзоле и Джованни Далмата. Высота капеллы - восемнадцать метров. В капелле проводят только самые значимые церемонии и службы, в том числе здесь собирается конклав для выбора понтифика. Первый “Сикстинский” конклав собрался в 1492 году, на нём папой был избран Александр Шестой.

Главным среди художников, работавших в капелле был Сандро Боттичели (“Бочонок”), которого на эту должность назначил сам папа Сикст Четвёртый.

Потолок Сикстинской капеллы. (Микеланджело. Роспись потолка Сикстинской капеллы –фрагмент- 1508-1512).

“Пишут головой, а не руками”- Микеланджело Буонарроти.

Роспись на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане, выполненная Микеланджело, - поистине шедевр Высокого Возрождения, вдохновлённый глубоким религиозным чувством и величайшими творениями античного искусства, Микеланджело выполнил её в одиночку всего за четыре года (читайте книгу Ирвинга Стоуна “Муки и радости”), лишь однажды прервав работу приблизительно на полгода. Беспримерная по замыслу и исполнению роспись запечатлела основные сюжеты библейской книги Бытия.

Роспись потолка Сикстинской капеллы была заказана Микеланджело папой Юлием Вторым в 1508. Папа перестроил и заново украсил собор им. св. Петра в Риме, пригласив для этого лучших мастеров. Рафаэль Санти был одним из его “открытий”. Микеланджело всего с четырьмя помощниками, которые выполняли рутинную техническую работу (растирали краску, например, или ставили леса), создал грандиозный шедевр, равного которому нет в мировой живописи. Как и Микеланджело, папа Юлий Второй был настойчив и резок в обращении с людьми, так что отношёния у них сложились напряжённые. Работы в соборе требовали немалых средств, и папа добывал их зачастую весьма сомнительными способами. Умер папа Юлий Второй в 1513 году.

Четыре года титанического труда в полном одиночестве, лёжа на спине в неудобной позе, плечи и спина нестерпимо болели - ведь общая площадь потолка превышает пятьсот квадратных метров – и великое творение гения открылось людям. Долгое время после росписи потолка Микеланджело ходили с откинутой назад головой.

Создав около 300 набросков, Микеланджело исполнил картоны в величину будущих фресок, а затем перенёс изображения на потолок.

В средней части потолка художник поместил девять композиций на сюжеты библейских сказаний. На этих композициях боги, пророки, сивиллы (пророчицы), страдали, жили, размышляли, совершали подвиги, как люди. Они изображены в облике людей могучих, находящихся в крайне напряжённом состоянии. Микеланджело умеет насытить свои образы титанической силой, умеет извлечь из обнажённого и прикрытого одеянием тела бесконечное богатство движений. В изображёнии гнева, отчаяния, скорби фантазия маэстро неисчерпаема.

1-Жертвоприношение Ноя.

2-Грехопадение и изгнание из рая. Сцены грехопадения и изгнания из рая Микеланджело связал в единое изображёние, на котором действие разворачивается слева направо. Слева от древа познания Ева принимает от змея запретный плод, справа архангел Михаил изгоняет напуганную и растерянную чету прочь из рая. Древо познания - дуб. Туловище змия, обвившегося вокруг древа познания, переходит в женскую фигуру. Как и Босх, Микеланджело видел в женщине искусительницу, виновную в грехопадении человека (Адама). В красном - ангел, указывает на выход.

3- Сотворение Евы. Согласно Библии, на шестой день творения Бог создал животных и людей. Наслав на Адама крепкий сон, он сотворил из его ребра Еву. На фреске Адам всё ещё спит, а Ева склоняется перед Создателем. Фигура Евы женственна, робка, исполнена благоговения к творцу – в сцене, изображающей её сотворение. И как горда, как величаво прекрасна, наподобие античной богини – в сцене грехопадения. Как унижена, как раздавлена тут же рядом, в сцене изгнания из рая (см. выше). У Микеланджело бог действует только словом. Бог-отец велит Еве подняться. Он не хватает Еву за локоть, не тянет её к себе, как это изображали художники кватроченто. Создатель даже не дотрагивается до своего творения. Он говорит ей: “Встань”, и мы невольно верим в его способность сотворить любое чудо. Ева послушно следует слову творца. Фигура бога даже со склонённой головой едва вписывается в отведённое ей пространство. Эта фреска была закончена до полугодового перерыва в работе в 1510-1511 годах, и выпадает из общего стиля: рядом с динамичными фигурами, написанными позже, она кажется застывшей. Пейзаж пустынен и гол: слева холм и лишённое листвы дерево, в глубине – бесконечный морской горизонт.

Обнажённые юноши. Прекрасные обнажённые юноши, сидящие по углам среднего панно, не безучастны к тому, что происходит в главных сценах, - они, кажется, не в силах выносить зрелище грехопадения. Эти фигуры, не представляя никого конкретно, являются звеньями, связующими воедино отдельные панно. Помимо этого, они иллюстрируют важнейшую для эпохи Ренессанса идею о том, что мера всех вещей – человек. Микеланджело восхищался физической красотой и одухотворённостью человека, сотворённого по образу и подобию Бога. Фигуры этих обнажённых юношей нарисован более скульптурно, т. е. с меньшим количеством краски, поэтому библейские “Истории” кажутся помещёнными в глубокие зоны. Это обеспечивает ясное восприятие фресок и чёткую структуру.

Дубовая ветвь с жёлудями в руке одного из сидящих юношей – напоминание о родовом гербе семьи дела Ровере, из которой происходил папа Юлий Второй. Изображёние дуба то и дело встречается в росписи потолка: дерево познания добра и зла в “грехопадении” – дуб, а в “Сотворении Адама” у правого бедра Адама видна рука, придерживающая рог изобилия, наполненный жёлудями.

Медальоны. Обнажённые юноши с помощью лент поддерживают громадные медные медальоны (щиты). В росписи всего десять таких медальонов. На них изображены сюжеты из Ветхого завета, сопровождающие главные сцены композиции.

Сикстинская капелла. Плафон. Фрагмент. Великий Гёте после осмотра Сикстинской капеллы: “Я уже не ощущаю вкуса к природе, так как я не могу на неё смотреть такими большими глазами, как Микеланджело”.

4 Сотворение Адама. Это самая прекрасная композиция всей рОсписи. Это одно из самых известных произведений европейской живописи – незабываемое вдохновенное, исполненное редкой самобытности. Седовласый бог-отец, с чеканным лицом, воплощающим его всемогущество, в окружёнии ангелов, стремительно рассекает бесконечное космическое пространство и, кажется, вот-вот коснётся простёртой к нему руки Адама. В устремлённом на бога взгляде Адама (“человек” по-русски) отчётливо читается удивлёние и покорность. Фигура Адама ещё беспомощна, ещё только пробуждается к жизни, ещё покорна , как бы безвольна, а между тем чувствуется, что в ней заложена грандиозная сила, которая только и ждёт вот-вот наступающей возможности развернуться во всей своей славе. В образе Адама художник воплотил свой идеал мужского тела - хорошо развитого, сильного и в то же время гибкого…

С прикосновением рук токи жизненных сил пронижут прекрасное, но ещё беспомощное туловище первого человека в раю. Эти руки мог написать только художник, досконально изучивший человеческую анатомию и не менее досконально – творение античных скульпторов. Хотя Микеланджело и согласился расписать Сикстинскую капеллу, он считал себя прежде всего скульптором. Большинство фигур на фреске действительно выглядят как скульптура, а их позы часто восходят к прославленным статуям эллинов и римлян.

5-В сцене “Отделения тверди от воды” бог-отец в окружёнии ангелов одиноко парит над безбрежным океаном. И здесь надутый от ветра плащ объединяет все фигуры в единую неразрывную группу. Великолепен жест могучих рук Саваофа. представленного в активном действии.

6-В композиции “Отделение света от тьмы” фигура Саваофа дана борющейся с хаосом. Саваоф отталкивает наседающие на него облака, стремясь отделить свет от тьмы.

На плафоне Сикстинской капеллы работы Микеланджело изображения пророков, семь персон, чередуются с изображениями сивилл (кибелла - пророчица), пять персон. Пророки и сивиллы были включены в роспись только потому, что они всегда сопровождали образ Христа. Они несут в себе знания о пришествии Спасителя и о грядущем конце света. Сами по себе эти образы не являются выражёнием Божественного начала. Скорее всего, они похожи на воплощение различных человеческих характеров.

7-Ливийская сивилла - олицетворяет мудрость, красоту и динамику, опять-таки то самое вечное движёние, которое рождается волею Творца и которое затем гений художника подчиняет себе, замкнув в рамки совершеннейшей композиции. Предполагают, что для сивилл мастеру позировали мужчины-натурщики.

8-Даниил – юноша, наделённый даром предвидения и пророчества, известный персонаж Библии. Сосредоточенность, властность и опять-таки фигура пророка в своём движении, как бы готовая заполнить весь мир. Во время вавилонского пленения евреев он оказался при дворе царя Навуходоносора. Здесь он чудесным способом получает красоту и здоровье при употреблении отравленной пищи со стола правителя. Впечатлённый царь призывает Даниила толковать его сны, в результате чего он становится главным толкователем при дворе. Ангел поддерживает Книгу судеб.

9- Впечатление от изображения Кумской сивиллы затмевает присутствие других пророчиц, даже более молодой и красивой Дельфийской сивиллы. Могуча старуха Кумская сивилла, исполненная силой и мощью, со всем вниманием вчитывающаяся в развернутый фолиант, куда заглядывают два наивно-спокойных ребенка-ангела. Согласно греческой мифологии, Кумская сивилла была греческой жрицей, покинувшей Эрифры и жившей в городе Кумы (Италия). Она была возлюбленной Аполлона, получившей от бога дар прорицания и жизнь, длившуюся ровно столько, сколько жрица будет находиться вдали от родной земли. По одной из версий мифа, Аполлон отмерил этой сивилле столько лет жизни, сколько песчинок поместилось у неё в горсти. Однако она не подумала испросить у бога продления молодости, и потому медленно высыхала, пока не превратилась в крошечное сморщенное существо, мечтающее лишь о смерти. Умерла дряхлой старухой, когда к ней случайно заехали греки, привезшие с собой горсть родной земли. (Сограждане прислали ей письмо, запечатанное белой глиной, она увидела его и умерла). Согласно Овидию, ко времени встречи с Энеем прожила уже 700 лет.

10- Пророк Исайя – один из четверых великих пророков Ветхого Завета, чьи пророчества и откровения собраны в библейской “Книге Исайи”. Покойная гордость и озарение и вместе с тем власть, себя сознающая и утверждающая. С двадцатилетнего возраста у него были видения, позволявшие ему видеть истинную сущность вещей и событий. Именно Исайя предрек появление Мессии. Пророка от нас отделяет почти три тысячи лет, но его слова по-прежнему находят отклик в душах верующих.

Микеланджело было тридцать семь лет, когда он закончил роспись потолка Сикстинской капеллы. Вазари писал, что, работая он столько времени провёл с запрокинутой головой, что даже много дней спустя мог смотреть на мир только таким образом.

Поначалу Микеланджело собирался украсить потолок орнаментальной композицией и показать двенадцать фигур апостолов на фоне ниш, написанных между распалубками. Но вскоре Микеланджело убедился в бедности этого замысла и настоял на заключении нового контракта, который обеспечивал ему свободу действия. Понтифик проявил большой ум и прозорливость. Он не стал досаждать художнику мелочной опекой и предоставил ему возможность делать то, что он хочет. За Сикстинскую капеллу папа Юлий Второй заплатил Микеланджело 43 000 скудо (золотых). На краску маэстро потратил 25 000 скудо.

Десятки, сотни тысяч страниц написаны на множестве языков о фресках Сикстинского потолка. Несметны толкования смысла, который Микеланджело хотел вложить в свои образы.

В 1980 году началась реставрация росписи и продолжалась двенадцать лет. Заметим, что для создания росписи Сикстинской капеллы Микеланджело понадобилось втрое меньше времени. Реставраторы удалили пыль и копоть, покрывшие потолок за пятьсот лет, и теперь фрески можно видеть во всём первоначальном блеске, такими, какими задумал их художник. Прежде довольно тёмные, фрески преобразились, заиграли яркими красками. Впрочем, многие искусствоведы критически относятся к результатам реставрации, утверждая, что вместе с грязью был удалён и верхний слой росписи.

12-Перуджино – “Передача ключей апостолу Петру” – вершина творчества маэстро. Ученик Перуджино, Рафаэль, превзошёл своего учителя.

11-Козимо Россели создал – “Проповедь Христа”, “Поклон золотому тельцу”, “тайную вечерю”. Фрески завораживают обилием золотой краски.

Кроме Микеланджело в Сикстинской капелле работали великие мастера Врозрождения:

Пьетро ди Козимо – “Переход через Красное море”

Пинтуриккьо – “Обрезание сыновей Моисея”, “Крещение”.

Безымянные: “Оглашение Старого Завета”, “Смерть Моисея” - Синьорелли.

Гирландайо – “Призвание апостолов петра и Андрея’.

Ботичелли – “Сцена из жизни Моисея”, “Исцеление прокажённого и Искушение”, “Наказание Корея, Дафана и Абирона”. Многофигурные композиции Ботичелли отличаются стройной организованной структурой. В качестве героев его фресок выступают совремённики художника. Фрески полны драматизма и величавой гармонии.

Нижнюю часть боковых стен украшают шпалеры из жизни Петра и Павла фламандской работы. Выполнены шпалеры в Брюсселе в мастерской Питера ванн Эльста по заказу первосвященника Льва Десятого. Рисунки к шпалерам выполнил Рафаэль Санти.

Буонарроти Микеланджело. (1475-1564).

“Внутреннего порядка трудно достичь”

Скульптор, художник, архитектор и поэт, Микеланджело – одна из наиболее ярких и разносторонних творческих личностей эпохи Возрождения. Он являл собою столь характерный для этой эпохи пример мятущегося, вечно недовольного собою гения. Как в живописи, так и в скульптуре главным объектом изображения Микеланджело было обнажённое мужское туловище.

Творчество Микеланджело Буонарроти, гениального скульптора, живописца, архитектора и поэта оказало глубокое воздействие не только на его современников, но и на все последующие поколения художников вплоть до начала XXIвека. Славу Микеланджело принесли именно скульптуры – прежде всего “Пьета” (1498. Ватикан) и “Давид” (1504. Флоренция). Мастер преклонялся перед античной культурой, влияние которой ощущается в каждом изгибе его скульптурных работ. Микеланджело был глубоко верующим человеком, религия служила ему источником вдохновения. Последние двадцать лет он руководил разработкой и возведением собора Святого Петра.

Микеланджело отличался своевольным, вспыльчивым нравом и трудно ладил с людьми. К концу жизни он всё больше терзался сознанием греховности человека и собственным несовершенством.

1475 - родился Микеланджело неподалёку от Флоренции в Капрезе (ныне Капрезе-Микеланджело, Тоскана) в семье подестЫ (мэра), принадлежавшего к старинному уважаемому роду, и проявил свой талант очень рано.

1487-1489 - поступил в мастерскую знаменитого флорентийского художника Доменико Гирландайо; тогда жеполучил первый опыт фресковой живописи, многое почерпнув, изучая Джотто и Мазаччо.

1490-1492 – изучал ваяние под руководством мастера Бартольдо ди Джованни.

1496- впервые прибыл в Рим.

Начиная с 1505 года Микеланджело постоянно выполнял заказы римской курии, хотя их взаимоотношёния были не безоблачными. Папа Юлий Второй вызвал маэстро в Рим, чтобы дать ему грандиозное задание: этот суровый и упрямый честолюбец, мечтавший о создании церковной империи, более могущественной, чем империя цезарей, пожелал, чтобы уже при жизни ему была воздвигнута гробница, которая своими размерами и великолепием превосходила бы всё созданное до того в мире, и решил, что с такой задачей может справиться только синьор Буонарроти. Взаимоотношения художника и папы изобиловали бурными вспышками гнева со стороны то одного, то другого (однажды понтифик даже ударил Микеланджело своим посохом, и маэстро на полгода уехал домой во Флоренцию), но всегда острые конфликты заканчивались полным примирением и даже полным согласием во имя поставленной цели. Оба, и понтифик, и маэстро были нрава крутого, необузданного, оба дерзновенны и оба необходимы друг другу: художник первосвященнику – своим гением, первосвященник художнику – своим могуществом и жаждой славы, которые побуждали его проявлять себя заказчиком беспримерного размаха. Однако монументальное надгробие понтифика Юлия Второго и скульптурный ансамбль для флорентийской церкви Сан-Лоренцо так и остались не оконченными. Только фрески в Сикстинской капелле гений довёл до конца.

1508-1512 – расписал по заказу папы римского Юлия Второго потолок Сикстинской капеллы, в том числе создал знаменитую фреску “Сотворение Адама”. Роспись плафона Сикстинской капеллы – его величайшее живописное творение.

1513-1515 – изваял Моисея для гробницы понтифика Юлия Второго.

1534- окончательно покинул Флоренцию и поселился в Риме. Начал работу над фреской “Страшный суд”, было ему тогда пятьдесят девять лет от роду. Большую часть жизни маэстро провёл в Риме, где создал самые выдающиеся скульптурные и стихотворные произведения (сонеты).

1547 – назначен главным архитектором строящегося по проекту Браманте собора Святого Петра. Этот храм долгое время считался самым высоким купольным храмом в мире. Сейчас пальму первенства держит храм им. Девы Марии в городе Ямусукро.

1564- умер в Риме от лихорадки. Согласно его воле похоронен во Флоренции в церкви Санта-Кроче.

1-Сколько музеев входят в музеи Ватикана?

2-Почему по окончании росписи плафона Сикстинской капеллы маэстро ходил с запрокинутой головой?

3-Что сказал Гёте, осмотрев плафон Сикстинской капеллы?

Источник :https://obiskusstve.com/2302808732499446298/

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