20 интересных фактов о Марсе

Марс – первая после Земли планета Солнечной системы, к которой человек проявил особый интерес с надеждой, что там есть развитая внеземная жизнь. Какой планете посвящено наибольшее число фантастических романов, повестей, рассказов?

Конечно, Марсу. Фантазия писателей подогревала интерес широкой публики к природе загадочной планеты. Астрономов забрасывали вопросами и есть очень много удивительных и интересных фактов о Марсе.

Интересный факт № 1

Название планеты произошло от имени бога войны у римлян в связи с тем, что цвет Марса очень похож на кровь. Второе название Марса — Красная планета. Ученые выдвинули гипотезу, что такой цвет вызван присутствием в атмосфере планеты большого количества оксидов железа.

Интересный факт № 2

На поверхности Марса находится каньон «Долина Меринера», который во много раз длиннее и глубже Большого Каньона в северной Америке.

Интересный факт № 3

На Марсе существуют горы выше Эвереста, а гора Олимп является в настоящее время самой высокой горой в Солнечной системе, известной человечеству.

Интересный факт № 4

Никто из людей или животных не выжил бы на Марсе без специального скафандра. Давление на Марсе настолько низкое, что кислород в крови мгновенно превратился бы в газовые пузырьки, что привело бы к моментальной гибели.

Интересный факт № 5

Атмосфера на Марсе в 100 раз более разряженная, чем на Земле, но и этого вполне хватает для образования ветра и облаков.

Интересный факт № 6

Температура на экваторе Марса колеблется от +30 ºC в полдень и до - 80 ºC в полночь. Вблизи полюсов может снизиться до -143 ºC.

Интересный факт № 7

В связи с отсутствием на Марсе озонового слоя, при восходе солнца поверхность планеты получает смертельные дозы радиации.

Интересный факт № 8

На Марсе очень часто бушуют самые свирепые и мощные пыльные бураны известные человечеству. Скорость ветра порой достигает более 180 км в час, продолжаются бури несколько недель и могут охватить всю планету. Чаще всего бури возникают тогда, когда Марс приближается к Солнцу.

Интересный факт № 9

Из всех космических аппаратов, запущенных на Марс, лишь одна треть смогла успешно выполнить свое задание, остальные бесследно исчезали. Ученые высказали предположение, что на планете, возможно, находится марсианский «бермудский треугольник», который и поглощает космические спутники.

Интересный факт № 10

Марс, как и наша планета, вращается аналогично — с запада на восток вокруг оси.

Интересный факт № 11

По сравнению с Землей, на Марсе гравитация в 2,5 раза слабее, это значит, что человек, который на Земле весит 45 кг, на Марсе будет 17 кг и сможет прыгать в 3 раза выше.

Интересный факт № 12

Во время зимнего периода на планете замерзает около 20% воздуха.

Интересный факт № 13

У Марса есть 2 небольших луны – Деймос (с греческого – «паника») и Фобос («страх»), первый из которых всходит на западе и садится на востоке два раза в сутки, второй – с другой стороны, и ему требуется 2,7 суток, чтобы встать на востоке и сесть на западе.

Интересный факт № 14

Планета Марс сформировалась более 4,5 млрд. лет назад. Диаметр ее в 2 раза меньше земного и составляет порядка 4000 миль. По массе Марс легче Земли примерно в 10 раз, и большая часть его поверхности покрыта океанами. В сравнении с Землей, поверхность суши у этих планет в процентном соотношении примерно равная.

Интересный факт № 15

Первым из людей, увидевшим Марс в телескоп, был знаменитый итальянский ученый Галилео Галилей. Это произошло в 1609 году

Интересный факт № 16

Марс имеет почти аналогичный земному период вращения вокруг оси - 24 часа 37 минут 22,7 секунд. Год на Марсе длится 687 земных суток или 668,6 марсианских солнечных суток, называемых солами.

Интересный факт № 17

Атмосфера Марса, состоящая из углекислого газа, сильно разрежена. Давление у поверхности 6,1 мбар, что в 160 раз меньше земного. Из-за большого перепада высот на Марсе давление может сильно различаться: на вершине горы Олимп (27 км выше среднего уровня) ровняться 0,5 мбар, а в бассейне Эллада (4 км ниже среднего уровня поверхности) 8,4 мбар.

Интересный факт № 18

Марс окрашен в красный цвет благодаря значительному распространению в почве оксидов железа. Наличие пыли в атмосфере придает небу Марса розоватый оттенок.

Интересный факт № 19

Полушария планеты Марс довольно сильно различаются по характеру поверхности. В южном полушарии поверхность находится на 1-2 км выше среднего уровня и густо усеяна кратерами. На севере поверхность располагается ниже среднего уровня и здесь мало кратеров - основную часть территории занимают относительно гладкие долины.

Интересный факт № 20

На Марсе в глубокой древности было достаточно много водных ресурсов, но они потом исчезли. Доказательствами «водного прошлого» Марса являются меандры - высохшие русла старинных рек, а также некоторые минералы, которые могли образоваться только в результате действия воды.

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