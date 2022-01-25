Свободный человек – хозяин мира

Почему даже небольшая проблема может вывести нас из себя, а различные хлопоты не позволяют сосредоточиться во время молитвы? О том, как желание обладать лишает нас внутреннего равновесия, и почему только нестяжательный человек достоин Царства Небесного – размышляет настоятель монастыря святой Марии Египетской в Нью-Йорке схиархимандрит Иоаким (Парр).

Очень часто трудности жизни становятся чересчур избыточными. Нам нелегко тогда бывает сосредоточиться во время молитвы, терпеливые и спокойные взаимоотношения с другими людьми даются с трудом. Нас охватывает беспокойство о нашем будущем, беспокойство о нашем здоровье, о том, поступаем мы правильно или нет.

Мы наполнены заботами, волнением, беспокойством часто о вещах, которые кажутся важными, иногда о вещах, которые кажутся совершенно смехотворными, и нас захватывает все это безумие, позволяя всем этим заботам сводить нас с ума – и эти озабоченности закрывают нас от здоровых взаимоотношений с другими.

Эти озабоченности, волнения, беспокойства лишают нас общения с Богом. Они удерживают нас от встречи с собой, потому что мы находимся как будто в комнате ужаса – со всех сторон приходят разные вещи, которые нас пытают: «Почему так происходит?

Почему наша жизнь находится в таком движении внутри?» Потому что внешнее – оно не изменяемо. Мир всегда остаётся одинаковым. Почему мы находимся в этих волнах переживаний?

Когда ты смотришь на брата или сестру, ничего с ними не происходит, но при этом ты сходишь с ума. Конечно, у отцов есть ответ – это желание владеть, желание контролировать, желание иметь; человек хотел бы видеть на определенном месте всё вокруг него.

На самом низшем уровне – это обладание вещами. Мы должны иметь некоторые вещи и дела некоторым образом устраивать, для того чтобы существовать. Беспокоимся о деньгах, об одежде, беспокоимся о крове, тепле, холоде, еде. Если мы это теряем, мы не сможем поддерживать свою жизнь.

Мы также пытаемся быть собственниками на уровне идей, на уровне идеологии, нашей политики, исторической перспективы, нашей персональной либо симпатии, либо антипатии, то есть владеть, для того чтобы поддерживать свою собственную философию и перспективу жизни. Мы находимся в конфликте со всем и со вся, что не встречает нашего понимания. Это приносит большую боль и большое беспокойство. Мы обеспокоены из-за власти, мы обеспокоены из-за тех людях, которые над нами властны, или которые власти над нами не имеют. Что произойдет со мною?

Самый худший вид собственничества – это желание владеть другим человеком, контролировать других людей, желать людей и потреблять людей. И обратное этому – это ненависть к людям, желание уничтожать людей, желание освобождаться от людей, которые не думают, как мы, не поступают, как мы и не находятся с нами. Это грешный человек, это о нас.

Но добродетельный человек – это не тот человек, который желает собственничества, это человек, который совершенно ничего не имеет своего, нестяжательный человек. Это та добродетель, которая быстро нас приближает к Богу. Прежде всего и больше всего – это отказ от озабоченности. Заботы приходят в нашу жизнь, потому что жизнь наша – она якорем укреплена в себе. Мы озабочены, беспокоимся, потому что мы думаем, что все зависит только от нас. Это неправильно.

Каждый в этой комнате взволнован. А почему вы взволнованы? Потому что вы являетесь стяжателями. Нестяжательный человек никогда не отягощен чем-либо в этом мире, потому что жизнь его не контролируется этим миром, она управляется духом. И находится ли он в тюрьме, в пещере, в своем собственном доме, во дворце, в лесу, на тропическом острове – он не управляется этим, не руководится этим, потому что его дух свободен. Нестяжательный человек никогда не испытывает печалей, потому что он всегда владеет своей жизнью, духом.

Нестяжательный человек всегда верен заповедям Божиим, но не своим собственным идеям, не своим собственным желаниям. Он всегда верен тому, что говорит Господь.

Кажется ли вам, что борение за духовного человека выглядит смехотворным? И теперь вы задаете себе вопрос: а не впустую ли я провожу время в монастыре? Ответ: вы жизнь проводите впустую, если жизнь ваша вся об успехе в миру, если жизнь ваша – это только отражение ваших философских взглядов или политических взглядов, или это обо всем, чем вы владеете, о ваших предпочтениях и о вашей нелюбви к чему-то. Если вы являетесь стяжателем ко всему, монастырь – это не для вас, так же, как и Царствие Небесное.

Нестяжатель – это хозяин мира, он проходит через этот мир без всякой взволнованности. Он свободен от всяких действий и событий общества. Он не является человеком, безразличным к страданиям своего ближнего, он не слеп к этому миру, но он не владеет этим миром, он не одержим этим миром.

Нестяжательный человек отдал все свои заботы Господу. Он больше не отвечает за свою жизнь, только лишь Господь. Нестяжательный человек через веру сделал всех человеков своими братьями, ближними. Нестяжательный человек никогда не обращается к человеку со своими нуждами – он ожидает Господа. Он получает то, что приходит к нему, всегда, как все, что приходящее с десницей Божией.

О каком великом характере, кроме Христа, это вам говорит? Об Иове – все мирское Господь Бог и у него забрал. Это никогда не изменило внутреннего человека, он говорит: «Господь дал, и Господь взял. Благословенно имя Господне».

Нестяжательный человек аскетичен, он живет жизнь отстраненную. Он думает, что те вещи материальные, которые он имеет, являются ничем для него. Как только нестяжательный человек достигает способности жить в одиночестве, отшельником, надеясь только на Господа, он видит все остальное мусором. Он не ненавидит, не отказывается от творения, он видит, что творение есть даром Божиим, во-первых, для того чтобы прославлять Господа. Творение – это слава Божия, переданная для использования людям, для того чтобы они служили друг другу и любили Господа.

Если человек имеет попечение о чем-либо, он еще не достиг стадии нестяжательства.

Давайте продвинемся на шаг вперед. Нестяжатель – это тот, кто в состоянии совершить молитву с чистым умом и с чистым сердцем, который не отвлекается при этом, потому что он не имеет попечений. Он при этом имеет надежду только в Боге.

Почему вы не можете совершать молитву, почему вы отвлекаетесь? Почему так трудно? Ответ: вы – стяжатель. И печальная часть состоит в том, что мы, если и владеем, то владеем ничем, потому что все, что мы имеем, может быть отобрано у нас в секунду. Когда это от нас уходит, ты по-настоящему не имеешь ничего, потому что ты не построил для себя внутреннего человека – и ты остаешься пустым и снаружи, и внутри.

Человек, который является стяжателем, который имеет желание приобретать и коллекционировать, когда думает, что он совершает молитву, он всегда молится о земных материальных вещах: дай мне вот это, и дай мне то, исправь то или это, забери вот это и поставь это на другое место – это всегда о том, чем мы владеем. Это никогда о Боге и никогда о жизни вечной. Но те, кто желает жизни добродетельной, они проживают в послушании, через послушание. Когда ты живёшь в послушании Богу, ты чужд, ты – незнакомец этому миру. Ты не имеешь желания стяжать, и твои отношения с Богом и с ближними никогда не изменяются от прибавления чего-то или от этого убавления.

Тот, кто по-настоящему совершает молитву, тот, кто по-настоящему доверяет Господу через веру, он вкусит частицы жизни вечной. Когда он уже вкушает жизнь вечную через молитву и взаимоотношения, он не имеет уже любви к мирскому. Человек, который никогда не вкушал и не попробовал жизни вечной, находит радость в комфорте и цель в материальных вещах или в материальном просто.

Память смертная. Ты умрешь, несмотря ни на что. И во время смерти ты будешь нести ответственность за каждую секунду своей жизни, потратил ли ты ее впустую, и был ли ты успешен, строил ли ты свою жизнь в Господе, или основывался на себе. Будет тебе дана жизнь вечная, или ты будешь испытывать вечное проклятие – только ты можешь это определить.

Жизнь очень-очень коротка. Привычки, которые мы создаем, привязанность и стяжание делают очень трудным понимание жизни духовной. А стяжание, которое мы имеем, делает свободу очень трудным аспектом. Стяжательность мешает любить и создает трудности в вере. Стяжательность делает невозможной свободу. Вы – порабощенный человек, вы прикованы цепями. И даже притом, что вам кажется, что вы делаете то, что вы желаете, вы – как слепой человек, которому кажется, что он идет один, хотя ситуация не такова. Как волны никогда не покидают моря, так и гнев, горечь, горе, ревность, зависть никогда не покидают сердце человека стяжательного.

В Иове не было стяжательности, поэтому в тот момент, когда он потерял все, он оставался совершенно спокойным. Его жена сходила с ума, она проклинала Господа и не понимала, что происходит. Но он имел мир. Непривязанность к вещам этого мира – это добродетель, та, которая рождается из опыта взаимоотношений с Богом. Непривязанность происходит через память смертную.

Ничего нет значимого перед лицом смерти. Представьте себя очень богатым человеком. И вы находитесь на корабле или в самолете, вы везете миллионы и миллионы долларов и бриллианты, те, которые являются сокровищами всей вашей жизни. Если вы при этом попытаетесь спасти себя из падающего самолета или тонущего корабля, если вы будете держаться за свои бриллианты, утопая в море, вы утонете вместе с ними. Единственный способ не утонуть – это их отпустить.

Единственный способ унаследовать жизнь вечную – это быть нестяжателем, не быть привязанным ни к чему, кроме Господа. Человек, который не имеет привязанностей, доступен каждому, любит каждого, ни от кого не испытывает угрозу и является братом каждому.

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