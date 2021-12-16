Как уголовники пытались сбить оплату с разведслужбы

917 год. Европа. Идет Первая Мировая война.

В нейтральной Швейцарии, в Цюрихе, в генеральном консульстве Австро-Венгрии, произошел конфликт.

Генеральный консул фон Мауриг поссорился с вице-консулом, представителем военно-морской разведки Австро-Венгрии, капитаном Майером. Дело дошло то того, что фон Мауриг оклеветал Майера перед германским военным атташе в Берне полковником фон Эйнем, с которым до этого Майер тесно и успешно сотрудничал по вопросам разведки.

Цюрих

Оскорбленный Майер перенес разведывательный центр из здания генерального консульства в частный дом. Об этом узнали итальянцы.

Их руководство решило осуществить акцию по изъятию австрийских секретных документов.

Акция была поручена старшему лейтенанту итальянской разведки Вентинулье и адвокату Ливно Бини, проживавшему в Цюрихе. По инициативе Бини из Рима в Цюрих приехал инженер – специалист по сейфам. Под каким-то предлогом он сумел посетить резиденцию капитана Майера и вынес вердикт, что для взлома сейфа, который стоял в австрийском разведывательном центре достаточно двух опытных взломщиков.

Итальянская разведка предложила эту работу миланцу де Люку и флорентинцу Палаццо, которые отбывали срок в итальянских тюрьмах.

Взломщикам за работу были обещаны свобода (с них снимались обвинения по статьям уголовного кодекса, по которым они сидели) и денежное вознаграждение. В

зломщики дали согласие. Их перебросили в Цюрих, где под руководством старшего лейтенанта Вентинульи они ждали удобного момента для проникновения в дом, в котором капитан Майер разместил свой разведывательный центр.

Такой момент наступил в ночь с 24 на 25 февраля 1917 года, когда в здании австрийского разведывательного центра из-за разгильдяйства не было ни одного сотрудника. Взломщики вскрыли сейф и забрали с собой все его содержимое. Среди прочих документов в руки итальянцев попал и новый шифр, которым пользовались австрийские разведслужбы.

Капитану Майеру и его сотрудникам пришлось покинуть Швейцарию. Этого потребовали местные власти, когда разобрались, кого обокрали и что украли.

Взломщиков с добычей встретили в Комо сотрудники итальянской разведки. У них отобрали все, кроме денег, изъятых из сейфа. Деньги им оставили в качестве вознаграждения. После чего взломщиков оставили одних. Денег оказалось не так много, как ожидали взломщики и при их дележе де Люк подрался с Палаццо.

Когда подельники после драки помирились, они пришли к выводу, что им не доплатили за работу и что итальянские разведывательные службы им должны. Они отправились в суд и подали на итальянскую разведку, требуя, чтобы те доплатили им за работу.

Эта судебная бодяга потом длилась 10 лет и закончилась тем, что де Люк и Палаццо, потеряв кучу денег на судебную тяжбу и адвокатов, так ничего от разведывательного учреждения и не получили.

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Источник: Макс Ронге

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Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам.

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