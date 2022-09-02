Что предлагали военные США президенту Джону Кеннеди, когда в 1962 году стало известно о ракетах СССР на Кубе

Джон Кеннеди на фоне флага США

Вспоминая Карибский кризис 1962 года, до сих пор становится не по себе. Подумать только, мир стоял на грани ядерной войны, что значило практически полное уничтожение всего человечества, а заодно и всей планеты. В высокой долей вероятности можно предположить, случись бы тогда ядерная война, я бы не написал этут статейку, а вы бы ее не прочитали...

Теперь, когда я немного добавил серых красок, можно перейти к реальным фактам и вспомнить одну вещь - история не любит сослагательного наклонения. Значимость Карибского кризиса переоценить очень трудно. В прямом смысле слова, жизнь всей планеты зависела тогда от двух людей - Никиты Хрущёва и Джона Кеннеди.

Когда Советский Союз, в рамках ответного шага на действия США, перебросил свои ракеты на территорию Кубы, придумав для этого целую легенду, стало понятно, что простыми словесными перепалками и раздуванием щек этот конфликт вряд ли закончится. Дело приобретало новый, более жестокий оборот.

Никита Сергеевич Хрущёв

Советские ракеты, как и предполагало руководство СССР, была практически сразу обнаружены разведкой США. Когда Кеннеди 15 октября на стол в Белом доме упали фотографии, сделанные самолетом-разведчиком U-2, на которых красовались еще не собранные ядерные ракеты СССР на территории Кубы, президент США в срочном порядке приказал собрать группу советников на секретное совещание.

На этом совещании, как стало потом известно, присутствовали члены Совета национальной безопасности США, военные командиры, и несколько специально приглашенных советников.

На этом собрании было предложено три варианта дальнейшего развития событий со стороны США:

Уничтожить ракеты точечными ударами Провести полномасштабную военную операцию на Кубе Ввести морскую блокаду острова

Вариант с проведением масштабной военной операции на территории Кубы приглянулся представителям Вооруженных Сил США. Он настаивали президенту США на этом варианте развития событий. Тому было несколько причин, одна из которых - преимущество США в войне с СССР на том участке.

Джон Кеннеди на совещании с командующим ВВС США

Надо сказать, что президент США был и не "за" и не "против" этого варианта, однако другие советники и члены Совета национальной безопасности США выразили свой жесткий отказ на проведение каки-либо военных действий, ведь тогда этот делало бы США страной, развязавшей войну. Ядерную войну...

Тако вариант было решено отложить и приступить к блокаде Кубы. Однако спустя несколько дней, представители Вооруженных Сил США (фамилии не раскрываются) вновь наталкивали Джона Кеннеди на проведении военной операции. Кеннеди был готов, но перед этим он решил лишь удостовериться в невозможности другого варианта, послав письмо с примирением Хрущеву. Если бы ответ был отрицателе, вероятнее всего, солдаты армии США вступили бы на территорию Кубы.

От Хрущева пришло письмо с положительной реакцией на мирное урегулирование кризиса, за тем, спустя несколько дней, было и второе письмо. В итоге угроза ядерной войны стала постепенно сходить на нет.

Хотя кто знает, как бы стали развиваться события, согласись бы президент США на предложение военных о начале операции по захвату Кубы....

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемый автор этой статьи! Нельзя быть таким равнодушным и беспринципным, когда речь идет о таком важном и опасном для всего мира событии, как «Карибский кризис» ! Заявлять , что Советский Союз перебросил свои ракеты на территорию Кубы, придумав для этого целую легенду, не только кощунственно , но и преступно. Видимо, Вы специально скрываете , что СССР был вынужден разместить ядерное оружие на Кубе , стремясь обезопасить себя,только после того , как США разместили ядерные ракеты в Турции !В этом и заключался «Карибский кризис», который мог привести к Третьей мировой войне ! К счастью, тогда ядерную войну удалось предотвратить.

Сегодня я напоминаю Вам об этом особенно в связи с кровавыми событиями на Украине, основной причиной которых были попытки Запада с согласия украинского руководства разместить на своей территории базы НАТО.Ведь именно потому эту войну на Украине спровоцировала американская империя зла, которая ,видимо, забыла уроки Карибского кризиса, когда из-за страха размещения советских ракет на границе с США американцы чуть не развязали Третью мировую войну!Можно подумать , что американцам можно все , а русским ничего!

Напомню, что за 242 года существования США только 17 лет были мирными, когда американцы не вели никаких войн на своей территории и не принимали участия в военных конфликтах во всем мире. Невероятно, но Америка более 166 лет ведет войны в различных точках земного шара .Только начиная с 1945 г. американцы разрушили 73 государства и убили 26 миллиона человек !

Войны – это огромный кровавый бизнес, на котором американские элиты зарабатывают кровавые деньги. Как не парадоксально, но превращение «войны» в мощный экономический фактор для США привело к тому, что американцы , как ни странно, стали бояться мира! Ведь отсутствие любого, даже выдуманного врага и отсутствие необходимости вести войны по всему миру приведет к тому, что сотни тысяч американцев останутся без работы!

В этом отношении меня удивляют и настораживают протестные по всему миру митинги неадекватных западных русофобов, которые одурманенные лживой западной пропагандой, считают, что эту войну затеял Путин! Любопытно, а почему эти сердобольные "миролюбивые патриоты" молчали, когда ВСУ восемь лет безжалостно бомбили своих же соотечественников в ДНР и ЛНР ?

А может они уже забыли, как американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Кроме того, хотелось спросить : "Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у западных неоколонизаторов протест? Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас? Неужели вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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