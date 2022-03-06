Смерть Европы: какую опасность несет спящий супервулкан Кампи Флегрей

Южная Италия – зона повышенной вулканической активности. Всем известна регулярно извергающаяся сицилийская Этна и Везувий, который уничтожил римские города Помпеи и Геркуланум. Но мало кто знает, что в 10 километрах от густонаселённого Неаполя находятся Флегрейские поля – уникальный природный объект. По-итальянски этот вулканический район называется Кампи Флегрей, и, как считают учёные, он представляет собой супервулкан, извержение которого может уничтожить Европу.

История супервулкана

Название «Флегрейские поля» («выжженные земли») взято из античной мифологии – так называлось место, где боги во главе с Зевсом победили гигантов – великанов, порождённых Геей.

С геологической точки зрения Кампи Флегрей – это вулканическая кальдера — обширная циркообразная котловина вулканического происхождения — площадью около 100 квадратных километров. В основном она находится под водой и насчитывает 24 кратера и вулканических поднятия. Один из них — вулкан Сольфатара близ города Поццуоли, появившийся около 4 тысяч лет назад — периодически выбрасывает наружу подземные газы (согласно мифам древних греков, именно в Сольфатара жил бог огня Вулкан).

Магма Флегрейских полей подходит очень близко к земной поверхности.

40 тысяч лет назад в этом районе произошло мегаизвержение, слой пепла от которого покрыл 1,1 миллиона квадратных километров в Европе. Температура воздуха из-за повышенного содержания серы тогда понизилась на 5-10 градусов, а количество животных в пострадавшей части света заметно уменьшилось. По одной из версий, эта «вулканическая зима», сравнимая с последствиями ядерной бомбардировки, стала причиной вымирания неандертальцев, которым не на кого оказалось охотиться.

12-15 тысяч лет назад произошло еще одно извержение Кампи Флегрей, уже меньшее по площади.

После этого супервулкан время от времени напоминал о себе лишь небольшими извержениями. В 1538 году, когда была зафиксирована последняя активность, здесь образовался вулканический конус Монте Нуово – это событие, описанное множеством свидетелей, стало важной вехой развития вулканологии.

Хотя посещение туристами Флегрейских полей не запрещено, они остаются очень опасным для человека местом. Например, в 2017 году трое итальянцев – 11-летний мальчик и его родители — погибли здесь, провалившись в глубокую яму.

Опасность нового мегаизвержения

Есть все основания опасаться, что Кампи Флегрей рано или поздно проснётся, и последствия этого будут катастрофическими для человечества.

Первые тревожные звоночки прозвенели в 1970-м и 1983-м годах, когда дома жителей центральной части Поццуоли вдруг вместе с рельефом поднялись вверх, а затем стали опускаться. Причиной тому стали подземные магматические процессы. Однако кроме эвакуации и вынужденного переселения горожан, других неприятных событий, вопреки ожиданиям специалистов, не последовало.

Как сообщает итальянская газета Il Messagero, ссылаясь на свежее исследование вулканолога Франческо Форни и его коллег, Кампи Флегрей «может находиться на пороге нового крупного извержения». Супервулкан, по их мнению, вступил в новый цикл активности, и в его недрах происходит «перезарядка» магмы. Такие выводы сделаны на основе анализа образцов горных пород. В частности, выяснилось, что магма, из которой состоит Монте Нуово, по своему составу очень близка к породам, выделявшимся на начальных стадиях древних суперизвержений. Она характеризуется высокой дифференцированностью, большим количеством водяных пузырьков и углекислого газа. За текущим состоянием покоя, как считают учёные, скрывается накопление магмы и увеличение газового давления.

Когда произойдёт новое извержение и насколько оно может быть масштабным, специалисты пока не могут прогнозировать. Вероятно, речь идёт о нескольких тысячелетиях. Однако если бы это событие произошло прямо сейчас, то был бы уничтожен 1,5-миллионный Неаполь, а воздух в Европе наполнился бы частицами серы, отравляющей всё живое.

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