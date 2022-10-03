Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
— Да ты задолбала, каждые выходные одно и тоже!
— Не спрашивай…
— Что, заболел?
— Хуже.
— Умер?
— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи.
- Замечено, что люди с высокими доходами чаще занимаются сексом.
- Зато люди с низкими доходами делают это СО СВОИМИ ЖЕНАМИ.
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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