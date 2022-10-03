Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !



Простите, почему ваша собака смотрит на меня, как то странно? — Не обращайте внимание! Она смотрит так всякий раз, когда кто то ест из её тарелки!



— Софочка, Вы слышали: говорят, те, кто активно занимается сексом, живут намного дольше…— А шо я Вам говорила! Эта старая проститутка Циля еще нас с Вами переживет!..



— Батюшка, я согрешила.

— Да ты задолбала, каждые выходные одно и тоже!



— Как поживает твой тесть?

— Не спрашивай…

— Что, заболел?

— Хуже.

— Умер?

— Хуже. Он сменил пол, и теперь у меня две тещи.



Жена язвительно говорит мужу:

- Замечено, что люди с высокими доходами чаще занимаются сексом.

- Зато люди с низкими доходами делают это СО СВОИМИ ЖЕНАМИ.









С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Рекомендую также прочесть :

Самые смешные "Анекдоты от Отари"(https://otari.mirtesen.ru/blog/43100989129)