Как понять, что мужчина влюблен в вас: верные способы помогут определить

Со слов автора.Представители сильного пола отличаются эмоциональной закрытостью, стараются скрыть чувства, особенно если не уверены во взаимности.
В результате часто случается, что девушка просто не может разгадать настоящие намерения тайного воздыхателя.
В статье я расскажу, как понять и узнать, что мужчина влюблен в тебя и действительно ли он любит.
Без иллюзий: 5 ключевых признаков
Чтобы не допустить роковую ошибку, необходимо ориентироваться на факты. Девушки додумывают, иногда полностью находятся в плену воображения. Поэтому я приведу пятерку стопроцентных показателей, по ним все можно решить.
- Необходимость постоянного общения. В данном случае играет роль две потребности – постоянно слышать прекрасный голос и владеть вниманием, желание больше узнать друг о дружке. Обычно парни достаточно сдержанные и редко любят болтать, но в моменты влюбленности их просто не удержать – вы узнаете все истории о нем, особенно те, где он представлен в хорошем свете, даже если срок давности незапамятный. Он будет интересоваться вашими мнениями, увлечениями, точками зрения на вопросы. Наслаждайтесь сейчас, спустя год этого уже не будет, даже если влюбленность перерастет в крепкую любовь.
- Желание опекать, проявлять заботу. Мужчина чувствует себя сильным, он – защитник. И как любой самец перед самкой он в период ухаживания должен проявиться с лучшей стороны. Строить гнездо или драться с другим претендентом, как в животном мире, ему нет необходимости, поэтому основные ухаживания проявляются в том, что он заботится – помогает донести пакеты, привозит лекарства, если вы заболеваете, провожает до дома.
- Ревность. Часто спрашивают, влюблен ли в меня мужчина, если он меня ревнует к каждому встречному? Конечно, чувство может быть патологическим при возникновении на пустом месте. Но если вас действительно добивается другой, и об этом узнает ваш возлюбленный, ссоры не избежать. Причем попасть может обоим – вам, если был дан повод, а ему – обязательно и в любом случае. Это просто объяснить: инстинкт собственничества идет со времен динозавров – самка должна обеспечить продолжение мужского рода, а значит – быть верна. Сейчас основные причины для небольшой ревности – переписки, звонки, встречи.
- Как понять и узнать, что мужчина влюбился в тебя, если парень приводит тебя в компанию. Это один из основных признаков, который я называю «полное погружение». Куда погружаться? В его жизнь, семью, вечеринки, интересы, в общение с друзьями. Влюбленный человек хочет делиться всем, что он любит – людьми и моральными ценностями. К тому же есть вторая цель – показать всем прекрасную девушку. Если вы это чувствуете и приняли десяток приглашений, можете не сомневаться в зарождающихся чувствах.
- Вы становитесь приоритетом – главнее, чем работа, друзья, футбол по выходным и остальное. Если действительно появляется неотложное дело, вы услышите множество извинений и подробный отчет – почему нужно отлучиться и сожаления. А потом, скорее всего, еще и вопрос – не против ли вы. А «нет времени» и «очень занят» – говорят люди не влюбленные, а прагматичные и незаинтересованные.
Почему мужчины скрывают свои чувства: возможные причины
Как понять и узнать, что парень влюблен в тебя, если он это старается скрыть и зачем это? Дело обычно в страхе или комплексах, реже – в обстоятельствах, мешающих высказать любовь.
Приведу несколько примеров:
- Девушка имеет внешность супермодели и популярность английской королевы, а парень – простой офисный сотрудник с небольшим окладом и без блестящих достижений. Он влюбился, но боится обнаружить свои чувства, чтобы не быть отвергнутым и осмеянным. Это естественные переживания, основанные на опыте и наблюдениях.
- На работе мужчина ведет тайные переглядки с подчиненной (или начальницей), но играть в открытую осторожничает из-за профессиональной этики.
- Пример из школы: совершеннолетний ученик любит девчонку на 2 года младше. Но ребята засмеют, если он будет встречаться с девятиклашкой вместо своих сверстниц.
Это примеры распространенного множества случаев, причинами могут стать:
- Страх за последствия.
- Разбитое ранее сердце и боязнь снова получить отказ.
- Социальный мезальянс.
- Наличие семьи.
- Возраст.
Как понять и узнать, что мужчина влюблен в женщину, если он это скрывает
Первое, что даст почувствовать возможную влюбленность – интуиция. В любовных делах девушки как кошки – имеют «третий глаз» и могут понять многое по одному сердечному трепету. Но если в шестое чувство вы не верите, доверьтесь собственным глазам и ушам, что они покажут:
- Рассеянность, переживания и явное проявление нервов. Особенно это заметно по людям, которые постоянно сдержанные, спокойные и точно знают, что делают. С момента появления симпатии они могут постоянно что-то ронять, забывать. Важно не спутать это с каким-то расстройством. Если мужчина влюблен, он при этом не впадает в депрессивное состояние, а скорее ухмыляется своим ошибкам.
- Он ищет прикосновения. Это может быть пожатие руки при приветствии, передача документов/предметов с касанием или просто непроизвольный контакт. Таким образом, он бессознательно ищет максимально допустимой близости.
- Повышенная самореализация и улучшение своих качеств. Если это коллега, то во время перемывания косточек вы сможете услышать, что он то ли занялся спортом, то ли начал бегать, но фигура у него стала намного подтянутее. А какие белые зубы. Неужели, отбеливание? А во время обеденного перерыва вы сможете увидеть его с книжкой из разряда тренингов, когда раньше он сидел за компьютерной игрой. Это нормальные изменения – он бессознательно или вполне осознанно становится для вас лучше.
- Все невербальные жесты говорят о стремлении открыться – это поворот тела и головы, открытые движения, в том числе руки, колени, даже носки туфель как бы развернуты.
В общем, стоит приглядываться ко всему. Но на основании этих признаков нельзя сразу планировать свадебную церемонию, нужно действовать осторожно, намекая ему о взаимных чувствах – если они есть, конечно.
Мнение психолога Дарьи Милай: как понять, влюблен ли в тебя парень по-настоящему
Нельзя заставить любить. Это не монета, не обязательство, не долг. Это чувство, которое может возникнуть и также быстро погаснуть. Но самое главное – искренность. Ведь если маскировать что-то под любовь, то потом полностью перестаешь ценить ее, а также доверять мужчинам. Поэтому нужно уметь определять – настоящие ли это эмоции или только иллюзия.
Он действительно влюблен
Об этом будут свидетельствовать следующие «звоночки»:
- Он уважает ваши принципы, взгляды, моральную позицию, а также право голоса по самому ничтожному поводу. Более того, он прислушивается.
- Общие переживания и интересы, важна каждая минута, проведенная вместе, и при этом нет необходимости в «допингах» – алкоголе.
- Вы близки друг другу, с точки зрения физиологии – тянет, хочется прикасаться, целовать и, конечно, вступать в интимную близость.
В результате получается, что вы друг другу подходите во всех трех ключевых планах – в эмоциональном, духовном и физическом.
Как понять, что мужчина в вас не влюблен и просто использует
К сожалению, такое явление не редкость. Одни самоутверждаются за счет девушки, другие – хвастаются сексуальными победами, третьи – развлекаются. Как можно это понять по поведению:
- Много слов о любви. Как ни парадоксально, обычно, чем больше говорит, тем меньше любит.
- Смотрит налево или даже изменяет. Настоящая влюбленность подразумевает полное слияние с телом и душой без заинтересованности кем-то другим. Любящие мужчины просто не обращают внимания на окружающих дам.
- Нет динамичного развития отношений. Вы добились чего-то, определенной вехи и застыли на ней.
- Упреки в ваш адрес. Искренняя любовь не может заставить парня говорить гадости и колкости. К таким можно отнести предложение похудеть, недвусмысленный намек о новой прическе или нелестные комментарии по поводу вашей стряпни.
- Причиняет боль. Имеется в виду не физическая, а психологическая. Он обижает и даже не замечает этого. А если вы сами указываете на ошибку, вместо извинений получаете только слова «Меня не изменить».
- Не выполняет обещания, кормит «завтраками», а сам находит дела намного важнее, чем обещанное.
Даже если на этом месте когда-то были настоящие чувства, то их уже нет, стоит бежать как можно дальше. Не можете уйти? Запишитесь на мою консультацию, и я помогу в сложившейся ситуации.
Как понять, что он влюбился по переписке
В связи с постоянным общением в соцсетях и по СМС, многие романы завязываются именно виртуально. Что может свидетельствовать о влюбленности:
- Просьба прислать фотографии.
- Постоянный интерес тем, чем вы занимаетесь.
- Регулярные сообщения «С добрым утром» и «Спокойной ночи» – он думает о вас перед сном и после пробуждения.
- Смайлики, выражающие сердца и поцелуи. Аккуратно, это не самый определенный признак.
Невербальные показатели
Это жесты и мимика, непроизвольное положение тела, рук. К ним можно отнести:
- Улыбку при каждой встрече.
- Тоску во взгляде при расставании.
- Надежду в этих же глазах.
- Постоянно повернутое по направлению к вам тело.
- Руки и ноги – не скрещены, а раскрыты.
- Ладони не находятся в карманах.
- Обильная жестикуляция во время разговора, желание подробно донести, показать, проиллюстрировать.
В целом поведение будет таким, что между вами образуется маленькое расстояние, постоянные «случайные» прикосновения, а также переглядки, улыбки, желание взаимодействовать.
Как понять, что парень в меня влюблен по вербальным признакам
Здесь играют основную роль:
- Слова: нежные прозвища, частое называние по имени, признания, откровенность.
- Интонация: заботливая, с теплотой.
- Частота произношения: часто случается, что мужчины становятся намного болтливее и словоохотливее, чем в обычной жизни.
Также стоит отметить, что в целом стремление пообщаться растет в геометрической прогрессии – если вы вместе, то это постоянное поддержание темы. В компании именно на вас будет сконцентрирован основной удар от его остроумных шуток и историй. При расставании не удивляйтесь, что получите шквал СМС и звонков.
А кто он по знаку Зодиака
Если верить в особенности гороскопа, а даже многие специалисты в психологии утверждают, что психотипы зачастую зависят от того, когда рожден мальчик, то завоевывать женщину будет каждый по-разному. Там, где близнец или весы до поры до времени станут скрывать свое отношение, гордый лев или козерог все выскажет прямо. Я перечислю, какие признаки свидетельствуют о том, что мужчина влюблен, и как определить, если чувства есть.
Овен
Про них астрологи говорят, что это ураган, взрыв эмоций. Поэтому такой человек крайне редко станет скрывать свою симпатию, а тем более, давать заблуждаться своей второй половинке. У них сильно развито чувство собственности, поэтому вы с самого первого дня сможете ощутить небольшие уколы ревности. Скорее всего, инициатива встречаться, а затем и узаконить отношения будет идти от него.
Телец
Земной знак, вдумчивый, который нуждается во времени и оценке. Но если он полюбит, то навсегда «телячьей» любовью, то есть нежной, заботливой. От него можно получить любую помощь и рассчитывать на него, но манипулировать или затевать скандал – это плохая идея.
Рак
Чтобы понять тип характера, достаточно вспомнить внешний вид зверька – твердый панцирь. Так и с людьми. Они очень боятся испытать боль от любовных переживаний, поэтому им не остается большего, кроме, как тайно вздыхать и ждать инициативы от девушки.
Лев
Очень открытый и щедрый король зверей, его можно назвать павлином. Почему? Потому что в отношении с девушками он «пушит хвост» – дарит подарки, водит в рестораны. Нюанс: аналогичным образом он завоевывает любую женщину. А вот ту единственную он отличит тем, что позовет в компанию, семью – в «прайд».
Дева
Закрытый и даже скрытный, чрезмерно суховатый, его, как сухарик, нужно сперва смягчить, умаслить. Но во время влюбленности он кардинально меняется, проявляет неиссякаемую заботу, становится любителем поболтать – ему нужно обо всем досконально узнать!
Весы
Знак двойственный и с частыми перепадами настроения. Ухаживания могут быть такими же полярными – сегодня романтик и балабол, а завтра – скучный и прагматичный циник. Одно останется неизменным – все он будет делать красиво: и сам нарядится, чтобы понравиться, и по кафе-театрам поводит.
Скорпион
Есть распространенное мнение, что это очень тяжелые люди. Это не совсем так, вы просто не знаете нюансы обращения. Они циничны и скрытны, сами не раскроют свои влюбленные карты. Во всем ищут подвох, будут выискивать и недостатки в объекте любви. Единственный метод вывести на чистую воду – через игру. Они в игривом настроении смогут разными способами рассказать или намекнуть о чувствах.
Стрелец
Этот тип мужчин обычно много и красиво говорит – про смысл жизни, звезды и судьбу. Особенность – все триады оказываются истиной. Настоящий влюбленный стрелец пойдет на многое ради возлюбленной.
Козерог
Очень сдержанный, любит контролировать ситуацию, во всем отдает отчет, руководствуется скорее разумом, чем чувствами. Тем забавнее наблюдать за превращением в безумного подростка с наивными взглядами на любовь и горящими глазками.
Водолей
Открыт на все 100%! Ему нет необходимости ничего скрывать. Он знает: вы – любимая женщина, и вы станете супругой. Он хочет немного взаимности и пятеро детей – в любой ситуации вы узнаете о намерениях первой.
Рыба
Он молчун, не проронит ни слова признания. Основные черты влюбленного человека – красные щеки от румянца смущения, потупленный взор с искрой. Партизан из него крайне плохой – по горящим глазам и нервной улыбке, по ревности относительно мужчин все станет ясно.
Заключение
В статье мы рассказали, как определить, что парень влюблен в тебя. Запишитесь на мою консультацию – я помогу разобраться в себе и в ситуации.
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