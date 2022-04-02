Как понять, что мужчина влюблен в вас: верные способы помогут определить

Со слов автора.Представители сильного пола отличаются эмоциональной закрытостью, стараются скрыть чувства, особенно если не уверены во взаимности.

В результате часто случается, что девушка просто не может разгадать настоящие намерения тайного воздыхателя.

В статье я расскажу, как понять и узнать, что мужчина влюблен в тебя и действительно ли он любит.

Без иллюзий: 5 ключевых признаков

Чтобы не допустить роковую ошибку, необходимо ориентироваться на факты. Девушки додумывают, иногда полностью находятся в плену воображения. Поэтому я приведу пятерку стопроцентных показателей, по ним все можно решить.

Необходимость постоянного общения. В данном случае играет роль две потребности – постоянно слышать прекрасный голос и владеть вниманием, желание больше узнать друг о дружке. Обычно парни достаточно сдержанные и редко любят болтать, но в моменты влюбленности их просто не удержать – вы узнаете все истории о нем, особенно те, где он представлен в хорошем свете, даже если срок давности незапамятный. Он будет интересоваться вашими мнениями, увлечениями, точками зрения на вопросы. Наслаждайтесь сейчас, спустя год этого уже не будет, даже если влюбленность перерастет в крепкую любовь.

Желание опекать, проявлять заботу. Мужчина чувствует себя сильным, он – защитник. И как любой самец перед самкой он в период ухаживания должен проявиться с лучшей стороны. Строить гнездо или драться с другим претендентом, как в животном мире, ему нет необходимости, поэтому основные ухаживания проявляются в том, что он заботится – помогает донести пакеты, привозит лекарства, если вы заболеваете, провожает до дома.

Мужчина чувствует себя сильным, он – защитник. И как любой самец перед самкой он в период ухаживания должен проявиться с лучшей стороны. Строить гнездо или драться с другим претендентом, как в животном мире, ему нет необходимости, поэтому основные ухаживания проявляются в том, что он заботится – помогает донести пакеты, привозит лекарства, если вы заболеваете, провожает до дома. Ревность. Часто спрашивают, влюблен ли в меня мужчина, если он меня ревнует к каждому встречному? Конечно, чувство может быть патологическим при возникновении на пустом месте. Но если вас действительно добивается другой, и об этом узнает ваш возлюбленный, ссоры не избежать. Причем попасть может обоим – вам, если был дан повод, а ему – обязательно и в любом случае. Это просто объяснить: инстинкт собственничества идет со времен динозавров – самка должна обеспечить продолжение мужского рода, а значит – быть верна. Сейчас основные причины для небольшой ревности – переписки, звонки, встречи.

Как понять и узнать, что мужчина влюбился в тебя, если парень приводит тебя в компанию. Это один из основных признаков, который я называю «полное погружение». Куда погружаться? В его жизнь, семью, вечеринки, интересы, в общение с друзьями. Влюбленный человек хочет делиться всем, что он любит – людьми и моральными ценностями. К тому же есть вторая цель – показать всем прекрасную девушку. Если вы это чувствуете и приняли десяток приглашений, можете не сомневаться в зарождающихся чувствах.

Вы становитесь приоритетом – главнее, чем работа, друзья, футбол по выходным и остальное. Если действительно появляется неотложное дело, вы услышите множество извинений и подробный отчет – почему нужно отлучиться и сожаления. А потом, скорее всего, еще и вопрос – не против ли вы. А «нет времени» и «очень занят» – говорят люди не влюбленные, а прагматичные и незаинтересованные.

Почему мужчины скрывают свои чувства: возможные причины

Как понять и узнать, что парень влюблен в тебя, если он это старается скрыть и зачем это? Дело обычно в страхе или комплексах, реже – в обстоятельствах, мешающих высказать любовь.

Приведу несколько примеров:

Девушка имеет внешность супермодели и популярность английской королевы, а парень – простой офисный сотрудник с небольшим окладом и без блестящих достижений. Он влюбился, но боится обнаружить свои чувства, чтобы не быть отвергнутым и осмеянным. Это естественные переживания, основанные на опыте и наблюдениях.

На работе мужчина ведет тайные переглядки с подчиненной (или начальницей), но играть в открытую осторожничает из-за профессиональной этики.

Пример из школы: совершеннолетний ученик любит девчонку на 2 года младше. Но ребята засмеют, если он будет встречаться с девятиклашкой вместо своих сверстниц.

Это примеры распространенного множества случаев, причинами могут стать:

Страх за последствия.

Разбитое ранее сердце и боязнь снова получить отказ.

Социальный мезальянс.

Наличие семьи.

Возраст.

Как понять и узнать, что мужчина влюблен в женщину, если он это скрывает

Первое, что даст почувствовать возможную влюбленность – интуиция. В любовных делах девушки как кошки – имеют «третий глаз» и могут понять многое по одному сердечному трепету. Но если в шестое чувство вы не верите, доверьтесь собственным глазам и ушам, что они покажут:

Рассеянность, переживания и явное проявление нервов. Особенно это заметно по людям, которые постоянно сдержанные, спокойные и точно знают, что делают. С момента появления симпатии они могут постоянно что-то ронять, забывать. Важно не спутать это с каким-то расстройством. Если мужчина влюблен, он при этом не впадает в депрессивное состояние, а скорее ухмыляется своим ошибкам.

Он ищет прикосновения. Это может быть пожатие руки при приветствии, передача документов/предметов с касанием или просто непроизвольный контакт. Таким образом, он бессознательно ищет максимально допустимой близости.

Повышенная самореализация и улучшение своих качеств. Если это коллега, то во время перемывания косточек вы сможете услышать, что он то ли занялся спортом, то ли начал бегать, но фигура у него стала намного подтянутее. А какие белые зубы. Неужели, отбеливание? А во время обеденного перерыва вы сможете увидеть его с книжкой из разряда тренингов, когда раньше он сидел за компьютерной игрой. Это нормальные изменения – он бессознательно или вполне осознанно становится для вас лучше.

Все невербальные жесты говорят о стремлении открыться – это поворот тела и головы, открытые движения, в том числе руки, колени, даже носки туфель как бы развернуты.

В общем, стоит приглядываться ко всему. Но на основании этих признаков нельзя сразу планировать свадебную церемонию, нужно действовать осторожно, намекая ему о взаимных чувствах – если они есть, конечно.

Мнение психолога Дарьи Милай: как понять, влюблен ли в тебя парень по-настоящему

Нельзя заставить любить. Это не монета, не обязательство, не долг. Это чувство, которое может возникнуть и также быстро погаснуть. Но самое главное – искренность. Ведь если маскировать что-то под любовь, то потом полностью перестаешь ценить ее, а также доверять мужчинам. Поэтому нужно уметь определять – настоящие ли это эмоции или только иллюзия.