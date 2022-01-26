 Пригрели змею: зачем СССР помогал Германии перед Великой Отечественной                                                                                                                                                      

Часто утверждается, что пакт о ненападении с Германией в 1939 году помог СССР лучше подготовиться к отражению гитлеровской агрессии в 1941 году. Однако несомненно, что и Третий рейх извлёк пользу из этого пакта, иначе бы он не стал его заключать. И ещё вопрос, кто с наибольшей выгодой использовал эти 22 месяца отсрочки между августом 1939-го и июнем 1941-го – СССР или Германия.



Выход для Германии из тупика

Германия была страной, зависевшей от поставок стратегического сырья и продовольствия. В Первую мировую войну морская блокада, объявленная ей Англией, привела Германию к голоду, экономическому краху и, в конечном итоге, к поражению. Особенно нуждалась Германия в поставках нефти и цветных металлов. Частично она могла покрыть дефицит за счёт сухопутного импорта из стран Юго-Восточной Европы и Турции. Однако Англия и Франция могли оказать на эти страны давление и заставить их прекратить поставки сырья.

Поэтому заключение в августе-сентябре 1939 года соглашения о ненападении и установление тесных партнёрских отношений с СССР стало для Третьего рейха спасительным выходом из стратегического тупика, сулившего быстрое поражение во Второй мировой войне. Пока Германия находилась в дружеских отношениях с Советским Союзом, никакая экономическая блокада и изоляция были ей не страшны.

СССР не только снабжал немцев своим сырьём и продуктами сельского и лесного хозяйства – нефтью, рудами чёрных и цветных металлов, неметаллическими полезными ископаемыми, зерном, лесом и т.д. – но и закупал для Германии колониальные товары, например, джут и натуральный каучук.



Размах сотрудничества

Германия была одним из важнейших торговых партнёров СССР с 1922 по 1933 год, но после прихода к власти Гитлера связи между двумя странами замерли. Потепление в советско-германских отношениях наметилось весной 1939 года. 21 августа 1939 года, за два дня до заключения пакта о ненападении, в Москве было подписано советско-германское соглашение о кредитах и взаимных закупках. В дальнейшем было заключено два Хозяйственных соглашения (на 1940 и на 1941 гг.), соглашение о железнодорожных перевозках и ряд других документов экономического сотрудничества.

В августе 1940 года, открывая в Кёнигсберге Германскую Восточную ярмарку, гауляйтер Восточной Пруссии Роберт Кох указал на «почти неограниченные возможности» для германской экономики, открывшиеся благодаря Хозяйственному соглашению. Отвечая на приветствие регионального нацистского лидера, советский полпред Алексей Шкварцев скромно отметил, что сотрудничество СССР и Германии зиждется не на временных конъюнктурных, а на долгосрочных интересах двух стран.

Как утверждается в книге Александра Некрича «1941, 22 июня», за 17 месяцев перед началом Великой Отечественной войны Третий рейх получил из СССР 1 млн. 463 тыс. тонн зерна, 101 тысячу тонн хлопка, более 1 млн. тонн леса, 11 тысяч тонн льна, 865 тысяч тонн нефти, 140 тысяч тонн марганцевой руды, 26 тысяч тонн хромовой руды, 14 тысяч тонн меди, 3 тысячи тонн никеля, 2736 килограмма платины, 184 тысячи тонн фосфата, 15 тысяч тонн асбеста.

Товарооборот между СССР и Германией в 1940 году составил 1,4 млрд. марок, что составляло 660 млн. золотых рублей. Это говорит о том, что Германия в тот период была главным внешнеторговым партнёром СССР, на долю которого приходилось больше 57% всего внешнеторгового оборота Советского Союза. Этот обмен не был эквивалентным, так как стоимость советского экспорта в Германию примерно в полтора раза превышала стоимость советского импорта из Германии.



Значение советских поставок

Очевидно, что за сентябрь 1939 – июнь 1941 гг. Третий рейх получил от СССР значительные запасы сырья, в котором нуждался для успешного ведения войны. Экономическая выгода, полученная СССР, не была эквивалентной. Вряд ли можно отрицать, что поставки промышленного оборудования из Германии помогли в развитии военной промышленности СССР перед самой Великой Отечественной войной.

Советские инженеры ознакомились также с некоторыми образцами немецкого вооружения, хотя все они в дальнейшем отрицали, что это знание помогло им в разработке и производстве советских танков и самолётов. То есть, Германия тоже помогала вооружению СССР перед войной с ним. Но оценить конкретную пользу такой помощи довольно трудно.

Советские поставки, несомненно, облегчили вермахту его победы в Западной Европе в 1940 и начале 1941 гг., хотя нельзя сказать наверняка, что они сыграли решающую роль. В дальнейшем они, конечно, помогли вермахту лучше подготовиться к вторжению в СССР. Вряд ли будет преувеличением сказать, что всю летне-осеннюю кампанию 1941 года против Советского Союза вермахт провоевал, главным образом, на запасах, созданных довоенными поставками из СССР.

Когда же они подошли к концу весной 1942 года, Гитлер решил их пополнить, направив свои войска на Кавказ. В связи с такими бесперебойными поставками сырья из Советского Союза, нападение немцев на СССР, предпринятое летом 1941 года по приказу Гитлера выглядит алогичным. Но, видимо, фюрер решил, что наступил момент, когда не опасаясь последствий, можно отнять всё, а не зависеть от воли советского партнёра.



Ярослав Бутаков

Источник : https://russian7.ru/post/prigreli-zmeyu-zachem-sssr-pomogal-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно, в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии. (см.ниже). Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Именно поэтому палач народов Сталин делал все возможное, чтобы усилить Германию для более кровопролитной войны с Англией, Францией и другими европейскими странами, поскольку ему было крайне важно существенно ослабить эти страны для будущей их оккупации! Фактически Сталин помог Гитлеру вместе оккупировать Польшу, которая была буфером между двумя странами, а затем благодаря советским поставкам топлива позволил уничтожить французскую армию, отвлекавшую вермахт на западе.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер опередил его и первым напал на СССР !

Таким образом, Гитлер обвел Сталина вокруг пальца, как лоха, причем, развел не только пактом о ненападении, но глубоко внушенной мыслью, что главный враг Германии – Англия и что им необходимо объединиться для ее разгрома.Собственно, опираясь на вышеприведенные факты, немецкий историк Иоахим Хоффман однозначно утверждал, что Гитлер был осведомлен о том, что Сталин намеревался первым начать войну с Германией и поэтому опередил его.

Кстати, довольно любопытны предъявленные Германией причины начала войны против СССР . Нацистское руководство в первую очередь обвиняло СССР за подрывную деятельность Коминтерна в попытке смены существующего строя в Германии и оккупированных ею странах. Берлин обвинил также Москву в двойной внешней политике, когда маскируя свои истинные намерения заявлениями о дружбе с Германией, СССР активно участвовал в секретных комбинациях Великобритании, направленных против Германии. Вопреки договорам 1939 года с Германией, не предусматривавшим прямую аннексию стран в сфере своего влияния и запрещавших насаждение там коммунизма и национал-социализма, СССР присоединил к себе территории бывшей Польши, страны Балтии, отторг у Румынии Бессарабию и Северную Буковину.

Немаловажно также, что Гитлер рассматривал поход на СССР как «борьбу с безбожным большевизмом», и намеревался открывать в оккупированных областях церкви , ранее закрытые большевистскими нехристями! Именно поэтому многие историки считают, что Гитлер специально приурочил начало войны ко дню, когда Русская православная церковь праздновала «День всех святых, в земле Российской просиявших».Однако основной причиной нападения на СССР руководство Третьего рейха однозначно объясняло готовившимся не позднее августа 1941 года наступлением советских войск на Германию (операция «Гроза»)

Как не парадоксально, но некоторые причины начала войны немцев против СССР ,действительно, были следствием амбициозной и гегемонистской политики сталинского кровавого режима! Разве не изувер Сталин, придерживаясь тактики победы мировой революции, вел активную подрывную деятельность в Германии и других европейских странах, направленную на свержение существующего строя, используя Коминтерн ? Этот факт лишний раз подтверждается послевоенной фактически оккупацией , а не просто освобождением Советским Союзом многих европейских стран!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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