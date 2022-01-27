Надежда Горячева: что НКВД сделал с русской любовницей Геринга

Как утверждает автор книги «Амурные увлечения вождей» Василий Веденеев, немецкие летчики, обучавшиеся в СССР, нередко женились на русских красавицах и увозили их к себе на родину. Вот и второй человек в Германии, Герман Геринг(признан военным преступником Нюрнбергским трибуналом), влюбился в дочь станционного смотрителя, Надежду Горячеву. Говорят, Горячева долго писала Герингу письма, в которых обращалась к нему «дорогой Гера».

Как Геринг оказался в Липецке?

Как пишет в своей книге «Германия и Англия» С.В. Никонова, согласно Версальскому договору, завершившему Первую мировую войну, Германия лишилась права иметь армию численностью более 100 тысяч человек, а также не могла производить самолеты, танки, подводные лодки и т.п.. Однако германские власти сумели обойти упомянутый договор и в этом им помог Советский Союз. Именно на территории СССР, были созданы совместные курсы танкистов, завод в Чапаевске, изготавливавший запрещенное химическое оружие, секретная летная школа в Липецке. Здесь с начала 1920-х годов Германия и принялась наращивать свой вооруженный потенциал.

По словам авторов издания «Двойной заговор: тайны сталинских репрессий» Елены Прудниковой и Александра Колпакиди, Высшая школа красных военных летчиков была образована в Липецке в 1923 году. Через несколько месяцев школа была закрыта якобы по причине «недостаточной материально-технической базы». Однако на самом деле школу закрыли из-за того, что в Липецке разместился 4-й отдельный учебный отряд, предназначенный для выполнения «особых заданий по подготовке летных советских и иностранных кадров». Под иностранными кадрами понимались не коминтерновцы, как можно было бы подумать, а немцы.



Роман в жизни и письмах

Именно в Липецкой школе, как утверждает Юрий Модин, автор книги «Судьбы разведчиков», и проходил подготовку будущий рейхсминистр авиации и второй человек в нацистской Германии после Гитлера, Герман Геринг. Там же судьба и свела Геринга, который в числе других немецких летчиков посещал местные танцы, с дочерью станционного смотрителя, Надеждой Горячевой. Михаил Кустов в издании «Реальная история штрафбатов и другие мифы о самых страшных моментах Великой Отечественной войны» пишет о том, что влюбленные общались с помощью русско-немецкого разговорника. Впоследствии для того, чтобы лучше понимать своего «Геру» Горячева даже начала изучать немецкий язык.

Однако роман оказался недолгим. В 1926 году Герман Геринг отбыл на родину, а Надежда Горячева осталась в Липецке. Правда, Геринг обещал вернуться и забрать Надежду с собой. Между ними завязалась переписка, которая, если верить Василию Веденееву, автору книги «Амурные увлечения вождей», несмотря на брак Геринга, продолжалась до конца июня 1941 года. Горячева писала Герингу о том, что готова «пронести свою любовь к нему через всю жизнь», интересовалась состоянием здоровья возлюбленного, который сообщил ей о том, что упал с лошади и травмировал ногу. Впрочем, по словам Николая Непомнящего, автора издания «100 великих тайн Второй мировой войны», часть писем до Надежды не доходила, оседая в архивах НКВД.



Правда или вымысел?

Так что о связи Надежды Горячевой с Германом Герингом соответствующим органам было известно. Поэтому неудивительно, что сразу после начала Великой Отечественной войны Горячева исчезла из города и вернулась назад только в 1946 году. Максим Кустов пишет о том, что все эти годы женщина провела в лагере. Спустя 2 года она скончалась. Интересно, что родственники покойной даже через много лет после войны отказывались общаться с журналистами. Однако земляки Горячевой охотно вспоминали ее красоту, а также отмечали тот факт, что после знакомства с Герингом она стала очень неприступной и напрочь забыла о местных мужчинах. А соседка Анна Ваганова рассказывала, что видела у Горячевой скатерти с изображением свастики.

Впрочем, некоторые уверены в том, что эта любовная история – от начала и до конца легенда. Так, Лев Лопуховский и Борис Кавалерчик, авторы издания «Июнь 1941. Запрограммированное поражение», утверждают, что Герман Геринг не только не учился в Липецкой летной школе, но и никогда не бывал в Липецке. С Лопуховским и Кавалерчиком согласен и Владимир Мединский, автор книги «Война. Мифы СССР. 1939-1945». По словам Мединского, Герингу тогда было не до учебы и уж тем более не до любовных развлечений. Дело в том, что во время лечения от случайного ранения Геринг пристрастился к морфию, и в те годы, когда работала Липецкая летная школа, он как раз пытался избавиться от наркотической зависимости.



Юлия Попова

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