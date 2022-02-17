Тайна гибели Сергея Есенина

Смерть Сергея Есенина до сих пор является одной из самых загадочных трагедий начала ХХ века. Тогда, холодной ночью 28 декабря 1925 года, поэта нашли мертвым в ленинградской гостинице «Англетер». Когда поэт Василий Наседкин привез гроб в Москву, он пришел домой и сказал: «Сергея убили!» Что же на самом деле произошло в «Англетере» в ночь с 27 на 28 декабря 1925 года?

Номер был разгромлен. Есенин висел на вертикальных трубах парового отопления. На его теле зафиксировано множество повреждений. Но следствие настаивало на самоубийстве. По официальной версии так и считалось: Сергей Есенин покончил с собой, но выяснилось, что эта версия не выдерживает столкновения с фактами.

Теперь, через девяносто лет, множество исследователей (например, петербургский писатель Николай Астафьев в книге «Трагедия в «Англетере»: действующие лица и исполнители») утверждают: Есенина убили, а многие документы, приобщенные к делу, сфальсифицированы.

Например, записки якобы Есенина к Эрлиху, которые должны были доказать, что поэт приехал в «Англетер» добровольно (по утверждению сторонников версии убийства), были написаны не его рукой.

Сергей Есенин — в нижним левом углу, Эрлих — в верхнем правом



Одна записка, якобы написанная Есениным, звучит так: «Вова, захвати вещи ко мне в гостиницу. С. Есенин». Вторая записка: «Вова, я поехал в ресторан Михайлова, что ли, или Федорова? Жду тебя там. Сергей». Николай Астафьев считает, что это явная подделка, что это не рука Есенина. Зачем же понадобилось фальсифицировать документы дела, если это банальное самоубийство?

Малоизвестная записка, приписываемая С.А. Есенину, упоминаемая в протоколе опроса В. Эрлиха (лицевая сторона) РО ИРЛИ, Фонд 697, оп. 1, ед.хр. 32

Возможно затем, что Есенина доставили в пустой номер гостиницы насильно, но это надо было скрыть. Петербургский писатель Виктор Кузнецов, изучая документы гостиницы «Англетер», обнаружил, что Есенин в ней вообще не жил! Фамилии поэта нет в списке жильцов этой гостиницы в тот период, когда в ней будто бы обнаружили его труп, висящий на трубе парового отопления.

Мемуарная записка Есенина, упомянутая в воспоминаниях В. Эрлиха (лицевая сторона), РО ИРЛИ, Фонд 817, оп. 1, ед.хр. 30

Никто из персонала гостиницы и проживавших там гостей Есенина в эти дни не видел. А все «свидетели», которые потом давали показания об общении с поэтом в его номере «Англетера», в том числе и Эрлих, были тайными агентами ГПУ. В XXI веке родственники поэта, исследователи и просто граждане не раз обращались в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о возобновлении уголовного дела о предполагаемом убийстве Сергея Есенина. Полученные ответы, как под копирку: «Подтверждена причина смерти поэта в результате сдавления органов шеи петлей при повешении». Вот и думайте, как хотите: то ли кто-то это нарочно сделал, то ли действительно он это сделал сам.

Между тем, есть десятки косвенных доказательств, по которым можно работать. Первый вопрос: когда, кем и при каких обстоятельствах все документы следствия были повреждены? Причем идентичным образом: у них вырван фрагмент в нижней части листа. Второй вопрос: доверенность, которая приложена к делу – это доверенность, написанная рукой Эрлиха. И на ней значится совершенно чудовищная подпись Сергея Александровича Есенина. В то время, когда в вещах Есенина обнаружили написанную его рукой доверенность, но порванную.

Доверенность, написанная В.И. Эрлихом, с неадекватной подписью С.А. Есенина

Третий вопрос: почему к документам следствия не была приложена так называемая предсмертная записка – стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…»? Если ей придается такой статус, значит, она должна быть в официальном деле. Четвертый вопрос связан с участковым надзирателем, а именно, его подписями на документах: почему-то они разнятся. В акте от 28 декабря у Горбова одна подпись, в протоколах опроса свидетелей она совершенно иная.

Еще одна череда косвенных доказательств связана с самими посмертными фотографиями. Во-первых, мы не имеем фотографии трупа в петле. Во-вторых, мы не имеем ни одной посмертной фотографии, где Сергей Александрович был бы изображен в полный рост.

Художник Василий Сварог, который рисовал мертвого Есенина еще без грима, сказал в 1927 году:

«Сначала была «удавка» – правой рукой Есенин пытался ослабить ее, так рука и закоченела в судороге. Голова была на подлокотнике дивана, когда Есенина ударили выше переносицы рукояткой нагана. Потом его закатали в ковер и хотели спустить с балкона, за углом ждала машина. Легче было похитить. Но балконная дверь не открывалась достаточно широко, оставили труп у балкона, на холоде. Пили, курили, вся эта грязь осталась… Вешали второпях, уже глубокой ночью, и это было непросто на вертикальном стояке. Когда разбежались, остался Эрлих, чтобы что-то проверить и подготовить для версии о самоубийстве…».

Однако этим свидетельствам доверяют не все. Филолог Олег Лекманов, профессор ВШЭ, автор биографии Сергея Есенина, считает, что поэт повесился сам. «Есть стихотворение Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья…», которое он перед тем, как покончить с собой, а он, безусловно, стопроцентно покончил с собой, записал кровью на листочке и передал Вольфу Эрлиху. Пускай те, кто отстаивают эту так называемую «версию» убийства, сначала нам докажут каким образом убийцы смогли его заставить это стихотворении выдумать, сочинить, потом его написать на листочке кровью». Стихотворение, которое сейчас трактуется многими как вещдок, не было привлечено в качестве такового. Вероятно потому, что там нет датировки.

Стихотворение «До свиданья…» (подлинник) (РО ИРЛИ, Фонд 817, оп. 1, ед.хр. 14)

Это стихотворение трудно назвать предсмертным, так как оно было передано Эрлиху за день до гибели. И вполне возможно, что эти строки вообще написаны задолго до «Англетера» и посвящены близкому другу Алексею Ганину, который был расстрелян на Лубянке в марте 1925 года по обвинению в принадлежности «Ордену русских фашистов». Не проводилось никакой экспертизы касательно подлинности того самого листка, который был передан Вольфу Эрлиху. Это первое.

Второе – неестественно согнутая рука. Живой поэт мог держаться за трубу, но после смерти мышцы ослабевают, и руки у самоубийцы должны опуститься вдоль туловища, чего не произошло. Третье – шрамы от губы к подбородку. Они образуются, если преступник душит жертву сзади.

Сергей Есенин с сестрой

Сомневались в самоубийстве Сергея Есенина и его современники: Анна Ахматова, Павел Лукницкий, Осип Мандельштам. Сомневались, потому что знали и дерзкого Есенина, и еще лучше – то время, в которое жили. Четвертое – пробитый лоб, то есть вмятину официальная версия объясняет ожогом, который получил Есенин уже после повешения от горячей трубы отопления, на которой он висел, а не от прижизненного удара. Но воронежский режиссер Евгений Парщиков, автор фильма «Есенин. 1925 – 2010», уверен, что это не так. Он привлек родственников поэта и независимых экспертов, которые выяснили, что фотография номера, сделанная после трагедии, фальшивка. Ее развернули, чтобы как-то объяснить неудобные следствию факты.

Номер Есенина в гостинице «Англетер» после трагедии

Данный снимок показали эксперту по судебной фотографии, и он сказал, что снимок является зеркальным перевертышем реального положения в номере, то есть трубы находятся не в правом углу, а в левом. Но это не просто трубы и не просто углы – направление раны на лбу Сергея Александровича таково, что оно могло быть получено только в правом углу. То есть мы получаем полную несостоятельность официальной версии. «Я знал поэтессу Иду Наппельбаум… Так вот. Ее брат Лев помогал отцу – фотографу во время съемок. Он рассказал сестре, как помогал милиционеру, стоявшему на стремянке, снимать тело поэта с трубы отопления.

Он был свидетелем того факта, что Есенин висел не в петле, как это бывает у самоубийц, а веревка была несколько раз намотана вокруг шеи. Потому-то его тело и пришлось снять до прихода писателей – повешен он был уж очень неправдоподобно» (Николай Браун, поэт, переводчик, бывший политзаключенный, общественный деятель). В качестве возможных идеологов устранения поэта фигурировали и Блюмкин, и Троцкий, и Агранов, которого называли палачом русской интеллигенции.

Сергей Есенин с матерью

В самоубийстве Есенина сомневалось и духовенство, настолько, что священники сочли возможным отпевать поэта на похоронах, что для самоубийц недопустимо. Церковные панихиды на могиле поэта служат и сейчас. Священник Андрей Дударев приезжает каждый год. «Кто может сказать, что он покончил жизнь самоубийством? Шрам от веревки, на которой якобы повесился Есенин. Если человек вешается, то полоса эта от подбородка тянется к затылку, непременно снизу вверх, а здесь она перпендикулярна относительно позвоночника. Это удавка, стянутая на шее поэта и задавившая не только человека великого, но и русскую культуру». В воскресенье 27 декабря, по свидетельству Эрлиха, они с Есениным расстались. Эрлих ушел из гостиницы домой, но дойдя до Невского проспекта, он вспомнил, что забыл в номере портфель. Эрлих возвратился в гостиницу. Есенин был один. Он сидел за письменным столом и просматривал рукопись. Был спокоен. Утром его нашли повешенным.

Сергей Есенин за работой

Что именно произошло в те несколько ночных декабрьских часов, доподлинно неизвестно до сих пор.

Виктор Колмогоров



Источник : https://park72.ru/literature/121683/

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