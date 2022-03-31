Пьяные птицы перепугали тюменцев

С наступлением весны в Тюменской области все чаще стали появляться «пьяные свиристели». Фотографиями лежащих на земле птиц делятся пользователи в социальных сетях.

В любой части города можно наблюдать такую картину: на асфальте или на детских площадках лежат птички. Это свиристель, и она наелась забродивших ягод.Просьба к горожанам, не убивайте и не кидайте их в мусорку, не наступайте на братьев наших меньших, а просто переложите их на газон или куда-нибудь, где они смогут очнуться и улететь.



Они в такие моменты живы, и продолжат жить благодаря вам.