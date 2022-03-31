Пьяные птицы перепугали тюменцев

С наступлением весны в Тюменской области все чаще стали появляться «пьяные свиристели». Фотографиями лежащих на земле птиц делятся пользователи в социальных сетях.
Они в такие моменты живы, и продолжат жить благодаря вам.
Но есть пользователи, которые отнеслись к новости о появлении «пьяных свиристелей» с юмором. «Кто подскажет, где эти ягоды находятся? Где их собрать можно?» — спрашивает Иван Лаптев. «Я каждые выходные свиристель», — пишет Иван Федоров.
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