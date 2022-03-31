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Пьяные птицы перепугали тюменцев

Пьяные птицы перепугали тюменцев

С наступлением весны в Тюменской области все чаще стали появляться «пьяные свиристели». Фотографиями лежащих на земле птиц делятся пользователи в социальных сетях.

В любой части города можно наблюдать такую картину: на асфальте или на детских площадках лежат птички. Это свиристель, и она наелась забродивших ягод.Просьба к горожанам, не убивайте и не кидайте их в мусорку, не наступайте на братьев наших меньших, а просто переложите их на газон или куда-нибудь, где они смогут очнуться и улететь.

Они в такие моменты живы, и продолжат жить благодаря вам.

Пьяные птицы перепугали тюменцев

Но есть пользователи, которые отнеслись к новости о появлении «пьяных свиристелей» с юмором. «Кто подскажет, где эти ягоды находятся? Где их собрать можно?» — спрашивает Иван Лаптев. «Я каждые выходные свиристель», — пишет Иван Федоров.

Орнитологи государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева объясняют такое явление тем, что в период неустойчивой погоды ягоды рябины начинают бродить от перепада температур. В результате в ягодах начинает вырабатываться этиловый спирт, из-за которого и пьянеют птицы.
По словам орнитологов, опьяневшую птицу необходимо переложить с дороги в траву, а еще лучше в коробку для сохранности. Когда она протрезвеет, то выпустить ее на свободу.

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