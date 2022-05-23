6 признаков того, что вы не созданы для отношений

Разбираемся, какие неочевидные маркеры указывают на то, что вы не нуждаетесь в создании романтического союза.

Общественные стереотипы все еще подталкивают нас стремиться к созданию крепкой пары, даже если на самом деле мы в этом совсем не заинтересованы. При этом современный мир предлагает нам огромное количество возможных сценариев развития, многие из которых не предполагают серьезных отношений, но наполнены другими, не менее значимыми процессами. Как понять, что вы не созданы для отношений? Ответ на этот вопрос поможет найти психолог Ольга Романив.

Вам просто комфортно в одиночестве

Стоит ли задаваться лишними вопросами, если вы чувствуете себя комфортно? Иногда нам просто хорошо в одиночестве. Если вы знаете себя и понимаете, что сейчас не готовы или в принципе не хотите быть в отношениях, то зачем тогда в них состоять? Да, возможно, человек вам очень нравится, но если вы не чувствуете, что отношения возможны в данный момент, то вы не обязаны вступать в них. Вы не одиноки, если предпочитаете быть одной. Сегодня рекордное количество людей разделяет с вами это предпочтение. Уважайте свои желания, какими бы отличными от общепринятых они не казались.

Вы стремитесь полностью сосредоточиться на других аспектах жизни

Если у вас нет времени на отношения, то в чем смысл?

У вас есть страх обязательств…

Карьера или учеба занимает все ваши мысли и свободное время — какова бы ни была причина, вы можете не чувствовать потребности или у вас может не хватать энергии на то, чтобы сосредоточиться на отношениях. Иногда мы игнорируем эти потребности и все равно завязываем роман. Но если другие аспекты жизни постоянно имеют приоритет над вашим любимым человеком, отношения не продлятся долго.

Этот страх существует в каждом из нас. Однако лишь некоторые из нас говорят об этом открыто. Проблемы, связанные с обязательствами, труднопреодолимы и они могут разрушить как сами отношения, так и психологическое здоровье одной из сторон. Абсолютно нормально быть для себя приоритетом номер один. Если вы хотите иметь свободу делать то, что вам нужно, то именно так и должно быть. В отношениях мы часто теряем часть себя, и наши приоритеты неизбежно меняются. Это не обязательно плохо, но может быть, вы еще не готовы к такому шагу.

…Или травма от прошлых отношений

Нередко у людей остаются эмоциональные раны от прошлых отношений. Жестокое обращение (в любой форме), неверность или токсичность могут вызвать психологические преграды, на избавление от которых могут уйти годы. В большинстве случаев, если человек не нашел время для работы над собой и исцеления, это может привести к тому, что он будет продолжать совершать те же ошибки или вступать в токсичные отношения.

Вам не близка моногамия

Когда вы преданы кому-то, не стоит флиртовать с другими. Если вы постоянно ищете кого-то нового и изменяете своему партнеру, отношения теряют смысл (если, конечно, вы не договорились об открытых отношениях). Лучше быть одиноким и иметь возможность общаться с кем угодно в любом ключе, чем изменять и потом чувствовать себя виноватым. Пока вы честно говорите себе и другим о том, чего хотите, никто не сможет вас упрекнуть. Хотите ли вы быть в серьезных отношениях с обязательствами или ограничиваться мимолетными свиданиями, открытыми отношениями и прочими формами любовных связей, зависит только от вас.

Вы хотите работать над собой

Иногда людям просто необходимо поработать над собой, прежде чем начинать новую главу своей жизни. Какова бы ни была причина, если человек признает, что он недостаточно здоров или зрел для серьезных отношений, это весьма похвально. Это трудно признать с самого начала, но такая сила — первый шаг к тому, чтобы стать лучшей версией себя, а затем уже попытаться найти стабильность и счастье с другим человеком.

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А вы знали об этом?

Настоящая фамилия актера Александра Панкратова-Чёрного — казацкая: Гузеев. Вторая же часть актёрской фамилии появилась уже в студенческие годы Александра. Это случилось, когда артисту стали предлагать первые роли в кино. Приставка «Чёрный» понадобилась, чтобы отличаться от другого Александра Панкратова — ровесника и однокурсника Саши по актёрскому вузу. Тезка и однофамилец артиста на тот момент начинал очень уверенно и был более известен в киношных кругах — успел подготовить несколько сценариев и даже начинал работу над своим первым фильмом.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43414708157/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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