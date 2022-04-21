10 впечатляющих примеров человеческой выносливости

Разнообразные события и фестивали, во время которых люди соревнуются в своих возможностях и демонстрируют невероятную стойкость, являются ярким примером того того, на что способны люди, которые работают с полной самоотдачей.

В нашем обзоре пойдёт рассказ о людях, которые вывели свои физические возможности на качественно новый, порой доходящий до нелепых крайностей, уровень.

1. 73 дня под водой

Единственный подводный отель в мире.

США

Гостиница под водой у берегов Ки - Ларго, штат Флорида считается единственным подводным отелем в мире. Оказывается, с этим заведением связан любопытный рекорд.

В конце 2014 года биологи Брюс Кантрелл и Джессика Файн пробыли в трехкомнатном номере подводной гостиницы 10 недель, побив 22-летний рекорд, установленный астронавтом НАСА Ричардом Пресли в этом же месте. Они считали, что это будет хорошим способом узнать больше о морской жизни, а заодно и поставить новый рекорд.

2. 438 дней в космосе

Валерий Поляков.

СССР

Когда американский астронавт Скотт Келли вернулся на Землю после пребывания в течение 340 дней на борту Международной космической станции в начале 2016 года, то он установил рекорд США по длительности пребывания в космосе. Это событие было широко растиражировано и на его фоне остался незамеченным настоящий рекорд.

В 1994-1995 годах российский космонавт Валерий Поляков провел невообразимые 438 дней без перерыва на борту космической орбитальной станции "Мир". Невероятно, но физическая и умственная оценка Полякова после окончания миссии были признаны отличными.

3. 264 часа без сна

Рэнди Гарднер.

США

Еще в 1965 году ученик средней школы по имени Рэнди Гарднер под руководством исследователей Стэнфордского университета установил рекорд, который не был побит и по сей день: он не спал (без использования стимуляторов) чуть более 11 дней подряд.

Несмотря на медицинское наблюдение, физические и психические последствия для Рэнди были довольно серьезными: парень столкнулся с проблемами речи и координации движений через три дня, а также с галлюцинациями и паранойей через пять дней.

На 11-й день его состояние было описано следующим образом: "ничего не выражающее лицо, речь невнятная и без интонаций, нужно неоднократно спрашивать о чем-то, чтобы пациент ответил". Он не мог сконцентрироваться ни на чем, а умственные способности существенно уменьшились.

4. 86 часов постоянного бега

Ким Аллан.

Новой Зеландии

В 2012 году Ким Аллан из Новой Зеландии предприняла серьезную попытку побить рекорд непрерывного бега (486 километров), установленный американкой Пэм Рид. Ей это не удалось, несмотря на бег в течение 85 часов, поскольку новозеландка столкнулась с жуткими галлюцинациями и потеряла все ногти на ногах.

В следующем году Ким все же сумела побить рекорд со второй попытки, пробежав 499 километров чуть более, чем за 86 часов.

5. 22 минуты под водой без воздуха

Человек-амфибия.

Дания

Доктор медицины и магистр биологии, который овладел искусством йоги, Стиг Северинсен посвятил большую часть своей жизни дайвингу. В 2012 году он поставил невероятный рекорд, который вряд ли будет побит: он оставался под водой без посторонней помощи в течение... 22 минут. Что интересно, это не единственный его рекорд.

В 2010 году он в костюме дайвера и обычной маске проплыл 72 метра под льдом Северного моря, от одной проруби до другой, побив предыдущий рекорд более чем в четыре раза.

6. 48 часов в виртуальной реальности

Два полных дня в виртуальном мире.

Германия

В начале января 2016 года, Торстен Видеман, художественный руководитель крупного немецкого игрового фестиваля, одел VR-шлем HTC Vive и провел в виртуальном мире два полных дня.

Видеман провел виртуальное время довольно насыщенно: играл в теннис с самим собой, прогуливался по странных пейзажам виртуальных планет Вогль, спускался с огромных трамплинов, занимался стрельбой. Спал он в течение двух с половиной часов каждое утро, не выходя из вирта, - в пещере на одной из планет Вогль.

7. 41 минута, не моргая

Благотворительные гляделки.

Австралия

В Северной территории Австралии в 2011 году был проведен необычный конкурс, чтобы собрать деньги для местного мальчика, который нуждался в новой инвалидной коляске. Целью конкурса было продержаться как можно дольше, ни разу не моргнув.

В конце осталось два человека — Фергал Флеминг и Стивен Стагг, которые оба побили предыдущий рекорд Гиннесса на 17 минут. На 41 минуте 59 секунде Стагг наконец моргнул, а Флеминг победил.

8. 11 часов игры в теннис на Уимблдоне

Джон Изнер и Николя Маю.

Англия

На Уимблдонском турнире в 2010 году Джон Изнер победил Николя Маю во время упорнейшего матча. Партия длилась 11 часов 5 минут и проводилась в течение 3 дней, два раза прерываясь из-за наступления темноты. В итоге все закончилось победой Изнера.

9. 76 часов непрерывного полета

Solar Impulse 2.

Европейский союз

Самолет Solar Impulse 2 представляет собой настоящее технологическое чудо. Поскольку он полностью работает на солнечных батареях, самолет способен практически беспрерывно находиться в воздухе. Кроме погодных условий, единственное, что заставляет самолет совершать посадки, это выносливость пилотов. В 2016 году пилот Solar Impulse 2 Андре Боршберг пробыл в воздухе 76 часов, совершив перелет из Японии на Гавайи.

10. 15 дней (или более 70 лет) без еды и воды

Йог и отшельник Прахлад Джани.

Индия

Прахлад Джани - пожилой индийский йог и отшельник, который не нуждается в еде и воде с 8 лет (как утверждает сам). В 2010 году 82-летний Джани был помещен под пристальное наблюдение в больницу Стерлинг в Ахмадабаде, Индия. Находясь там, он не употреблял ни еды, ни воды, а также не мочился и не испражнялся в течение полных 15 суток.

При этом все его жизненные функции были признаны совершенно нормальными. Доктора были в полном недоумении, ведь считалось, что если не пить воду в течение 7-8 дней, то неизбежно наступит смерть. В ходе обследования оказалось, что мочевой пузырь Прахлада регулярно наполнялся мочой, но затем жидкость всасывалась стенками пузыря

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