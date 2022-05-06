"Предпочитала женщин": императорская дочь и её любовные похождения

По случаю своего 25-летия императрица Австрии Мария Терезия устроила торжество. Все представители других королевских домов и самые сливки общества съехались на День Рождения государыни. Внезапно — начались схватки. Императрица носила под сердцем пятого ребёнка.

Все придворные переместились из торжественного зала в апартаменты императрицы. Вот повезло! Можно было увидеть рождение наследника. Детский крик раздался по залам венского дворца.

"Ваше Величество, у вас...девочка" — сказала служанка. Мария Терезия расстроилась. Она ожидала запасного наследника после её сына Иосифа. Однако, именно это дитя будет самым любимым у императорской четы.

Девочку назвали Мария Кристина. В семье называли просто — Мими. Императрица не стеснялась выделять свою дочь среди других детей. Рождение Марии Кристины в свой День Рождения Мария Терезия сочла добрым знаком.

Автопортрет эрцгерцогини, 1765 год

Всего у австрийской правительницы было 16 детей, трое из которых скончались в детстве. Как оказалось, даже будущая королева Франции Мария Антуанетта не была любимой дочерью Марии Терезии.

Мария Терезия редко делала выговоры Марии Кристине, редко ругала и больше уделяла ей внимания, в отличие от остальных детей.

В 5-летнем возрасте юная эрцгерцогиня была остроумна и красива. Мать хотела для неё самого лучшего брака. Братья и сёстры Марию Кристину не любили. Вскоре она стала их избегать за насмешки.

Пока императорская чета подыскивала достойного жениха для своей любимой дочери, Мария Кристина нежно смотрела на жену своего брата — Изабеллу Пармскую. Мимолетная влюбленность или крепкая дружба — их переписка намекает больше на первый вариант. Мария Кристина писала своей невестке провокационные письма. В честь неё Изабелла Пармская назвала свою дочь, но, к несчастью, скончалась во время родов.

Мария Кристина в 17 лет познакомилась с Людвигом, вторым сыном герцога Вюртемберга. Окольными путями эрцгерцогиня узнала, что думает её мама об этом союзе. "Исключено" — отрезала Мария Терезия. Мало того, что Людвиг был не ровней императорской дочке, так ещё и со скверным характером. Был бы приятнее — можно было бы подумать.

Эрцгерцогиня Мария Кристина Габсбург-Лотрингенская (около 1766 г.)

Пока отец Марии Кристины готовил для неё подходящего кандидата, императрица втайне от мужа прощупывала почву для союза дочери с принцем Альбертом Саксонским. Мария Кристина познакомилась с Альбертом на концерте во время бракосочетания эрцгерцога Иосифа и Изабеллы Пармской.

Альберт с первого взгляда влюбился в 18-летнюю Марию Кристину. Прошло три года. Изабелла скончалась после неудачных родов и сопутствующей оспы. Альберт Саксонский приехал в Вену выразить соболезнования. Он с обожанием смотрел на Марию Кристину, но не просить же её руки в траур!

Прошел год. Альберт слабо верил, что его статус и финансы позволят стать зятем императрицы. Любовь с эрцгерцогиней была взаимной, но все эти придворные условности мешали заключить брак по любви.

Мария Терезия советовала дочери проявить немного терпения. Императрица не хотела, чтобы её муж догадался о брачных планах. Но вскоре отец Марии Кристины скончался. Двор был в трауре. Однако, у эрцгерцогини отныне не было препятствия для брака с любимым человеком. Императрица была на её стороне.

Эрцгерцогиня Мария Кристина Австрийская, герцогиня Тешен

Именно Марии Кристине из всех детей императрицы были позволено выйти замуж по любви. Мария Терезия позаботилась о благополучии молодоженов. Императрица возвысила Альберта Саксонского, назначив фельдмаршалом и губернатором Венгрии. В дополнении были выделены деньги для реставрации будущего дворца Марии Кристины и Альберта. В качестве своего приданного Мария Кристина получила герцогство (княжество) Тешен.

Мария Кристина была счастлива. Она выходила замуж в белом платье из муслина, усыпанным жемчугом. Императрица давала всем дочерям наставление: слушаться мужа, хотя бы для образа.

Брак был счастливым, однако — бездетным. Первые роды Марии Кристины прошли неудачно, ребенок скончался. Спустя 30 лет Мария Кристина уговорила своего брата, императора Леопольда II, отдать ей на усыновление его сына. Леопольд согласился. Мария Кристина официально усыновила своего племянника Карла.

Мария Кристина

Мария Кристина много путешествовала, и была со своим супругом на равных. Они собирали коллекцию живописи и вместе рисовали. Однако во Франции Марию Кристину и Альберта принимать не хотели. Мария Антуанетта считала, что сестра ей завидовала.

Все мы знаем как закончилась судьба Марии Антуанетты. А вот жизнь Марии Кристины вполне удалась. Она была красива, образована, а её слово имело политический вес. Вскоре Мария Кристина и её супруг были назначены в качестве губернаторов сперва в австрийских Нидерландах, позже — в Брюсселе.

Мария Кристина скончалась в 56 лет из-за болезней желудка. Альберт Саксонский построил роскошную гробницу в честь своей жены, с надписью: "лучшая жена Альберта".

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