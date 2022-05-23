Любопытные снимки и факты о жизни в Японии                                                                                                                                                          

С чем обычно у людей ассоциируется Япония? С суши, самураями, аниме, цветущей сакурой и, конечно же, их высокими технологиями. И неспроста, ведь там действительно множество различных технологических новшеств, наличие которых сложно представить в наших краях. Но для японцев такая техника — это самые обыкновенные и повседневные вещи.
1.
В Японии есть гостиница, в которой людей заселяют роботы-динозавры, работающие на ресшепшене.
2.
Этот аппарат в магазине автоматически рассчитает сумму ваших покупок, как только вы разместите корзину с товарами в специальной зоне.
3.
Такси в Японии оснащены системой мониторинга качества воздуха.
4.
А на поле для игры в гольф можно встретить вот такого робота-газонокосилку.
5.
У входа в уборные есть информационное табло, отображающие информацию о свободных и занятых кабинках.
6.
Мини-маркет в Японии — это один большой вендинговый аппарат.
7.
В этом токийском суши-баре к каждому столику проведен кран с горячей водой, чтобы посетители могли заварить зеленый чай.
8.
Так выглядит автобус, специализирующийся на ночных пассажирских перевозках.
9.
В токийских отелях можно встретить собак-роботов. Примечательно, что у каждого такого питомца свой индивидуальный характер.
10.
На некоторых заправках в Токио шланги свисают сверху.
11.
А в таких распространенных по всей стране аппаратах продается рыбный бульон (главный ингредиент большинства местных блюд).
12.
Небоскреб в японской Нагое оснащен двухэтажными пассажирскими лифтами.
13.
У входа в обычный магазин можно увидеть припаркованный футуристичный автомобиль. Это Toyota LQ.
14.
В некоторых зданиях в Японии возле кнопки вызова лифта есть экранчик, уведомляющий о дожде, чтобы в случае чего вы прихватили зонт.
15.
В аэропорту Токио есть диспенсеры со средством для чистки ободков унитазов.
16.
Поручни в токийском метро антибактериальные, поэтому за них можно спокойно держаться.
17.
Ничего необычного, просто несколько роботов-портретистов работают над очередным творением.
18.
Будьте готовы к тому, что в токийском суши-баре вместо традиционного счета вам принесут это.
19.
Фанаты покемонов могут приобрести коллекционные карточки и прочую тематическую атрибутику в специализированных вендинговых автоматах.
20.
Не кадр из научно-фантастического фильма, а обычный капсульный отель в Токио.
21.
В туалетах японских поездов есть специальный стульчик для детей, чтобы родители могли спокойно воспользоваться уборной.
22.
Еще в магазинах продаются коробочки с едой, которые сами себя разогревают без микроволновки и печки.
23.
Нужно всего лишь потянуть за веревочку, и через 5 минут обед готов.
А вы знали об этом?
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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