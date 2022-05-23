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Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

С чем обычно у людей ассоциируется Япония? С суши, самураями, аниме, цветущей сакурой и, конечно же, их высокими технологиями. И неспроста, ведь там действительно множество различных технологических новшеств, наличие которых сложно представить в наших краях. Но для японцев такая техника — это самые обыкновенные и повседневные вещи.

1.

В Японии есть гостиница, в которой людей заселяют роботы-динозавры, работающие на ресшепшене.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

2.

Этот аппарат в магазине автоматически рассчитает сумму ваших покупок, как только вы разместите корзину с товарами в специальной зоне.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

3.

Такси в Японии оснащены системой мониторинга качества воздуха.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

4.

А на поле для игры в гольф можно встретить вот такого робота-газонокосилку.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

5.

У входа в уборные есть информационное табло, отображающие информацию о свободных и занятых кабинках.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

6.

Мини-маркет в Японии — это один большой вендинговый аппарат.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

7.

В этом токийском суши-баре к каждому столику проведен кран с горячей водой, чтобы посетители могли заварить зеленый чай.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

8.

Так выглядит автобус, специализирующийся на ночных пассажирских перевозках.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

9.

В токийских отелях можно встретить собак-роботов. Примечательно, что у каждого такого питомца свой индивидуальный характер.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

10.

На некоторых заправках в Токио шланги свисают сверху.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

11.

А в таких распространенных по всей стране аппаратах продается рыбный бульон (главный ингредиент большинства местных блюд).

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

12.

Небоскреб в японской Нагое оснащен двухэтажными пассажирскими лифтами.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

13.

У входа в обычный магазин можно увидеть припаркованный футуристичный автомобиль. Это Toyota LQ.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

14.

В некоторых зданиях в Японии возле кнопки вызова лифта есть экранчик, уведомляющий о дожде, чтобы в случае чего вы прихватили зонт.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

15.

В аэропорту Токио есть диспенсеры со средством для чистки ободков унитазов.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

16.

Поручни в токийском метро антибактериальные, поэтому за них можно спокойно держаться.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

17.

Ничего необычного, просто несколько роботов-портретистов работают над очередным творением.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

18.

Будьте готовы к тому, что в токийском суши-баре вместо традиционного счета вам принесут это.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

19.

Фанаты покемонов могут приобрести коллекционные карточки и прочую тематическую атрибутику в специализированных вендинговых автоматах.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

20.

Не кадр из научно-фантастического фильма, а обычный капсульный отель в Токио.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

21.

В туалетах японских поездов есть специальный стульчик для детей, чтобы родители могли спокойно воспользоваться уборной.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

22.

Еще в магазинах продаются коробочки с едой, которые сами себя разогревают без микроволновки и печки.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

23.

Нужно всего лишь потянуть за веревочку, и через 5 минут обед готов.

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии

А вы знали об  этом?  

Любопытные снимки и факты о жизни в Японии                                                                                                                                                          

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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