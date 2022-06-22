5 проблем в отношениях, из-за которых не стоит расставаться

Между двумя людьми неизменно возникают споры и разногласия, однако не все из них требуют радикальных мер в виде разрыва отношений. Вместе с психологом разбираемся в вопросе.

Большинство сложностей и проблем можно решить путем переговоров и элементарного желания идти навстречу друг к другу. К сожалению, некоторые пары распадаются на пике конфликта. Кто-то гордо ждет, акцентируя внимание на своей обиде, а кто-то высказывает на эмоциях все то, что «накипело и накопилось». И только расставшись, партнеры осознают, как важно было договориться, переиграть ситуацию и сохранить отношения. Вместе с психологом разбираем самые распространенные причины конфликтов в паре и пути их решения.

Ссоры на бытовой почве

Ваш партнер высказал претензии, вы не поняли их, обиделись и началось эмоциональное усугубление скандала. Именно такое поведение не дает спокойно и рационально взглянуть на происходящее, и ситуация приобретает неконтролируемые обороты. В этом случае важно не выяснять все на повышенных тонах — объясните спокойно, что вас беспокоит. И если вас не услышали, возьмите паузу и дайте партнеру все осмыслить и прочувствовать, а позже вернитесь со спокойным разговором на эту тему.

Желание переделать партнера

В момент ссоры вы не пришли к взаимопониманию, и партнер так и не согласился, что был не прав.

Сложности в сексуальной сфере

К сожалению, женщины и мужчины в отношениях часто ошибаются в том, что считают, что именно их точка зрения правильная, а второй участник отношений обязан принять ее. Однако это далеко не так — вы должны понимать и принимать мир партнера. Со всеми его недостатками. Он может думать, делать, чувствовать не так, как вам хочется, а так как видит он сам, и он в этом абсолютно прав. Истинное взаимопонимание — когда вы принимаете партнера со всем его миром, не стараясь его переделать.

Самое главное в сексе, как и в отношениях в целом, — не молчать. Партнер не может догадаться, как вам лучше. Будьте смелее в своих собственных желаниях. При этом и партнеру дайте пространство для его пожеланий и фантазий. Отсутствие секса — самая распространенная проблема в парах с длительной совместной историей. И если вы хотите быть вместе, стоит идти навстречу друг другу и обсуждать проблемы, а не замалчивать их, тем самым усугубляя положение.

Конфликты с участием ребенка

Эта проблема вносит бесконечные скандалы в вашу совместную жизнь. Психологи утверждают, что родители ни в коем случае не должны переносить проблемы личных взаимоотношений на детей. Так же важным пунктом в воспитании является то, что родители действуют вместе, а не используют ребенка как аргумент, чтобы что-либо доказать партнеру — подобная тактика не только усугубит проблемы между супругами, но и внесет серьезный дисбаланс в жизнь и поведение ребенка.

Финансовые споры

Все особенности построения финансовых отношений в паре решаемы, однако они требуют переговоров и установления ряда правил, которые и будут регулировать эту сферу вашей совместной жизни. Существует несколько вариантов ведения семейного бюджета, и обсудив все важные моменты, вы можете выбрать подходящий вариант для вас, который бы устраивал все заинтересованные стороны.

Эти решаемые категории сложностей в отношениях определенно требуют усилий, однако не являются поводом для разрыва. Важно помнить, что кризисы случаются во всех парах — некоторые прибегают к помощи специалиста, другие справляются своими силами, но главным остается наличие мотивации для решения существующих проблем, а также понимание, что отношения — это всегда труд двоих людей, которые хотят быть вместе.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2501570450798152598/

А вы знали об этом?

Киров частенько утраивал грандиозные пиры в роскошном особняке Матильде Кшесинской, на которые собирались самые хорошенькие балерины и артистки. А в это время его законная супруга Мария Львовна Маркус мучилась от туберкулеза и приступов дикой ревности. Наверно было почему. Недалекая склочная мадам, окончившая всего два класса, взялась устраивать судьбы юных ленинградских жриц любви. Мария рьяно пыталась превратить проституток в высоконравственных коммунисток.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43042300792 )

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Михаил Калинин: какой «гарем» был у «всесоюзного старосты» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43731827020/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!