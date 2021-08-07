Рассказ о святой царице Милице

Жизнь этой святой можно назвать символом супружеской верности и любви, прошедшей через многие испытания. Сербская царица Милица, в монашестве получившая имя Евгения и в схиме Евфросиния, происходила из святого рода Неманичей. В одном из жизнеописаний ее супруга князя Лазаря говорится о том, что она «была рода святого и славного, из царского корени, племени святого Симеона Немани, первого господина Сербского».

Милице выпала скорбная доля быть современницей трагической Косовской битвы, в которой погиб цвет сербского дворянства во главе с ее мужем князем, или, как он вошел в историческую память, царем и мучеником Лазарем.

Будущая святая родилась в 1335 году в правление сербского царя Душана Сильного. Ее отцом был известный воевода и князь Вратко, вошедший в сербский эпос под именем Юг-Богдана. Он вел происхождение от Вукана, старшего сына жупана Стефана Немани, и занимал важное положение при дворе могущественного Душана во времена, когда сербская средневековая держава была на пике своего могущества. Неудивительно, что Милица получила прекрасное христианское и аристократическое образование, воспитываясь при царском дворе.



Святая княгиня Милица. Современная икона. Автор: Елена Хинич

От природы она была благородного нрава, отличалась чистотой и мудростью.

Когда девушка повзрослела, царь Душан выдал ее замуж за одного из своих витязей — воеводу Лазаря Хребеляновича, который по смерти царя стал князем и сербским правителем.С тех пор как Милица впервые встретилась с Лазарем во владениях своего отца, они искренне полюбили друг друга. Вступив в брак, живя честно и богоугодно, они родили пятерых дочерей (Мару, Драгану, Елену, Феодору, Оливеру) и трех сыновей (Стефана, Вука и Добривоя, который скончался вскоре после рождения).

Благочестивая Милица воспитывала своих детей в страхе Божием, научив их необходимым наукам и привив полезные навыки, как и подобало княжеской семье. В воспитании сыновей и дочерей ей помогала родственница монахиня Евфимия, бывшая супруга деспота Иоанна Углеши, погибшего в битве на реке Марице.

После смерти царя Душана и кончины его сына Уроша Кроткого в 1371 году князь Лазарь стал фактическим правителем Сербии. На его плечи легла ответственность за сербский народ, державу и Церковь. Однако в это время сербские князья и вельможи уже были раздираемы начавшимися междоусобиями и несогласием. Лазарю довелось быть правителем Сербии вплоть до трагической Косовской битвы, произошедшей в 1389 году.

Во время своего правления супруги воздвигли церкви и монастыри, устроили школы и богадельни, лечебницы и странноприимницы. Их стольным градом был Крушевац.

Исполненная всякими добродетелями Милица — благоразумная, милостивая, щедрая и тихая нравом мать и супруга — была лучшим примером своим детям. О характере воспитания в семье говорит тот факт, что, несмотря на опасное и полное искушений время, все дети Лазаря и Милицы сохранили непоколебимой свою веру, а один из ее сыновей — Стефан, деспот Сербский — был прославлен в лике святых угодников Божиих.

Четыре их дочери были выданы замуж за христианских правителей и вельмож. Старшую дочь Мару отдали за сербского вельможу Вука Бранковича; вторую дочь Драгану — за Александра, сына Болгарского царя Шишмана; третью, Елену — за Зетского правителя Георгия Стратимировича-Балшича; четвертую Феодору — за Мачванского и Венгерского правителя Николу Гаровича. Младшей дочери Оливере был уготован тяжелый крест, о котором будет сказано позже.

Суровое испытание постигло Милицу и множество сербских жен во время трагичной и славной Косовской битвы в день святого Вита 15 июня 1389 г. Храброе сербское войско сразилось с турецкими завоевателями во главе с султаном Мурадом и его сыном Баязидом. В этой битве царь Лазарь сложил свою голову вместе с сотнями благородных сербских витязей.



Гибель царя Лазаря. Фреска в храме Свт. Саввы на Врачаре. Белград

Потеряв мужа, Милица осталась с другими сербскими вдовицами оплакивать порабощение своего народа под турецкое ярмо. Она уподобилась праматери Рахили в своем плаче над убитыми и порабощенными сербскими детьми. «Ибо тогда, — сообщает Константин Философ, — не было места во всей земле Сербской, где ни слышался бы тяжкий глас рыдания, и несравнимый ни с чем вопль. Плач был такой, что им исполнился воздух, так что во всех этих пределах Рахиль плакала и не хотела утешиться из-за погубленных детей своих».

Несмотря на тяжелую утрату, святая Милица не потеряла присутствия духа. Ведь на нее были обращены взоры всего сербского народа, потому что она осталась правительницей порабощенной страны. Старший сын Стефан Лазаревич был еще двенадцатилетним отроком и не мог сам управлять державой. Милица, воспряв от горя, стала с мужественной ревностью управлять своим народом.

Вскоре после Косовской битвы осенью 1389 года венгерский король Сигизмунд напал на ослабленную Сербию. Мудрая Милица, согласившись на вассальный союз с турками, с их помощью вернула захваченные земли. Однако цена такого союза была велика для всех сербов и лично Милицы: было закреплено вассальное положение Сербии по отношению к туркам, а ее младшая дочь Оливера была отдана замуж за султана Баязида I. Таким образом, сама княгиня Милица и ее сын Стефан, наследник сербского престола, стали подвластными убийце их мужа и отца.



Современный ковчег с мощами Св. Лазаря в монастыре Раваница

В феврале 1391 года Милица вместе с сыновьями и патриархом Ефремом, клиром и народом перенесла святые мощи царя Лазаря из храма Вознесения Господня в Приштине, где они были похоронены сразу после Косовской битвы, в построенный им монастырь Раваницу.

В земных делах Милица была разумной и энергичной, но прежде всего благочестивой и преданной Богу, так что во время правления она сильно облегчила тяжелую жизнь своего народа, когда турецкое иго все сильнее угнетало сербскую землю. Она по-матерински опекала сирот и вдовиц, утешала страждущих, питала голодных, одевала нагих.



Фреска в храме Покрова Пресвятой Богородицы в сербском монастыре Новая Грачаница, США

Одной из ее главных целей было добиться от султана Баязида гарантий того, что христианская вера и Церковь Божия не будут гонимы. В условиях, когда тело народа было порабощено, Милица стремилась спасти сербскую душу. Именно для этого она пошла на тяжелую для любящего материнского сердца жертву. Чтобы защитить свой народ от мук, Милица должна была пересилить свое родительское страдание и согласиться на нелегкий шаг: после совета с патриархом ее дочь Оливера, подобно древней Есфири, была отдана замуж за султана Баязида для избавления своего отечества.

При этом Милица настояла на том, чтобы Оливера оставалась христианкой и, поработив свое тело, не погубила бессмертную душу. Укрепленная примером матери, Оливера с помощью Божией сумела сохранить при турецком дворе свою веру и сослужила неоценимую службу своему народу. Не раз она умоляла свирепого правителя не обращать гнев на сербов и ее братьев. Когда же Баязид потерпел поражение от Тамерлана и погиб, брат Стефан избавил ее из иноверного рабства и вернул в отечество еще при жизни их матери.

Примечательно, что и другая ее дочь Драгана, выданная замуж за болгарского царевича Александра, тоже осталась тверда и непоколебима в вере, когда ее несчастный муж, желая спасти от турок своего отца, в 1393 году принял ислам и стал турецким пашой.

Вскоре после Косовской битвы скончался святой патриарх Спиридон, и его на первосвятительском престоле некоторое время заменял святитель Ефрем.

Затем Милица созвала в Жиче церковный собор, на котором новым сербским патриархом был избран Даниил III.

В 1392 году вместе с патриархом Даниилом III и сыном Стефаном Милица даровала грамоту монастырю Хиландар на Афоне, пожаловав ему церковь и несколько сел на реке Ибр. В 1395 году она сделала богатые вклады в русский монастырь великомученика Пантелеимона на Святой Горе. Совместно с сыном она помогала подвижнику Сисою Синаиту в строительстве монастыря Сисоевац под Раваницей.



Известно, что Милица обновила и построила множество церквей и монастырей, но самым главным предметом ее попечения стал монастырь Любостиня, воздвигнутый уже после Косовской битвы. Именно в эту обитель она со временем удалилась, приняв монашество, вместе с другими сербскими вдовицами.

Обитель была построена у подножия горы Прозрак неподалеку от Трстеника. Главным зодчим монастырского храма стал известный Раде Борович, или, как его еще называли, Раде Неимар. По совету Милицы он украсил монастырскую церковь особой каменной резьбой наподобие прекрасной вышивки. Главный храм обители был посвящен Успению Пресвятой Богородицы. В 1402–1405 годах он был расписан искусной рукой сербского изографа иеромонаха Макария из окрестностей Прилепа.



Св. вмч. Лазарь, св. Милица и св. Стефан Высокий. Крушевац

Перед тем как принять монашество, святая княгиня в 1393 году созвала Державный собор, на котором при всех передала власть своему сыну Стефану Лазаревичу Высокому. Патриарх и летописец Даниил III так говорит об этом событии: «Достохвальному Стефану, пришедшему в возраст мужа совершенна, по изволению Божию свыше родительница вручает скипетр, а всеосвященный патриарх все это молитвой и возложением рук благословляет».

Вскоре после этого Милица приняла монашеский постриг, получив имя Евгения. Она временно поселилась в монастыре Жупаньевац до завершения строительства Любостини. С ней постоянно была ее родственница и помощница монахиня Евфимия.



Монастырь Любостиня. Фото: иером Игнатий (Шестаков)

В 1393 году турки разорили болгарское царство в Тырново, откуда в Сербию прибыл ученый монах Григорий (Цамблак), который при содействии князя Стефана и его матери был поставлен игуменом монастыря Высокие Дечаны. Мать Евгения, несмотря на монашеское делание, иногда покидала свой монастырь для того, чтобы помогать сыну в решении различных вопросов, в первую очередь церковной жизни. Однажды турки ограбили и опустошили Высокие Дечаны. Посетив монастырь в 1397 году и видя бедствия монахов в разоренной обители, монахиня Евгения вместе с сыном восстановила Дечаны и стала таким образом их ктитором. В грамоте, выданной по этому случаю монастырю, она написала: «Прибыв в сей монастырь, в обитель святого короля Стефана Уроша III, и, обозрев прекрасное и пригодное для монашеского пребывания место, видела воистину печальную картину: столький труд и усердие святого ктитора от рук злочестивых народов исмаилтянских был сожжен и полностью опустел». Далее говорится о восстановлении монастыря и пожертвованиях. Свою запись благочестивая подвижница заканчивает молитвой, обращенной ко Господу: «Умилостивись на грехи мои, укрепи детей моих в благоверии и благоденствии, да послужат они во благочестии Тебе, Богу своему, как и господин и родитель их блаженно почивший князь Лазарь». Молитва преподобной матери Евгении свидетельствует о глубине ее смирения. Ей она ограждала и защищала своих детей и весь сербский род.

Однажды озлобленные сербские вельможи оклеветали ее сына Стефана перед султаном Баязидом. Тот потребовал, чтобы Стефан лично явился к нему для оправдания. Боясь за жизнь сына, чадолюбивая мать решила первой отправиться к султану и попытаться развеять наветы, защитить сына и сербский народ от несправедливой и жестокой кары. При этом для поддержки она решила взять с собой мудрую монахиню Евфимию. Так они предстали перед грозным правителем и, уповая на Божию Матерь, сумели умирить его гнев.

Благополучно совершив свое ходатайство за сына перед султаном, святая княгиня обратилась к Баязиду с еще одной просьбой. Она смиренно попросила его позволить ей взять с собой из Видина мощи преподобной Параскевы Пятницы, за которые она была готова отдать все свое имущество. На ее мольбу султан только усмехнулся, говоря: «Почему не ищешь чего-нибудь более драгоценного, чем только эти сухие и неподвижные кости?» Тем не менее, видя усердную мольбу святой, он позволил ей взять мощи и отнести их в Сербскую землю, что стало великим благословением и утешением всему верующему народу.

Мощи святой Параскевы сначала почивали в монастыре Жупаньевац, а затем в Любостине, и позднее были перенесены в Белград, где около 1417 года была построена отдельная церковь святой Параскевы, существующая поныне. Там мощи почивали до тех пор, пока не были перенесены в Константинополь в 1521 году.

Во время посещения Баязида в Сере преподобная Евгения и Евфимия принесли с собой в дар монастырю Хиландар большую алтарную завесу — катапитасму, на которой мать Евфимия сама вышила образ Христа Спасителя Великого Архиерея с предстоящими святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом.

По краю катапитасмы она вышила смиренную молитву: «От скверных устен, от мерзкаго сердца, от нечистаго языка, от души осквернены, приими моление, Христе мой! И не отвергни меня рабу Твою, и не яростию Твоею обличи меня в час исхода моего, и ни гневом Твоим накажи в день прихода Твоего. Ибо сама до суда Твоего, Господи, осуждена совестью своей, и нет у меня никакой надежды спасения моего, если милосердие Твое не победит множество беззаконий моих. Поэтому молю, незлобивый Господи, не отвергни и сие малое приношение, приносимое святому храму Пречистой Твоей Матери и надежды моей, Богородице Хиландарской. Ибо взяла на себя веру той вдовицы, что Тебе принесла две лепты, Господи. Так и я Тебе сие принесла, о Владычица!

Недостойная раба Твоя, монахиня Евфимия… И жертвуется сия завеса храму Пречистой Богородицы Хиландарской в лето 1399 индикта 8. И если кто заберет ее из храма Пресвятой Богородицы Хиландарской, пусть будет отлучен от Единосущной и Нераздельной Троицы, и пусть будет ему противницей Пречистая Богоматерь Хиландарская в день страшного испытания. Аминь».



Монастырь Любостиня. Храм Успения Пресвятой Богородицы. Фото: иером. Игнатий (Шестаков)

Преподобная Евгения жила и подвизалась в Любостине, где направляла многих сестер ко спасению и Царству Небесному. Но не забывала она и заботу о стране и народе своего сына Стефана. Так, во время его отсутствия и участия в Ангорской битве в 1402 году шестидесятисемилетняя монахиня Евгения снова мудро управляла своим народом.

Когда ее младший сын Вук восстал на брата Стефана и прибег к помощи турок, заботливая мать направилась за ним в турецкий лагерь в Сер, где нашла сына и сумела отвратить его от предательства и примирить с братом. Так же она примирила и детей своей старшей дочери Мары Бранкович, Георгия и Лазаря, с их дядей и деспотом Стефаном. Во все время ее жизни они пребывали в мире и любви. Такой заступницей была она своему роду пред Богом и людьми.



Место погребения св. Милицы в монастыре Любостиня

Когда пришло время ее переселения в мир иной, преподобная Евгения пожелала принять великий ангельский образ — схиму с именем Евфросиния. После принятия великой схимы она предалась строжайшим подвигам, в которых и отошла мирно ко Господу 11 ноября 1405 года.

Святая была погребена в своем монастыре Любостине, где впоследствии и была прославлена Богом многочисленными чудесами над больными, приходившими к ее мироточивому гробу. До сего дня ее мощи почивают в этом монастыре под спудом.



Иеромонах Игнатий (Шестаков)



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