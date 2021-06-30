Генеральский гарем: сколько наложниц было у Алексея Ермолова

Прославленный герой Кавказской войны Алексей Петрович Ермолов отличился не только как военачальник, но и как «многоженец». Официально генерал никогда не был женат, но имел долгосрочные отношения с несколькими женщинами из кавказских народов. Более того, оставил после себя много детей, в чьей жизни принимал активное участие. Сколько же временных жен было «проконсула Кавказа» на самом деле?

Кебинные генеральские жены

Официально генерал Ермолов ни разу не был женат. Однако, следуя негласной традиции служивших на Кавказе русских офицеров, не стеснялся заводить себе наложниц из числа «азиатцев». Чтобы заполучить в свое распоряжение приглянувшихся туземных красавиц, русские офицеры пользовались существовавшим у мусульман понятием кебинного (временного) брака. Такой брак заключался по обоюдному согласию на определённый срок или до рождения детей, после чего женщина могла вернуться к родителям и выйти замуж за своего единоверца, продолжая при этом получать от бывшего «временного мужа» денежное содержание. С точки зрения шариата такие временные союзы носили весьма сомнительный характер, особенно среди суннитов, к которым как раз и принадлежали дагестанские кумычки, ставшие избранницами любвеобильного генерала. Обычно в такое «временное пользование» своих дочерей предоставляли бедные семьи, получая за них хорошее вознаграждение.

Сколько всего кебинных браков было у Алексея Ермолова, остается загадкой. Доподлинно известно о трех его мусульманских женах, родивших ему наследников. Согласно поставленному Ермоловым условию, по окончании брачного контракта остаться с матерью и воспитываться в мусульманской вере могли только рожденные дочери, тогда как сыновья принимали православие и впоследствии отправлялись вместе с отцом в Россию. Первую избранницу Ермолова звали Сюйда. В 1820 году в Тарках, в Дагестане, она родила генералу сына, Бахтияра, названного при крещении Виктором. Бахтияр-Виктор Ермолов впоследствии стал артиллеристом и, как и отец, сделал большую военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта.

Сменившая Сюйду, вторая туземная жена Ермолова, Тотай, дочь Кака-Шуринского старейшины, была самым страстным увлечением Алексея Петровича. Отличавшаяся редкостной красотой, юная Тотай с первого взгляда сразила прославленного военачальника, который увидел ее в 1819 году во время очередной экспедиции. Поскольку щекотливое предложение, поступившее отцу девушки, исходило от самого кавказского наместника, отказаться от него было никак нельзя. Однако старейшина попробовал увильнуть от данного им обязательства, поспешив выдать красавицу-дочь за горца Искандера. Ермолов же не смирился с потерей и приказал доставить к себе украденную невесту, а ее отцу вернул выплаченный Искандером калым – шубу и драгоценности. За время их семилетней связи Тотай родила Ермолову троих сыновей, один из которых умер во младенчестве, а также, по одной из версий, дочь, Софию-Сапият. Любовь Ермолова к Тотай была столь сильна, что, когда в 1827 году Николай I уволил генерала с занимаемого поста и предписал вернуться в свое имение, тот готов был забрать красавицу-жену с собой в Россию и обвенчаться с ней законным браком. Ермолов даже выхлопотал у местного шаха документ, согласно которому Тотай признавалась наследницей знатного рода. Однако Тотай не захотела покидать родину и изменять вере своих предков, поэтому после отставки Ермолова она вернулась в Дагестан и вышла замуж за своего соплеменника. Тем не менее до конца жизни Ермолов, следуя обязательствам, выплачивал Тотай денежное содержание, а их общие сыновья, Аллахияр-Север и Умар-Клавдий, отправившиеся с отцом в Россию и также избравшие военное поприще, не раз навещали мать и всячески ее поддерживали.

Также известно, что, кроме Сюйды и Тотай, у Ермолова была, как минимум, еще одна кебинная жена по имени Султанум. Она родила кавказскому наместнику сына, Петра, но мальчик скончался в раннем возрасте. Также существует версия, что именно от нее, а не от Тотай, у Ермолова была дочь София-Сапият, оставшаяся на воспитании своей мусульманской родни.

Примечательно, что и после возвращения в Россию генерал Ермолов не укротил в себе бушевавшие страсти и сделал своей наложницей крепостную девку по имени Марфа. Она также родила ему сына, нареченного Николаем, которого Ермолов сделал своим воспитанником и позволил носить свою фамилию. Как и его единокровные братья, Николай Ермолов успешно реализовался на военном поприще и впоследствии получил чин генерал-майора. Надо отдать должное Алексею Петровичу, никого из своих детей он не обидел, обеспечив им блестящее будущее и оставив каждому приличное состояние.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160902-generalskiy-garem-skolk...

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