Топ-10 достопримечательностей Грузии

Расположенная в горах Кавказа Грузия – небольшая, но очень красивая страна. Сами грузины очень любят свою родину и воспевают её в замечательных песнях. Стоит только попасть в этот солнечный и гостеприимный край, как он западает в душу на всю жизнь, сохраняя в человеке лишь самые тёплые воспоминания. Сами грузины называют свою страну Сакартвело. Что же стоит посетить здесь в первую очередь?

1.Уплисцихе



На берегу горной речки Мтквари недалеко от города Гори есть необычная возвышенность. Весь её пологий склон изрезан многочисленными рукотворными гротами, которые образуют в совокупности древний город Уплисцихе. Его история уходит во второе тысячелетие до нашей эры – именно тогда здесь появились первые пещеры. За многие века существования города сменилось бесчисленное поколение его жителей, которые исповедовали разные религии, но никто из них и не подумал менять первоначальное название города, которое по-грузински означает «крепость бога». Чтобы попасть в Уплисцихе, придётся долго подниматься по довольно крутому тоннелю, который в прошлом служил потайным спуском из города к реке. Сейчас в этом месте осталось 150 пещер, хотя в прошлом их было гораздо больше – около 700. При взгляде издали Уплисцихе напоминает гигантский муравейник – там были жилища, храмы и большие залы.

2.Мцхета



Первая столица Грузии Мцхета – очень древний городок. Именно здесь в 337 году страна приняла христианство в качестве государственной религии. Сразу после въезда в город открывается замечательная панорама – поросшие лесом горы с одной стороны, а с другой – вид древней столицы, над которой возвышаются храмы Джавари и Светицховели. Первым и самым главным грузинским храмом является Светицховели, что означает «животворящий столб».

Свой нынешний вид он приобрёл в 1010 году. Его использовали в качестве усыпальницы грузинских царей и аристократов – внутри храма множество надгробий большинства грузинских монархов. Собор Джавари (Святого Креста) возвышается на горе, отсюда открывается замечательный вид на слияние знаменитой Арагви с Мктвари.

3.Крепость Нарикала



Символом народа Грузии и его единства в борьбе с мусульманами за свою веру и независимость стала крепость Нарикала. Она строилась и постоянно укреплялась на протяжении столетий. Самые первые упоминания о ней датируются IV веком. Построили её на скалах, которые возвышаются над Старым Тбилиси. Пройти к крепости можно по туристическому маршруту, заодно любуясь замечательными панорамами города, но можно и просто подняться от проспекта Руставели по канатной дороге. Древняя крепость не смогла сохраниться в первоначальном виде, поскольку серьёзно пострадала во время землетрясения 1827 года. В 90-е годы прошлого века на месте стоявшего здесь храма XII века была построена церковь Святого Николая.

4.Батуми



В советские времена город Батуми был популярным курортом – там было несколько небольших пансионатов, но особенно развит был частный сектор. Теперь город существенно преобразился, а по красоте может поспорить с лучшими европейскими курортами. Особенно красива его длинная набережная, которая похожа на Английскую набережную в Ницце. На неё выходят фасады самых роскошных гостиниц, тут много ресторанов, различных достопримечательностей и памятников. В современном Батуми теперь есть и небоскрёбы, а его солнечные проспекты украшены фонтанами. Жизнь здесь кипит днём и ночью, а за порядком внимательно следит полиция, поэтому туристам здесь нечего опасаться. В нынешнем Батуми старина прекрасно уживается с признаками современной цивилизации – город смог сохранить грузинский дух и облик, но, вместе с тем стал очень удобен и для изнеженных туристов.

5.Троицкая церковь у склона Казбека в Гергети



Поскольку Грузия – преимущественно горная страна, то здесь очень много живописнейших вершин. Самая первая из них – Казбек, к которому ежегодно приезжают множество путешественников, чтобы полюбоваться им издали или даже совершить восхождение на него по туристическому маршруту. Очень популярна легенда, согласно которой на склоне Казбека есть пещера, где боги приковали Прометея, пытавшегося помочь людям. С подножия горы стоит построенная в средневековье Троицкая церковь, которая также популярна среди туристов. Особенно эффектно она смотрится на фоне заснеженной вершины Казбека. Несмотря на более чем 500-летний возраст, храм неплохо сохранился, в том числе и великолепные интерьеры.

6.Алазанская долина и Сигнахи



На границе с Азербайджаном, в Кахетии находится знаменитая Алазанская долина, которая является основным винодельческим регионом Грузии. Кахетинцы славятся как отличные виноделы, кроме того, это очень гостеприимный и радушный народ. Поэтому никого не удивляет, что организуемые сюда винные туры раз за разом превращаются в весёлые застолья, которые заканчиваются тем, что гости и хозяева клянутся в вечной дружбе. Никто из гостей не жалеет, что побывал на таком застолье.

«Город любви» Сигнахи является одной из здешних достопримечательностей. Песню «Миллион алых роз», исполнявшуюся А. Пугачёвой, знают все, но не всем известно, что у неё есть исторический аналог. Некогда в Сигнахи родился Нико Пиросмани, ставший бедным художником. Когда он влюбился в девушку Маргариту, то осыпал для неё цветами всю улицу, но так и не смог добиться ответного чувства.

В Сигнахи до сих пор нет многоэтажных домов, поэтому здесь лучше всего ощущается неподдельный дух старинной Грузии: беспрестанные спуски и подъёмы мощеных улочек, маленькие домики с национальным колоритом и обязательными балконами – всё это не может не растрогать. Любопытно, что местный ЗАГС работает круглосуточно, мало того, расписаться здесь можно без предварительной подачи заявления! Кроме того, из поездки путешественники возвращаются с впечатляющими снимками, сделанными со смотровой площадки, откуда открывается замечательный вид на Алазанскую долину.

7.Ахалцихская крепость

На юге Грузии, возле границы с Турцией есть регион Ахалцихе. Это место было очень неспокойным в период османских завоеваний, постоянно переходило из рук в руки. Османы и основали в XVI веке Ахалцихскую крепость, которая имела верхнюю и нижнюю части. На голой скале находилась верхняя цитадель, обнесённая каменной стеной. Ниже, на берегу реки за двумя прочными стенами находилась нижняя крепость, практически неприступная для противника. Внутри крепости жили лишь турки, так они исключили возможность внутреннего бунта со стороны местного населения. Поэтому на территории крепости были устроены: мечеть, большая библиотека, бани, дом паши, замок Джакели. Есть здесь и православная церковь, построенная ещё в IX веке. Всё это располагается на 7 гектарах. После значительных восстановительных работ, крепость стала интересной для многочисленных туристов. Тут в родовом замке Джакеле работает музей, очень красиво смотрится мечеть Ахмедийе, есть усыпальница.

8.Тбилиси



Славная столица Грузии словно источает тепло, добро и гостеприимство. Достопримечательностей здесь так много, что буквально глаза разбегаются. Если человек попал в грузинскую столицу, то ему непременно следует посмотреть на Старый Тбилиси – Абанотубани, Мтацминду, построенные в XVII веке уникальные серные бани, Самеба (кафедральный собор Святой Троицы), фуникулёр, старинную крепость Нарикала. Есть здесь и кусочек современной архитектуры – мост Мира. Старый Тбилиси буквально дышит историей, он заметно отличается от остального города – здешние старинные постройки через одну являются архитектурными шедеврами, множество церквей, узкие живописные улочки. К сожалению, многие из домов уже полуразрушены, а другие ожидают такой же участи. Но это лишь придаёт восприятию ощущение естественности.

Туристы с интересом посещают театр марионеток Резо Габриадзе, который интересен и своей архитектурой. В Новом городе есть немало своих достопримечательностей. Фактически старую и новую части Тбилиси разделяет площадь Свободы, в центре которой красуется позолоченный монумент Свободы, а также всадник – святой Георгий – покровитель Грузии. Отсюда недалеко до площади Руставели, куда стремятся обычно туристы, ведь здесь множество ресторанов и кафе, сувенирных лавок и прочих важных для туриста объектов. Но гости Тбилиси быстро понимают, что главное богатство города – его улыбчивые и радушные жители.

9.Вардзиа



Так называется исторический памятник, представляющий собой пещерный монастырь, появившийся здесь в XII-XIII веках. Это одна из самых посещаемых туристами достопримечательностей в Грузии. Находится этот очень красивый и своеобразный город в Джавахетии, на юге страны, в одной из скал. По левому берегу Куры на 900 метров тянется отвесная туфовая стена горы Эрушети, в которой предки вырубили около 600 помещений. Там были часовни и церкви, кладовые и жилые кельи, трапезные и бани, библиотеки и сокровищницы.

Помещения углубляются в толщу скалы на 50 метров, а в высоту составляют восемь ярусов. Здесь сохранились остатки оросительной системы и водопровода, тайные ходы, соединяющие разные помещения. Эта тихая обитель монахов была в неспокойные годы убежищем для царей, ведь служила она ещё и тайной военной заставой и несокрушимой крепостью. Такой объект не мог не стать значительной достопримечательностью страны.

Строить Вардзию грузины стали ещё в середине XII века. Десятилетия они пробивали ходы в отвесной скале над Курой, пока не превратили её в скрытый от глаз неприятеля многоуровневый город, где было всё необходимое для длительной осады, а также были проделаны тайные выходы. Рядом с Вардзией находится ещё одна достопримечательность – древняя и хорошо сохранившаяся феодальная крепость Хертвиси.

10.Имерети



Расположенный на западе Грузии Имерети вобрал в себя множество памятников, в том числе два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО: монастырский комплекс Гелати и храм Баграта. Здесь есть очень интересный заповедник Сатаплия с пещерой Прометея, а на вершине необычной скалы стоит церковь – столп Кацхи, очень интересно посещение каньона Окаце. Стоит посетить также город, где находится парламент Грузии – Кутаиси, который является одним из красивейших городов на западе страны. Недалеко от Кутаиси и города Цхалтубо находится крупнейшая в Грузии пещера Кумистави, которую в 2010 году переименовали в пещеру Прометея.

Поскольку история Грузии очень богата на разнообразные события, то в ней почти повсюду можно наткнуться на исторический или архитектурный памятник, и с каждым из них связана очень интересная история. А поскольку сама страна очень компактная, то посмотреть даже за короткий отпуск можно на многое – главное, правильно проложить маршрут.

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