Рассказ об основателе России. Речь пойдет не об Иване Грозном, и точно не об Иване Великом

Россия богата своей историей, много произошло на ее территориях, в том числе немало правителей сменилось за все время. Чего только стоят Дмитрий Донской, Петр Первый, Сталин. Кажется, что каждый человек знает их имена, их вклад в развитие нашей страны. Но были и такие правители в России, имена которых практически стерты из истории, а современные люди и не слышали о них, тем не менее они привнесли огромный вклад в свое время. Поэтому сейчас важно вспомнить деяния Ивана I или, как его принято называть, Ивана Калиты.

Как показывают исторические факты, 14 век для России был сложным временем. Многие проблемы были просто необъятными. Дело в том, что князья разных губерний были жадными до денег, так что они попросту грабили свой народ, оставляя его без средств к существованию. Стоит сказать, что Калита смог улучшить ситуацию, благодаря мудрым решениям.

Москва как центр новой России

Галич, Ростовская губерния, Углич и многие другие княжества буквально жили в нищете. Калита понимал, что люди больше не могут платить дань. В итоге Иван Данилович решил, что лучшим решением будет «выкупить» эти княжества у князей и взять их под собственный контроль. В итоге получилось так, что Калита присоединил к Москве много новых земель, что расширило Москву до небывалых размеров.

Жизнь становится лучше

Жизнь тех княжеств стала налаживаться буквально на глазах. Калита не просто присоединил к Москве новые земли, он еще и выплатил все долги народа, что дало возможность для развития самих людей. Спустя несколько лет, когда ситуация стала еще лучше, люди из других княжеств предпочитали перебираться «под крыло» великодушного князя.

Порядок в Московской губернии

На Московскую губернию перестали совершать нападки войска Хана Орды Узбек. Калита выполнял свои обязательства, так что поводов для распрей не было.

Проблемы с Литвой

В какой-то момент часть губерний России потянулась к Литве, дескать жить так будет лучше. Вот только присоединение части земель России к Литве означало начало противостояния. В итоге Калита решил перехитрить всех. Он женил своего сына на литовской княгине. Этим браком он словно объединил Москву и Литву. Так закончилось еще не начатое противостояние.

Иван Калина сделал Москву центром земли русской. Калита многое сделал для России и когда он умер, в 1340 году, его место занял сын Семен.

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А вы знали об этом?

Обгрызание ногтей или навязчивое дерганье ногой всегда считались вредными привычками, которые возникают из-за расшатанных нервов. А вот и нет, утверждают современные ученые. Эти «нервные» привычки говорят о перфекционизме.Перфенкционисту хочется грызть ногти не от тревоги, а от досады, что он ничем не занят. В представлении такого человека каждая минута жизни должна быть наполнена полезной деятельностью. В любой непонятной ситуации (стресс, скука, ожидание) перфекционист будет делать хоть что-нибудь, лишь бы не сидеть неподвижно.Однако ученые замечают, что такое поведение — тоже не норма, ведь лень в разумных количествах полезна для здоровья.

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