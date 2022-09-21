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Рассказ об основателе России. Речь пойдет не об Иване Грозном, и точно не об Иване Великом

Россия богата своей историей, много произошло на ее территориях, в том числе немало правителей сменилось за все время. Чего только стоят Дмитрий Донской, Петр Первый, Сталин. Кажется, что каждый человек знает их имена, их вклад в развитие нашей страны. Но были и такие правители в России, имена которых практически стерты из истории, а современные люди и не слышали о них, тем не менее они привнесли огромный вклад в свое время. Поэтому сейчас важно вспомнить деяния Ивана I или, как его принято называть, Ивана Калиты.

Как показывают исторические факты, 14 век для России был сложным временем. Многие проблемы были просто необъятными. Дело в том, что князья разных губерний были жадными до денег, так что они попросту грабили свой народ, оставляя его без средств к существованию. Стоит сказать, что Калита смог улучшить ситуацию, благодаря мудрым решениям.

Рассказ об основателе России. Речь пойдет не об Иване Грозном, и точно не об Иване Великом

 

Москва как центр новой России

Галич, Ростовская губерния, Углич и многие другие княжества буквально жили в нищете. Калита понимал, что люди больше не могут платить дань. В итоге Иван Данилович решил, что лучшим решением будет «выкупить» эти княжества у князей и взять их под собственный контроль. В итоге получилось так, что Калита присоединил к Москве много новых земель, что расширило Москву до небывалых размеров.

Жизнь становится лучше

Жизнь тех княжеств стала налаживаться буквально на глазах. Калита не просто присоединил к Москве новые земли, он еще и выплатил все долги народа, что дало возможность для развития самих людей. Спустя несколько лет, когда ситуация стала еще лучше, люди из других княжеств предпочитали перебираться «под крыло» великодушного князя.

Рассказ об основателе России. Речь пойдет не об Иване Грозном, и точно не об Иване Великом

Порядок в Московской губернии

На Московскую губернию перестали совершать нападки войска Хана Орды Узбек. Калита выполнял свои обязательства, так что поводов для распрей не было.

Проблемы с Литвой

В какой-то момент часть губерний России потянулась к Литве, дескать жить так будет лучше. Вот только присоединение части земель России к Литве означало начало противостояния. В итоге Калита решил перехитрить всех. Он женил своего сына на литовской княгине. Этим браком он словно объединил Москву и Литву. Так закончилось еще не начатое противостояние.

Иван Калина сделал Москву центром земли русской. Калита многое сделал для России и когда он умер, в 1340 году, его место занял сын Семен.

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А вы знали об  этом?

Обгрызание ногтей или навязчивое дерганье ногой всегда считались вредными привычками, которые возникают из-за расшатанных нервов. А вот и нет, утверждают современные ученые. Эти «нервные» привычки говорят о перфекционизме.Перфенкционисту хочется грызть ногти не от тревоги, а от досады, что он ничем не занят. В представлении такого человека каждая минута жизни должна быть наполнена полезной деятельностью. В любой непонятной ситуации (стресс, скука, ожидание) перфекционист будет делать хоть что-нибудь, лишь бы не сидеть неподвижно.Однако ученые замечают, что такое поведение — тоже не норма, ведь лень в разумных количествах полезна для здоровья.

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