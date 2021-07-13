9 стран, кроме СССР, которые исчезли в ХХ веке с карты мира

В ХХ веке произошло множество событий, которые из раза в раз перекраивали политическую карту мира. Вторая мировая война и локальные конфликты буквально пожирали существующие государства, заставляя их распадаться и ослабевать.

В начале ХХ столетия существовало несколько десятков государств, а большинство земель считались их колониями, соответственно, не были независимыми единицами. Однако к концу века стран стало уже больше двухсот, но войти в ХХI столетие удалось не всем.

1. Цейлон

Сегодня государство известно как Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

Южноазиатская страна просуществовала без малого пять веков (1505-1972 гг). Сегодня государство известно как Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Благодаря своим богатым плантациям с VII века Цейлон вел активные торговые отношения с арабскими странами, а позже и с европейскими. Территориями управляли то португальцы, то голландцы, то британцы. В 1948 году Цейлон получил независимость от Великобритании, а в 1972 году переименовался.

2. Нейтральный Мореснет

Государство располагалось на границе Германии, Бельгии и Нидерландов и просуществовало с 1816 по 1920 год

Государство располагалось на границе Германии, Бельгии и Нидерландов и просуществовало с 1816 по 1920 год.

3. Чехословакия

После поражения Наполеона европейские страны начали пересматривать свои границы, однако территория площадью 3,5 км² осталась ничейной. Получилась нейтральная зона, где жили жители без гражданства, но зато с флагом и гербом. Мореснетом совместно управляли Пруссия и Нидерланды. После Первой мировой, во время очередного раздела территорий, нейтральная зона отошла Бельгии.

После распада СССР Чехословакия стала независимой, однако в 1992 году чехи и словаки разделились на самостоятельные страны

Образованная на руинах Австро-Венгерской империи Чехословакия мирно существовала с 1918 по 1938 годы, пока на ее территорию не вторглись фашисты. В 1945 году Красная Армия освободила государство и поставила во главе лояльное к Союзу правительство. После распада СССР Чехословакия стала независимой, однако в 1992 году чехи и словаки разделились на самостоятельные страны.

4. Республика Сало́

Правительство возглавлял Бенито Муссолини, а единственной законной партией была Республиканская фашистская

Итальянская социальная республика, неофициальное название - Республика Сало, - марионеточная страна, просуществовавшая с 1943 по 1945 годы. Правительство возглавлял Бенито Муссолини, а единственной законной партией была Республиканская фашистская. Страну признавали только Германия и другие государства фашистского блока. Ее штаб находился в городке Сало на берегу озера Гарда. После победы над фашистами Итальянская социальная республика прекратила свое существование.

5. Объединенная Арабская Республика

Страна в ближневосточном регионе, одновременно расположенная и в Передней Азии, и в Северной Африке

Страна в ближневосточном регионе, одновременно расположенная и в Передней Азии, и в Северной Африке. Примечательна тем, что образовалась в 1958 году в результате политического союза Сирии и Египта против общего врага - Израиля. Спустя три года Сирия вышла из объединения из-за внутренних разногласий, а Египет продолжал называться ОАР до 1971 года.

6. Сикким

Сикким располагается на северо-востоке Индии, в Гималаях, и когда-то через него проходил знаменитый Шелковый путь

В период с 1642 по 1975 годы Сикким успел побыть и маленьким самостоятельным княжеством, и существовал под протекторатом Великобритании. В 1975 году в результате референдума территория вошла в состав Индии и стала самым малочисленным штатом страны. Сикким располагается на северо-востоке Индии, в Гималаях, и когда-то через него проходил знаменитый Шелковый путь.

7. Югославия

После освобождения Иосип Броз Тито, революционер и лидер югославских партизан, возглавил страну

Югославия - еще одна страна, сформировавшаяся из остатков Австро-Венгрии в 1918 году. В ней объединилось более 20 этнических групп с разными традициями и культурой. В годы Второй мировой государство оккупировали немцы. После освобождения Иосип Броз Тито, революционер и лидер югославских партизан, возглавил страну и повел социалистическим курсом. После смерти Тито социально-экономическое положение начало резко ухудшаться. В результате кризиса 1991 года независимость провозгласили четыре республики из шести: Хорватия, Словения, Македония, Босния и Герцеговина. Между сербами и албанцами в Косово начался межэтнический конфликт, который закончился вмешательством миротворцев ООН и НАТО. Оставшиеся две республики, Черногория и Сербия, стали самостоятельными в 2003 году.

8. Восточная Германия

Берлинская стена стала границей ГДР и разделяла западную и восточную части столицы

Германская Демократическая Республика начала свое существование в 1949 году, после того, как в стране построили стену. Создание ГДР было ответом Советского Союза на образование Федеративной Республики Германия под управлением США, Франции и Великобритании. Берлинская стена стала границей ГДР и разделяла западную и восточную части столицы. Республики существовали до 1990 года, когда разрушили стену, и Германия стала единым целым.

9. Тибет

Тибет - одно из древнейших государств на территории Центральной Азии, его история насчитывает несколько тысячелетий

Тибет - одно из древнейших государств на территории Центральной Азии, его история насчитывает несколько тысячелетий. Однако именно в 1912 году Далай-Лама XIII провозгласил независимость Тибета от КНР и объявил о создании Тибетского государства. Китай такое положение дел не устраивало. В 1949 году к власти пришел Мао Цзэдун, а в 1950 году китайские войска атаковали Восточный Тибет и захватили государство. С тех пор Тибет является автономным регионом в составе КНР, но по-прежнему стремится к самостоятельности.

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