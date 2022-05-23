10 вопросов, на которые наука до сих пор не нашла ответа

Устройство Вселенной — одна огромная тайна, разбитая на миллиард тайн поменьше.

Разгадывая одни загадки, мы рождаем множество новых, и так продолжается из столетия в столетие. Некоторые же вопросы до сих пор остаются без ответов, но это не значит, что наука не стремится эти ответы отыскать.

Как зародилась первая жизнь? Одиноки ли мы во Вселенной? Что из себя представляют сны? Давайте рассмотрим десять важных вопросов, на которые наука не получила чёткого ответа — по крайней мере, на данный момент.

Что есть сознание? Мы знаем, что обладаем сознанием и самосознанием, но что конкретно представляет из себя сознание? Откуда берётся подсознание и как оно влияет на нас? На эти вопросы философия, психология и медицина ищут ответы и ведут бесконечные споры не первую сотню лет.

Что из себя представляют сновидения? Мы наблюдаем их каждую ночь, даже если не помним этого, но их природа всё ещё остаётся загадкой. Даже известные техники вроде осознанных сновидений не дают большого количества информации. Изучением снов занимается специальная наука онейрология.

Одиноки ли мы во Вселенной? Артур Кларк однажды сказал: «Существует две возможности: либо мы одиноки во Вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны».

Учитывая размер обозримой Вселенной, мы вряд ли являемся единственными разумными существами в ней, но и обратное ещё не доказано. Мы продолжаем искать сигналы от внеземных цивилизаций — пока что без результата.

Из чего состоит Вселенная? Наша Вселенная содержит абсолютно всё, потому она так и называется. К сожалению, мы до сих пор не знаем, из чего она в основном состоит. Учёные считают, что большая часть космоса является тёмной материей, только вот информации о ней кот наплакал.

Как зародилась первая жизнь? Мы знаем, что на Земле возникли правильные условия для зарождения жизни несколько миллиардов лет назад, но как именно это произошло? Отчаявшись повторить стартовые условия, некоторые учёные считают, что жизнь на нашу планету занесла комета или метеорит.

Что находится на дне океана?

Не обязательно искать загадки в космосе, когда их хватает и на Земле. Океаническое дно — одно из самых малоизученных мест на планете, тайны которого на ещё предстоит раскрыть.

Что не так с простыми числами? Простые числа — это натуральные числа, которые делятся лишь на единицу и сами на себя. Но всё далеко не так просто — как минимум, с ними связано множество открытых вопросов и проблем. Часть из них касается распределения простых чисел в бесконечном натуральном ряду — закономерность до сих пор не доказана.

Что делать с лишним углеродом? Каждый день мы наполняем атмосферу огромным количеством углерода, идущего от выхлопных газов, сжигания угля на ТЭС, подземной газификации и т. д. Это явно не идёт планете на пользу. Учёные ищут способ избавиться от лишнего углерода, но пока что тщетно.

Существуют ли иные вселенные? Мы можем наблюдать только «нашу» Вселенную, но есть ли другие вселенные за её пределами? Есть ли вообще такое понятия как «предел» Вселенной? Вряд ли мы получим конкретные ответы в ближайшем будущем.

Что из себя представляют чёрные дыры? Чёрные дыры настолько загадочны, что вопрос об их существовании ставился под сомнение весь XX век. И хотя мы более-менее поняли, как они образуются, но до сих пор можем лишь очень приблизительно догадываться, какие процессы происходят внутри чёрных дыр.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2484907439567669356/

А вы знали об этом?

Раньше вальс танцевали почти в самом начале бала. И этот танец было принято танцевать в основном со знакомыми. Потому что иначе - не стоит, это моветон, не по этикету. И уж тем более вальс был не тем моментом, когда можно и нужно решать что-то важное. Бал только начался, все еще впереди. То ли дело мазурка. В этом танце и по этикету разрешается общаться не только о погоде. Кроме того, после мазурки обычно шли к столу и по всё тем же правилам этикета, кто с кем танцевал, тот с тем и садился рядом за столом. Поэтому мазурка была для невест особенно важна. Во-первых, сам по себе танец длинный. Во-вторых, он довольно романтичный. В-третьих, правила этикета позволяют многое. В-четвертых, в пятых… Если уж где и признаются в любви или сделают предложение - то это как раз во время мазурки.Так что много было причин относиться к мазурке и приглашениям на неё ответственно. Это вам не кадриль. И не вальс. Как бы красиво он не выглядел.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43743371090)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как кошки указывают на присутствия негативной энергии в доме https://otari.mirtesen.ru/blog/43463567817

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!