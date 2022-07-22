Зачем Сталин начал военные действия с Ираном в самые тяжёлые месяцы 1941 года? Результаты краткосрочной войны

В первые месяцы войны 1941 года дела на советско-германском фронте шли для нашей страны ужасно. Фашистские армии прошли огромные территории и неудержимо рвались к Москве. При этом уже во второй половине августа советское руководство пошло на резкое обострение отношений с Ираном. Для чего же был сделан этот, на первый взгляд безрассудный шаг?

Сталин и Черчилль

Предыстория вопроса

Не прошло и недели с начала Великой Отечественной войны, как Великобритания предложила СССР военные поставки. Англичане были спасены нападением Германии на Советский Союз и решили извлечь из этого экономическую пользу.

Самым безопасным был признан маршрут поставок через Атлантику с огибанием Африки и проходом до Аравийского моря, далее через Персидский залив и по территории Ирана в Азербайджанскую ССР. На этом слегка удлинённом пути единственной точкой сомнений оставался Иран. Ведь его руководству нужно было решиться дать согласие на транзит военных грузов через свою территорию.

Учитывая, что Российская империя и Великобритания ранее активно претендовали на территории Персии, Иран искал и нашёл себе союзника в лице Германии. Эта страна никак не претендовала на иранские владения, зато активно продвигала положительный образ своей нации среди иранцев.

Здесь работали тысячи немецких специалистов, система образования была перестроена под немецкие стандарты. Иранцы в Германии считались истинными арийцами . Военные училища Берлина готовили офицеров для иранской армии. Молодые жители Тегерана и других городов с удовольствием «зиговали» и ждали, когда армии союзников дойдут до них. Не было сомнений, что при приближении фашистов и удобном складывании ситуации иранцы вполне могут сделать марш-бросок до Баку, и тогда Красная армия останется без нефти.

У британцев образовались в Иране свои интересы. Страна граничила с Ираком, который англичане считали своей бензоколонкой. Если у иранцев вдруг возникала мысль пойти на запад – уже британцы оставались без топлива.

Англичане входят на нефтеперерабатывающий завод

С большевистской страной у Ирана сложились неоднозначные отношения. Одна из провинций настолько впечатлилась советским примером, что объявила себя отдельной социалистической республикой. В обмен на отказ поддерживать сепаратистов шах подписал договор с СССР о его праве ввести советские войска в Иран в случае, если руководство страны будет вести себя недружественно по отношению к Союзу.

Военные действия

В августе 1941 года Москва решила воспользоваться подписанным договором и отправила в Тегеран ноту с требованием о высылке из страны всех немецких подданных. Шах ответил отказом.

В Союзе поняли, что мирно решить вопрос не удастся. А «коридор» для безопасного прохода товаров из Британии следовало подготовить в срочном порядке.

25 августа началась операция «Согласие», для которой в тяжелейших условиях восточного фронта всё же было выделено три армии. Британцы поддержали Советы тремя дивизиями и тремя бригадами. В первые же часы вторжения британцы «камня на камне» не оставили от ВВС Ирана. Советские войска пошли со стороны Азербайджана и Туркмении.

Шах высказал претензии послам Британии и СССР. Англичанин не удостоил ответом. Советский посол поинтересовался, что делают немецкие самолёты с красными звёздами на крыльях на аэродромах Ирана? Шах попросил несколько часов, чтобы выдворить из страны всех немцев. Советские танки остановились в 125 км от Тегерана. Почувствовав передышку, шах отложил высылку немцев и начал торговаться об условиях пребывания иностранных войск в Иране.

Советские танки в Иране

Положение на восточном фронте было настолько тяжёлым, что у советского руководства совершенно не было времени на препирательства. 17 сентября советские войска заняли Тегеран.

Шах отрёкся от престола, а его преемник тут же объявил о высылке из Ирана представителей всех стран гитлеровского блока. Также пришли к согласию о выполнении всех советско-британских требований.

Потеряв убитыми несколько десятков человек Советский Союз наладил надёжный «коридор» военных поставок из Британии и исключил угрозу утраты нефтяного Баку.

Позитивные результаты временной оккупации Ирана

Иран был временно поделен на зоны ответственности и советские специалисты с британцами занялись модернизацией транспортной системы страны. Были проложены сотни километров дорог, построены десятки мостов, сделаны пригодными для активной работы множество портов. Значимость этого пути поставок всё возрастала. За всё время войны через Иран в Советский Союз было поставлено почти 24% всех грузов по ленд-лизу.

Ленд-лиз через Иран

Через год после окончания Великой Отечественной войны Иран полностью покинули советские и британские войска. Жителям страны бесплатно оставили сотни километров добротных железнодорожных и шоссейных дорог, автомобильные и авиазаводы. Ни пяди иранской земли присвоено не было.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой бедным россиянам, многих из которых коммуняки развели как лохов! Главной причиной ввода тогда Сталиным войск было разжечь пожар мировой революции в Иране. Разве не Советы в 1920-1921 гг. стремились экспортировать мировую революцию на Восток, вероломно вторгшись в Северный Иран, провозгласив Персидскую Советскую Республику. Однако тогда , измотанные продолжительными боями и сокрушительным поражением Тухачевского в советско-польской войне, когда большевикам не удалось провести оккупацию и советизацию Польши , Советы были вынуждены позорно оставить Иран!

Впрочем , в разгар Великой Отечественной войны, несмотря на катастрофическое положение на фронтах , в августе 1941 года Сталин, видя намерения англичан, был вынужден вместе с британскими войсками вероломно вторгнуться в Иран, поделив его, и объединив Иранский и Советский Азербайджан, провозгласив Демократическую Республику Азербайджан. Однако на Потсдамской конференции было решено, что иностранные войска должны быть выведены из Ирана. Как ни странно, Великобритания сразу же подчинилась этому указу, а вот Советский Союз не собирался уходить. Это вызвало жёсткую реакцию на Западе, а США тогда даже пригрозили сбросить атомную бомбу на Баку, если СССР немедленно не уберётся из Ирана. В результате палач народов Сталин был вынужден спешно и позорно вывести войска из оккупированного Ирана(https://otari.mirtesen.ru/blog/43390810017/ ) !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Миф об отказе Сталина от мировой революции(https://otari.mirtesen.ru/blog/43390810017/ )

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!